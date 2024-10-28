Сырский посетил бригады ВСУ на Запорожье: подразделения дополнительно обеспечат вооружением и техникой

На Запорожское направление направят дополнительное оружие и технику. Особое внимание будет уделено подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Работал в частях и подразделениях, участвующих в оборонительной операции в Запорожской области. На этой части фронта продолжаются боевые действия различной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов", - написал Сырский.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ, в таких условиях главная задача - усилить оборону войск на наиболее сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны.

Какую работу провел Сырский на Запорожье?

встретился с командирами бригад.

детально проанализировали обстановку в районах боевых действий,

проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ.

особое внимание уделили подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период.

были приняты меры для обеспечения подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым.

"Спасибо нашим воинам за героизм, стойкость и храбрость. Важно - уничтожать оккупанта максимально. Слава Украине!" - резюмировал Главнокомандующий

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, действующих на Сумщине и в Курской области РФ, где украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи.