Сырский посетил бригады ВСУ на Запорожье: подразделения дополнительно обеспечат вооружением и техникой

Сирський на Запоріжжі

На Запорожское направление направят дополнительное оружие и технику. Особое внимание будет уделено подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Работал в частях и подразделениях, участвующих в оборонительной операции в Запорожской области. На этой части фронта продолжаются боевые действия различной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов", - написал Сырский.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ, в таких условиях главная задача - усилить оборону войск на наиболее сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны.

Какую работу провел Сырский на Запорожье?

  • встретился с командирами бригад.
  • детально проанализировали обстановку в районах боевых действий,
  • проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ.
  • особое внимание уделили подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период.
  • были приняты меры для обеспечения подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым.

"Спасибо нашим воинам за героизм, стойкость и храбрость. Важно - уничтожать оккупанта максимально. Слава Украине!" - резюмировал Главнокомандующий

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, действующих на Сумщине и в Курской области РФ, где украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи.

Топ комментарии
+7
яким озброєнням і технікою вони збираються забезпечити особовий склад, якщо, за визнанням самого ЕрЗ, їх катастрофічно бракує для комплектування новостворених бригад ЗСУ?
28.10.2024 20:47 Ответить
+7
На жаль призначення Сирського на цю посаду лише погіршило ситуацію на фронті, саме він вніс хаос ,змінивши всіх командирів бригад йому головне гарно доповісти Зелі "все нормально" а тим часом ворог захоплює місто за містом на Донбасі.
28.10.2024 21:31 Ответить
+3
28.10.2024 20:34 Ответить
Люди потрібні, ********** і запчастини, а ще легковушок більше, бо підрозділи дуже розсредоточені в степах.
28.10.2024 20:25 Ответить
Запоріжжя! - так посилення потрібне - а Донбас чого провалюється?
28.10.2024 20:30 Ответить
Там кацапня активізується.
28.10.2024 21:04 Ответить
28.10.2024 20:34 Ответить
Ви не розумієте, то вони збирали, складали по скільки можуть, щоб раптом все задонатити на потреби ЗСУ.
28.10.2024 20:52 Ответить
най в ті частини їде, де люде жаліються
28.10.2024 20:39 Ответить
Може цьому курському солов'ю варто обрати собі іншу музу, яка б надихала його на боротьбу за Україну?
Ця якось дуже хріново його мотивує?

28.10.2024 20:39 Ответить
У нас 2000 км границы с кацапами. Почти столько и линии фронта. Сырского на весь километраж не хватит оружие привозить с визитом приезжая как в этом случае. Уже пол года запросто патроны считают защитники наши, а по снарядам......
28.10.2024 20:46 Ответить
28.10.2024 20:47 Ответить
Людей не вистачає, запчастин і БК.
28.10.2024 21:06 Ответить
щодо особового складу - це проблема само собою, але Сирський тут веде розмову про зброю
28.10.2024 22:57 Ответить
Люди це не само-собою, це проблема, мабуть, більша за брак снарядів.
29.10.2024 06:47 Ответить
На жаль призначення Сирського на цю посаду лише погіршило ситуацію на фронті, саме він вніс хаос ,змінивши всіх командирів бригад йому головне гарно доповісти Зелі "все нормально" а тим часом ворог захоплює місто за містом на Донбасі.
28.10.2024 21:31 Ответить
А що має статися на фронті,щоб постало питання про зняття Сцирського?(Говорили про нього ,як про "м'ясника",але йому дали кредит довіри((Кредит безлімітний,я так розумію(
28.10.2024 21:48 Ответить
А якби не відвідав, то не забезпечили б. Зелений совок і хунвейбінство з променями сірих чучхе під патронатом спецслужб кацапстану триває.
29.10.2024 02:38 Ответить
 
 