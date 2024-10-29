РУС
ВСУ проводят стабилизационные действия в районе Левадного, - Волошин

В ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Левадного

Вооруженные силы Украины проводят стабилизационную операцию в районе села Левадное Запорожской области.

Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас продвижений больших нет. Только несколько дней назад противник, используя постоянные штурмовые действия, имел частичный успех и вклинился на небольшое расстояние на глубину взводного опорного пункта возле села Левадное. Сейчас ВСУ проводят стабилизационную операцию, стабилизационные действия для того, чтобы выровнять положение. То есть продвижений как таковых, на нашем направлении фактически нет", - сказал Волошин.

Он также добавил, что село Левадное - на пути к населенному пункту Великая Новоселка. Он подчеркнул, что "это - важный узел на юге Донецкой области и фактически это граница с Днепропетровской областью". Именно поэтому, по его словам, Силы обороны Украины делают все, чтобы не дать врагу продвинуться.

Ранее аналитики проекта DeepState заявили, что российские захватчики оккупировали село Левадное Запорожской области.

Читайте также: Сырский посетил бригады ВСУ на Запорожье: подразделения дополнительно обеспечат вооружением и техникой

Автор: 

Запорожская область (3549) ВСУ (6923)
Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію в районі села Левадне Запорізької області. -Починається фортеця Запоріжжя??
29.10.2024 21:17 Ответить
Вже на 500 кв.км. стабілізували.
29.10.2024 21:40 Ответить
"стабілізаційні дії" це - затикаємо прорив оборони?
29.10.2024 21:55 Ответить
Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію в районі села Левадне Запорізької області. -Починається фортеця Запоріжжя??
29.10.2024 21:17 Ответить
Все по Плану Президента
29.10.2024 21:24 Ответить
29.10.2024 21:34 Ответить
https://x.com/Roman6959

Roman6959



https://x.com/Roman6959

@Roman6959


https://x.com/Roman6959/status/1851201909324972196

Як покращився фронт після призначення Сирського Лютий - жовтень 2024
https://x.com/i/status/1851201909324972196
29.10.2024 21:26 Ответить
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZXgS17udv7V84y0LG-IawqOh3n6Y9W1ZAhYf-s_69zmVj8oEZn2TbuLPGq6DJOFVNekqKH21V9FEyPfZ_Vumf7MHJqfN47brEQSsSFLEkPSXxk4pC4PevHU-QkHBP9koYw3lFXg91UQkXqpGtil9OKwjMK5gZ9t-2rLdNL6MtMEcA&__tn__=-UC%2CP-R Олексій Петров

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA



Послухав етер https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXgS17udv7V84y0LG-IawqOh3n6Y9W1ZAhYf-s_69zmVj8oEZn2TbuLPGq6DJOFVNekqKH21V9FEyPfZ_Vumf7MHJqfN47brEQSsSFLEkPSXxk4pC4PevHU-QkHBP9koYw3lFXg91UQkXqpGtil9OKwjMK5gZ9t-2rLdNL6MtMEcA&__tn__=-]K-R Юрій Бутусов в якому він розніс в пух і прах вище військове керівництво країни.

Сиджу і думаю. Не стільки над тим, що сказано журналістом, скільки над тим… Люди які спочатку ініціювали, потім підтримували шалену, просто божевільну інформаційну атаку на генерала Валерія Залужного, а вже потім його зняли з посади, вони якою половиною дупи думали коли приймали таке рішення в розпал бойових дій? Це перше! Друге. Зміна пішла на краще? Ні? Тоді постає трете питання. Головне! Відповідальність за таки рокіровки і відповідно наслідки… чия? Адже це прерогатива ніяк не Бутусова чи ще когось…
29.10.2024 21:39 Ответить
Мгм.
В ход пішли акуратні формулювання та нові словосплучення.
Я старий, давно знаю - невдовзі дупа.
29.10.2024 21:39 Ответить
"В ход пішли" - в хід пішли...
29.10.2024 21:50 Ответить
Кокая разніца!!
29.10.2024 22:31 Ответить
Тепер будемо очікувати здачі Левадного? Коли?
29.10.2024 21:39 Ответить
Карту діпстейту давно дивились?
29.10.2024 22:27 Ответить
Вже на 500 кв.км. стабілізували.
29.10.2024 21:40 Ответить
тобто кидають піхоту штурмувати захоплені недавно кацапами позиції.
29.10.2024 21:54 Ответить
"стабілізаційні дії" це - затикаємо прорив оборони?
29.10.2024 21:55 Ответить
Дня три назад здесь читал про стабилизацийнти дии в Левадном. Не получается ничего стабилизировать.
30.10.2024 07:52 Ответить
 
 