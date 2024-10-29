ВСУ проводят стабилизационные действия в районе Левадного, - Волошин

Вооруженные силы Украины проводят стабилизационную операцию в районе села Левадное Запорожской области.

Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас продвижений больших нет. Только несколько дней назад противник, используя постоянные штурмовые действия, имел частичный успех и вклинился на небольшое расстояние на глубину взводного опорного пункта возле села Левадное. Сейчас ВСУ проводят стабилизационную операцию, стабилизационные действия для того, чтобы выровнять положение. То есть продвижений как таковых, на нашем направлении фактически нет", - сказал Волошин.

Он также добавил, что село Левадное - на пути к населенному пункту Великая Новоселка. Он подчеркнул, что "это - важный узел на юге Донецкой области и фактически это граница с Днепропетровской областью". Именно поэтому, по его словам, Силы обороны Украины делают все, чтобы не дать врагу продвинуться.

Ранее аналитики проекта DeepState заявили, что российские захватчики оккупировали село Левадное Запорожской области.

Читайте также: Сырский посетил бригады ВСУ на Запорожье: подразделения дополнительно обеспечат вооружением и техникой