Сырский посетил бригады ВСУ на Запорожье: подразделения дополнительно обеспечат вооружением и техникой
На Запорожское направление направят дополнительное оружие и технику. Особое внимание будет уделено подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
"Работал в частях и подразделениях, участвующих в оборонительной операции в Запорожской области. На этой части фронта продолжаются боевые действия различной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов", - написал Сырский.
Как отметил Главнокомандующий ВСУ, в таких условиях главная задача - усилить оборону войск на наиболее сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны.
Какую работу провел Сырский на Запорожье?
- встретился с командирами бригад.
- детально проанализировали обстановку в районах боевых действий,
- проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ.
- особое внимание уделили подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период.
- были приняты меры для обеспечения подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым.
"Спасибо нашим воинам за героизм, стойкость и храбрость. Важно - уничтожать оккупанта максимально. Слава Украине!" - резюмировал Главнокомандующий
Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, действующих на Сумщине и в Курской области РФ, где украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ця якось дуже хріново його мотивує?