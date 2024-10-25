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Новости Война
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Заявление Путина об окружении ВСУ на Курщине - это откровенная дезинформация, - Сырский

Сирський назвав втрати РФ на Курщині

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление Путина о якобы окружении Сил обороны Украины на Курщине.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление, обнародованное главой страны-агрессора на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности. Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию", - подчеркнул он.

Сырский заявил, что с 8 августа, когда началась операция на Курщине, российские войска потеряли в личном составе 17 819 человек.

Из них: безвозвратные - 6662 человека, санитарные - 10446 человек, пленные - 711 человек.

Также войска РФ потеряли 45 танков, 256 боевых бронированных машин, 565 единиц автомобильной техники, 99 артиллерийских систем и 5 реактивных систем залпового огня.

Также смотрите: Уничтоженная российская техника на "дороге смерти" Снагость-Зеленый Путь в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) потери (4437) Александр Сырский (623) Курск (1150)


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Топ комментарии
+14
путін пишеться з маленькоі літері ,
так як це не людина , а кривава істота і людожер 👹
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25.10.2024 14:37 Ответить
+11
А яка реальна ситуація в Гірнику,творожніков?
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25.10.2024 14:35 Ответить
+11
Судячи з карти Дипстейт, до 40% території, зайнятої нашими військами в Курській області у серпні, вже втрачено на сьогодні.
Але ж про це Сирський ні слова не скаже.
Зате починає, про втрати у москалів у Курський області, хоча знає, що це ніхто не перевірить.
В серпні Сирський бодро рапортував Зеленському у прямому ефірі, що ми котролюємо 1200 кв.км Курської області і більше 100 населених пунктів.
А чому зараз не каже , скільки контролюємо?
Бо майже половину вже втратили там.
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25.10.2024 14:56 Ответить
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Не хочешь не слушай а врать не мешай-главный принцип Путина.
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25.10.2024 14:32 Ответить
путін пишеться з маленькоі літері ,
так як це не людина , а кривава істота і людожер 👹
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25.10.2024 14:37 Ответить
путин вообще не пишется, пишется '*****'.
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25.10.2024 18:50 Ответить
***** в значенні прізвища кремлівського щура пишеться з великої, бо це власна назва. Тому треба так : ***** ВВ це рідкісне *****.
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25.10.2024 20:52 Ответить
Кремлівська моль фантазує все на свою користь ,
а шушера , яка приїхала до нього на поклон ,
його покірно слухають , звісно за чимале бабло 😡
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25.10.2024 14:35 Ответить
Які це "місцеві"? З Курська?
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25.10.2024 14:38 Ответить
А яка реальна ситуація в Гірнику,творожніков?
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25.10.2024 14:35 Ответить
не на часі.....
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25.10.2024 14:37 Ответить
******* як завжди намагається ховатися за брехнею, бо жопа гола
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25.10.2024 14:43 Ответить
а сзади чичен
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25.10.2024 14:49 Ответить
Сырнык , хде Селидово ?
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25.10.2024 14:48 Ответить
❗️ Президент Зеленський не погодився на візит глави ООН Антоніо Гутерріша в Україну через участь останнього у саміті в рф, - AFP.
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25.10.2024 14:50 Ответить
Ось що ***** збрехало:

https://streamable.com/7fz35e
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25.10.2024 14:50 Ответить
Южно-Африканская Республика разоблачила российскую ложь на саммите БРИКС
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25.10.2024 14:55 Ответить
Там наверное из Южной Америки кто-то гостинцев привёз. Вштырило лошадку
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25.10.2024 15:14 Ответить
Судячи з карти Дипстейт, до 40% території, зайнятої нашими військами в Курській області у серпні, вже втрачено на сьогодні.
Але ж про це Сирський ні слова не скаже.
Зате починає, про втрати у москалів у Курський області, хоча знає, що це ніхто не перевірить.
В серпні Сирський бодро рапортував Зеленському у прямому ефірі, що ми котролюємо 1200 кв.км Курської області і більше 100 населених пунктів.
А чому зараз не каже , скільки контролюємо?
Бо майже половину вже втратили там.
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25.10.2024 14:56 Ответить
Може,пройшли нп і залишили,заїхавши в новий нп і тд.Але всі нп творог зарахував до захоплених,резонно розраховуючи,що ніхто спростовувати не буде.
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25.10.2024 22:21 Ответить
То все фігня. Ось справжня прикраса цього збіговиська геронтофілів:

https://streamable.com/8ppc8v

лаворово-коняка демонструє найвищий рівень дипломатичного етикету.
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25.10.2024 14:58 Ответить
Как отучить ребенка ковыряться в носу 😕🙏🏾
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25.10.2024 15:00 Ответить
А от як коняці на копито наступили:

https://streamable.com/xxulmh
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25.10.2024 15:17 Ответить
я шукав це відео ....дякую
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25.10.2024 20:40 Ответить
Якщо сирський щось заперечує - значить то правда.
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25.10.2024 15:06 Ответить
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25.10.2024 15:12 Ответить
дипстэйт карта непонятная
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25.10.2024 15:14 Ответить
мууу, бееее. мяяяяясник.
мы тебе не верим, мы ***** верим,, муууу, бееее
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25.10.2024 15:49 Ответить
У Зели с десяток версий зачем он туда залез, а что скажет Сырский, нах ты туда попёрся?!
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25.10.2024 16:03 Ответить
Это только полоумный шизик может открывать по сути второй фронт, когда на основных направлениях не хватает живой силы, техники и боеприпасов.
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25.10.2024 16:07 Ответить
Авжеж, віримо. Але ж про Авдіївку і Вугледар генерал йєрмака те саме казав
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25.10.2024 16:22 Ответить
Всі дії влади зеленского засновані на брехні, зраді, лікувальному канабієсу - а є думки шо і тяжкі яскраві засоби.
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25.10.2024 20:20 Ответить
Наступні кілька тижнів покажуть реальну картину "курська".
Варто лише нагадати,що творог зняв з дон.напрямку кращі військові зєднання і кращу зах.техніку,та перевів на курський напрямок,збільшивши протяжність фронту мінімум на 300 км.,та ще і місцеве населення треба утримувати.
Касапи скористались ослабленням фронту,пішли в наступ,захоплюючи щодобово нові нп.По "курську" повна невідомість,що буде завтра,крім того,туди приїзжають північнокорейські військові зєднання.
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25.10.2024 22:05 Ответить
 
 