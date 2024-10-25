"Слуга народа" Безуглая: Нужно готовить круговую оборону Павлограда и Изюма. Чем занимается Сырский?

"Слуга народа" призвала Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского готовить круговую оборону Павлограда и Изюма. И напомнила ему, что она ранее сообщала о планах россиян в течение осени создать плацдармы вблизи пяти областных центров.

Соответствующее сообщение нардеп Марьяна Безуглая разместила на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Также напоминаю об этом своем сообщении.

При этом:

Селидово уже в основном русскими завоевано. В Купянск они зашли. Половину Курщины уже вернули.

Нужно готовить круговую оборону Павлограда и Изюма.

Чем занимается Сырский? Сортами лжи", - написала Безуглая.

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Также она прикрепила свое сообщение за сентябрь 2024 года:

"В течение осени россияне планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их: Запорожье и Днепр, к которым они постепенно приближаются, Харьков и Херсон, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также Сумы, которые стали плацдармом для наших активных действий на Курщине.

Вы видите, насколько сложная ситуация в США, а также неадекватность военного руководства, которое занято "курской песочницей" и забирает туда бригады.

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Прошу военных при таких обстоятельствах уделить внимание максимальной горизонтальной координации, максимальному сопротивлению агрессору, а гражданских - реалистичному восприятию ситуации, неравнодушию и поддержке боевых подразделений. Мы не можем отдать ни нашу землю, ни наш разум.

Независимо от того, что происходит на самых высоких уровнях, украинцы уже не раз доказали, что сильнее любых обстоятельств.

Держись."



