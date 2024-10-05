Росіяни готують нові штурми під Оріховим і Роботиним, - Сили оборони півдня

Окупанти готують нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним на Запоріжжі, ворог перекидає туди особовий склад.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За даними розвідки, противник готує нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним, ворог перекидає туди особовий склад і за кілька днів, ймовірно, активізує нові штурми", - зазначив він.

Також Волошин зауважив, що якщо на цьому напрямку відбудеться прорив, то противник зможе взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, де Сили оборони тримають Донецьку і південну частину Запорізької області.

Крім того, він повідомив, що за минулу добу лише у Запорізькій області населені пункти зазнали понад 400 обстрілів, а по позиціях українських військових на цьому напрямку було зафіксовано близько 300 обстрілів.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після захоплення Вугледару Донецької області, російські окупанти можуть спрямувати свої зусилля на окупацію Великої Новосілки у Запорізькій області.