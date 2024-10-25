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"Слуга народа" Безуглая: Нужно готовить круговую оборону Павлограда и Изюма. Чем занимается Сырский?

Нардепка від Слуги народу Мар’яна Безугла

"Слуга народа" призвала Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского готовить круговую оборону Павлограда и Изюма. И напомнила ему, что она ранее сообщала о планах россиян в течение осени создать плацдармы вблизи пяти областных центров.

Соответствующее сообщение нардеп Марьяна Безуглая разместила на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Также напоминаю об этом своем сообщении.

При этом:

Селидово уже в основном русскими завоевано. В Купянск они зашли. Половину Курщины уже вернули.

Нужно готовить круговую оборону Павлограда и Изюма.

Чем занимается Сырский? Сортами лжи", - написала Безуглая.

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Также она прикрепила свое сообщение за сентябрь 2024 года:

"В течение осени россияне планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их: Запорожье и Днепр, к которым они постепенно приближаются, Харьков и Херсон, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также Сумы, которые стали плацдармом для наших активных действий на Курщине.

Вы видите, насколько сложная ситуация в США, а также неадекватность военного руководства, которое занято "курской песочницей" и забирает туда бригады.

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Прошу военных при таких обстоятельствах уделить внимание максимальной горизонтальной координации, максимальному сопротивлению агрессору, а гражданских - реалистичному восприятию ситуации, неравнодушию и поддержке боевых подразделений. Мы не можем отдать ни нашу землю, ни наш разум.

Независимо от того, что происходит на самых высоких уровнях, украинцы уже не раз доказали, что сильнее любых обстоятельств.

Держись."

Безугла звернулася до Сирського
Безугла звернулася до Сирського

Автор: 

Изюм (279) Александр Сырский (623) Безуглая Марьяна (292)


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Топ комментарии
+48
Потужна і незламна !

Колись їй пам'ятник поставлять на Алеї *********** Українського Наріду
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25.10.2024 20:50 Ответить
+36
мар'яну завжди виймають з ширинки, коли зе!гундос обсирається дуже сильно.
що ж трапилося, цього разу?
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25.10.2024 20:52 Ответить
+30
Мєждудрочім, це саме вона агітувала змінити Залужного на Сирського.
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25.10.2024 21:03 Ответить
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ты ЗЕ-идиот конченный - у твоей рашки есть ядерное оружие и что? она не может его применять
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25.10.2024 23:54 Ответить
Готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно сьогодні, - Жорін

"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Сьогодні командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов ("Осман") повідомив, що ворогу вдалося прорватися до Вишневого на Донеччині.

"До виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км від Покровського напрямку та 11 від Гуляйпільського", - написав військовий.
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25.10.2024 23:48 Ответить
Всі кошти і технічни можливості є у віськових адміністрацій. Чому вона не задає ці питання ЗЕ?
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25.10.2024 23:49 Ответить
Її завдання спаплюжити військове керівництво в принципі і посіяти зневіру до армії як інституції.
Бо це заважає рейтингу найвеличнішого. Приводи завжди знайдуться, не знайдуться то вигадають.
Якщо "втомленому від війни" лохторату заходить - можна казати все що завгодно.
Країна варта свого керівництва, керівництво варто своєї країни. Здобули.
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26.10.2024 06:50 Ответить
примотайте їй шелепу скотчем до голови...
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25.10.2024 23:58 Ответить
Сидить,десь ФСБ шний урод та пише під псевдонімом Безугла
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26.10.2024 00:07 Ответить
Тут вона права..
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26.10.2024 00:34 Ответить
В чому? У разі оточення міст, їх зрівняють з землею КАБами.
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26.10.2024 09:55 Ответить
тоді нах оборонятись взагалі...
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27.10.2024 21:04 Ответить
Безуглу - на пост головнокомандувача! Ну, а чого?
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26.10.2024 00:35 Ответить
Энергичная девка со стратегическим мышлением.

Интересно, где учат таких многопрофильных спецов, как Марьяна?

Наверное, в киевском "кульке" под чутким педагогическим руководством Поплавского?
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26.10.2024 01:41 Ответить
Який головнокомандувач, такий і Генштаб.
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26.10.2024 01:07 Ответить
Даже страшно представить , чем занимается ВЕРХОВНЫЙ.
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26.10.2024 01:35 Ответить
Мабуть, спочатку нюхає, а потім вже якось петляє.
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26.10.2024 09:04 Ответить
Потрібно тобі приготуваьтся замкнути уста!
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26.10.2024 04:27 Ответить
в Купянськ зайшли орки???То це правда??Не хило... То так не замітно ми побачимо орків в Дніпрі Київі і Чернігові...А телемарафон буде казати протилежне....
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26.10.2024 04:39 Ответить
А чому Сирського, тьотя? У нас немає цивільних адміністрацій? У них нема техніки? Людей? Ви заїбали військовими всі дири щатикати! І владу військові змінять і корупцію, може і соплі вам прийти підтерти? Країна підарасів. Призначили собі мільйон рабів і використовують іх як хочуть, на ізнос, поки не здохнуть.
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26.10.2024 05:07 Ответить
Выход на границы 1991 года согласно плану полудурка Зеленского идёт полным ходом. Жорин пишет, что надо срочно Днепропетровщину к обороне готовить.
Пора бы уже приехать санитарам и увезти хохочущего Зеленского в дурку. А на его место назначить ответственного, адекватного руководителя.
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26.10.2024 05:36 Ответить
Хто увезе ? Хто назначить ? Легітимно обраний виконує побажання виборців "зійтись посередині".
Не подобається - будуть ще вибори. Але це не точно.
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26.10.2024 06:53 Ответить
Он выбранный легетимно, но полномочия президента пять лет. Вас развели, сейчас зеленский со стефанчуком совершили конституционный переворот. Есть решения Конституционного суда 2014 года и 103 статья Конституции. Если будете хавать Зеленского не будет Украины и украинцев.
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26.10.2024 09:21 Ответить
Легітимно обраний за фінансування кацапського фсб, з кремлівською пропагандою по всіх українських каналах, фейкових замовних соцопитувань, без прозорої системи підрахунку голосів, участі у виборах і оголошення результатів?
Не смішіть кацапського фюрера, а то ще лопне від сміху.
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26.10.2024 13:47 Ответить
Чим займається.....зливає Україну, згідно омнанському договорняку
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26.10.2024 08:45 Ответить
КОЛИ ВЖЕ ЦІЙ РИЖІЙ ВІДЬМІ ВИРВУТЬ ЇЇ ВОЛОССЯ.
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26.10.2024 09:02 Ответить
Да что там мелочиться, потом Днепр, Кропивнитский,Винница,Тернополь,Львов и дальше на запад.Правильно клоун вова , тебе же так приказал из кремля *****, а озвучить это должна твоя говорящая пи...да безумная? Член вам всем в сраку, настоящие украинцы будут бороться за свои дома и будущее своих детей и внуков, и никогда не позволят московитам с их холуями в Киеве продать будущее своих потомков. Всё будет Украина-запомните это уроды.
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26.10.2024 09:12 Ответить
Родители и родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского до сих пор живут в России, а его отец - полковник российской армии в отставке.
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26.10.2024 09:17 Ответить
Що нюхає Безугла, не кругова оборона а ешелована.
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26.10.2024 09:22 Ответить
Коли вже цій дурепі закриють рота?
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26.10.2024 09:58 Ответить
просроченную выпустили
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26.10.2024 10:05 Ответить
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26.10.2024 10:13 Ответить
👏
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27.10.2024 17:10 Ответить
Почекайте,не сваріться, в нас тут чутки ходять,що війна скінчиться в листопаді,якимись там перемовами,а в грудні вже пасажирські літаки будуть по всій Україні. А пані,щось таке каже,не зрозуміло,що.
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26.10.2024 10:35 Ответить
Дивно!? Вона що, служить у генштабі? Яке падло їй зливає інфу?
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26.10.2024 10:46 Ответить
Займається консервацією. Зима на підході.
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26.10.2024 11:54 Ответить
" Якщо в справи війскових втручаються цівільні, то ця армія програє"
/Ф. Енгельс /
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26.10.2024 12:02 Ответить
Отступаєм до Крижополя???
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26.10.2024 12:19 Ответить
Тактика з безуглою ,нахальна та цинічна 100% від ОПи ...вона озвуку робить, коли дермаку треба ...типу % почули ,чи ні ,але ми сказали ...народ вже нікуди не дінеться ,ми оман продвигаємо ,сирський наш генерал ,все ок ...
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27.10.2024 17:14 Ответить
Пані Безугла! А Ви принаймі відслідковуєте пересування і концентрацію військ в Білорусії?! І як гадаєте, вони туди каву попити приїхали?! А в обороні лише тилові ремонтно-будівельні підрозділи, поліція та дідусі з ТРО.
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31.10.2024 08:11 Ответить
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