Заява Путіна щодо оточення ЗСУ на Курщині - це відверта дезінформація, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив заяву Путіна щодо нібито оточення Сил оборони України на Курщині.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"​​Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію", - наголосив він.

Сирський заявив, що із 8 серпня, коли почалася операція на Курщині, російські війська втратили в особовому складі – 17 819 осіб.

З них: безповоротні – 6662 особи, санітарні – 10446 осіб, полонені – 711 осіб.

Також війська РФ втратили 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артилерійських систем та 5 реактивних систем залпового вогню.

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