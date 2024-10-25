"Слуга народа" Безуглая: Нужно готовить круговую оборону Павлограда и Изюма. Чем занимается Сырский?
"Слуга народа" призвала Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского готовить круговую оборону Павлограда и Изюма. И напомнила ему, что она ранее сообщала о планах россиян в течение осени создать плацдармы вблизи пяти областных центров.
Соответствующее сообщение нардеп Марьяна Безуглая разместила на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Также напоминаю об этом своем сообщении.
При этом:
Селидово уже в основном русскими завоевано. В Купянск они зашли. Половину Курщины уже вернули.
Нужно готовить круговую оборону Павлограда и Изюма.
Чем занимается Сырский? Сортами лжи", - написала Безуглая.
Также она прикрепила свое сообщение за сентябрь 2024 года:
"В течение осени россияне планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их: Запорожье и Днепр, к которым они постепенно приближаются, Харьков и Херсон, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также Сумы, которые стали плацдармом для наших активных действий на Курщине.
Вы видите, насколько сложная ситуация в США, а также неадекватность военного руководства, которое занято "курской песочницей" и забирает туда бригады.
Прошу военных при таких обстоятельствах уделить внимание максимальной горизонтальной координации, максимальному сопротивлению агрессору, а гражданских - реалистичному восприятию ситуации, неравнодушию и поддержке боевых подразделений. Мы не можем отдать ни нашу землю, ни наш разум.
Независимо от того, что происходит на самых высоких уровнях, украинцы уже не раз доказали, что сильнее любых обстоятельств.
Держись."
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"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.
Сьогодні командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов ("Осман") повідомив, що ворогу вдалося прорватися до Вишневого на Донеччині.
"До виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км від Покровського напрямку та 11 від Гуляйпільського", - написав військовий.
Бо це заважає рейтингу найвеличнішого. Приводи завжди знайдуться, не знайдуться то вигадають.
Якщо "втомленому від війни" лохторату заходить - можна казати все що завгодно.
Країна варта свого керівництва, керівництво варто своєї країни. Здобули.
Интересно, где учат таких многопрофильных спецов, как Марьяна?
Наверное, в киевском "кульке" под чутким педагогическим руководством Поплавского?
Пора бы уже приехать санитарам и увезти хохочущего Зеленского в дурку. А на его место назначить ответственного, адекватного руководителя.
Не подобається - будуть ще вибори. Але це не точно.
Не смішіть кацапського фюрера, а то ще лопне від сміху.
/Ф. Енгельс /