ВСУ проводят стабилизационные действия в районе Левадного, - Волошин
Вооруженные силы Украины проводят стабилизационную операцию в районе села Левадное Запорожской области.
Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас продвижений больших нет. Только несколько дней назад противник, используя постоянные штурмовые действия, имел частичный успех и вклинился на небольшое расстояние на глубину взводного опорного пункта возле села Левадное. Сейчас ВСУ проводят стабилизационную операцию, стабилизационные действия для того, чтобы выровнять положение. То есть продвижений как таковых, на нашем направлении фактически нет", - сказал Волошин.
Он также добавил, что село Левадное - на пути к населенному пункту Великая Новоселка. Он подчеркнул, что "это - важный узел на юге Донецкой области и фактически это граница с Днепропетровской областью". Именно поэтому, по его словам, Силы обороны Украины делают все, чтобы не дать врагу продвинуться.
Ранее аналитики проекта DeepState заявили, что российские захватчики оккупировали село Левадное Запорожской области.
Roman6959
https://x.com/Roman6959
@Roman6959
https://x.com/Roman6959/status/1851201909324972196
Як покращився фронт після призначення Сирського Лютий - жовтень 2024
https://x.com/i/status/1851201909324972196
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA
Послухав етер https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXgS17udv7V84y0LG-IawqOh3n6Y9W1ZAhYf-s_69zmVj8oEZn2TbuLPGq6DJOFVNekqKH21V9FEyPfZ_Vumf7MHJqfN47brEQSsSFLEkPSXxk4pC4PevHU-QkHBP9koYw3lFXg91UQkXqpGtil9OKwjMK5gZ9t-2rLdNL6MtMEcA&__tn__=-]K-R Юрій Бутусов в якому він розніс в пух і прах вище військове керівництво країни.
Сиджу і думаю. Не стільки над тим, що сказано журналістом, скільки над тим… Люди які спочатку ініціювали, потім підтримували шалену, просто божевільну інформаційну атаку на генерала Валерія Залужного, а вже потім його зняли з посади, вони якою половиною дупи думали коли приймали таке рішення в розпал бойових дій? Це перше! Друге. Зміна пішла на краще? Ні? Тоді постає трете питання. Головне! Відповідальність за таки рокіровки і відповідно наслідки… чия? Адже це прерогатива ніяк не Бутусова чи ще когось…
В ход пішли акуратні формулювання та нові словосплучення.
Я старий, давно знаю - невдовзі дупа.