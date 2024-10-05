УКР
Росіяни готують нові штурми під Оріховим і Роботиним, - Сили оборони півдня

Росіяни готують нові штурми під Оріховим і Роботиним

Окупанти готують нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним на Запоріжжі, ворог перекидає туди особовий склад.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За даними розвідки, противник готує нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним, ворог перекидає туди особовий склад і за кілька днів, ймовірно, активізує нові штурми", - зазначив він.

Також Волошин зауважив, що якщо на цьому напрямку відбудеться прорив, то противник зможе взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, де Сили оборони тримають Донецьку і південну частину Запорізької області.

Крім того, він повідомив, що за минулу добу лише у Запорізькій області населені пункти зазнали понад 400 обстрілів, а по позиціях українських військових на цьому напрямку було зафіксовано близько 300 обстрілів.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після захоплення Вугледару Донецької області, російські окупанти можуть спрямувати свої зусилля на окупацію Великої Новосілки у Запорізькій області.

Запорізька область (3978) Сили оборони півдня (452)
А як же Курщина? Зеленський і Мирський, а як же Курщина? Звідки забирали резерви? Чи то була пастка для дурників?
05.10.2024 18:07 Відповісти
"...в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин..." - краще б в жОПу доповів перед вечірнім відосиком....
05.10.2024 18:03 Відповісти
Гарні в нас "речники". Розказали про посилення у кацапів, по прорив який буде(!), про кількість обстрілів, а от що роблять ЗСУ? типу терпілами рахують прильоти, чи як?
05.10.2024 18:06 Відповісти
