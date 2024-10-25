Заявление Путина об окружении ВСУ на Курщине - это откровенная дезинформация, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление Путина о якобы окружении Сил обороны Украины на Курщине.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление, обнародованное главой страны-агрессора на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности. Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию", - подчеркнул он.

Сырский заявил, что с 8 августа, когда началась операция на Курщине, российские войска потеряли в личном составе 17 819 человек.

Из них: безвозвратные - 6662 человека, санитарные - 10446 человек, пленные - 711 человек.

Также войска РФ потеряли 45 танков, 256 боевых бронированных машин, 565 единиц автомобильной техники, 99 артиллерийских систем и 5 реактивных систем залпового огня.

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