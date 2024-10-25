Заявление Путина об окружении ВСУ на Курщине - это откровенная дезинформация, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление Путина о якобы окружении Сил обороны Украины на Курщине.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Заявление, обнародованное главой страны-агрессора на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности. Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию", - подчеркнул он.
Сырский заявил, что с 8 августа, когда началась операция на Курщине, российские войска потеряли в личном составе 17 819 человек.
Из них: безвозвратные - 6662 человека, санитарные - 10446 человек, пленные - 711 человек.
Также войска РФ потеряли 45 танков, 256 боевых бронированных машин, 565 единиц автомобильной техники, 99 артиллерийских систем и 5 реактивных систем залпового огня.
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так як це не людина , а кривава істота і людожер 👹
а шушера , яка приїхала до нього на поклон ,
його покірно слухають , звісно за чимале бабло 😡
https://streamable.com/7fz35e
Але ж про це Сирський ні слова не скаже.
Зате починає, про втрати у москалів у Курський області, хоча знає, що це ніхто не перевірить.
В серпні Сирський бодро рапортував Зеленському у прямому ефірі, що ми котролюємо 1200 кв.км Курської області і більше 100 населених пунктів.
А чому зараз не каже , скільки контролюємо?
Бо майже половину вже втратили там.
https://streamable.com/8ppc8v
лаворово-коняка демонструє найвищий рівень дипломатичного етикету.
https://streamable.com/xxulmh
мы тебе не верим, мы ***** верим,, муууу, бееее
Варто лише нагадати,що творог зняв з дон.напрямку кращі військові зєднання і кращу зах.техніку,та перевів на курський напрямок,збільшивши протяжність фронту мінімум на 300 км.,та ще і місцеве населення треба утримувати.
Касапи скористались ослабленням фронту,пішли в наступ,захоплюючи щодобово нові нп.По "курську" повна невідомість,що буде завтра,крім того,туди приїзжають північнокорейські військові зєднання.