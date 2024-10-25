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Новини Війна
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Заява Путіна щодо оточення ЗСУ на Курщині - це відверта дезінформація, - Сирський

Сирський назвав втрати РФ на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив заяву Путіна щодо нібито оточення Сил оборони України на Курщині.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"​​Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію", - наголосив він.

Сирський заявив, що із 8 серпня, коли почалася операція на Курщині, російські війська втратили в особовому складі – 17 819 осіб.

З них: безповоротні – 6662 особи, санітарні – 10446 осіб, полонені – 711 осіб.

Також війська РФ втратили 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артилерійських систем та 5 реактивних систем залпового вогню.

Також дивіться: Знищена російська техніка на "дорозі смерті" Снагость-Зелений Шлях у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) втрати (4455) Сирський Олександр (646) Курськ (1165)


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Топ коментарі
+14
путін пишеться з маленькоі літері ,
так як це не людина , а кривава істота і людожер 👹
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25.10.2024 14:37 Відповісти
+11
А яка реальна ситуація в Гірнику,творожніков?
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25.10.2024 14:35 Відповісти
+11
Судячи з карти Дипстейт, до 40% території, зайнятої нашими військами в Курській області у серпні, вже втрачено на сьогодні.
Але ж про це Сирський ні слова не скаже.
Зате починає, про втрати у москалів у Курський області, хоча знає, що це ніхто не перевірить.
В серпні Сирський бодро рапортував Зеленському у прямому ефірі, що ми котролюємо 1200 кв.км Курської області і більше 100 населених пунктів.
А чому зараз не каже , скільки контролюємо?
Бо майже половину вже втратили там.
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25.10.2024 14:56 Відповісти
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Не хочешь не слушай а врать не мешай-главный принцип Путина.
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25.10.2024 14:32 Відповісти
путін пишеться з маленькоі літері ,
так як це не людина , а кривава істота і людожер 👹
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25.10.2024 14:37 Відповісти
путин вообще не пишется, пишется '*****'.
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25.10.2024 18:50 Відповісти
***** в значенні прізвища кремлівського щура пишеться з великої, бо це власна назва. Тому треба так : ***** ВВ це рідкісне *****.
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25.10.2024 20:52 Відповісти
Кремлівська моль фантазує все на свою користь ,
а шушера , яка приїхала до нього на поклон ,
його покірно слухають , звісно за чимале бабло 😡
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25.10.2024 14:35 Відповісти
Які це "місцеві"? З Курська?
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25.10.2024 14:38 Відповісти
А яка реальна ситуація в Гірнику,творожніков?
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25.10.2024 14:35 Відповісти
не на часі.....
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25.10.2024 14:37 Відповісти
******* як завжди намагається ховатися за брехнею, бо жопа гола
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25.10.2024 14:43 Відповісти
а сзади чичен
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25.10.2024 14:49 Відповісти
Сырнык , хде Селидово ?
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25.10.2024 14:48 Відповісти
❗️ Президент Зеленський не погодився на візит глави ООН Антоніо Гутерріша в Україну через участь останнього у саміті в рф, - AFP.
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25.10.2024 14:50 Відповісти
Ось що ***** збрехало:

https://streamable.com/7fz35e
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25.10.2024 14:50 Відповісти
Южно-Африканская Республика разоблачила российскую ложь на саммите БРИКС
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25.10.2024 14:55 Відповісти
Там наверное из Южной Америки кто-то гостинцев привёз. Вштырило лошадку
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25.10.2024 15:14 Відповісти
Судячи з карти Дипстейт, до 40% території, зайнятої нашими військами в Курській області у серпні, вже втрачено на сьогодні.
Але ж про це Сирський ні слова не скаже.
Зате починає, про втрати у москалів у Курський області, хоча знає, що це ніхто не перевірить.
В серпні Сирський бодро рапортував Зеленському у прямому ефірі, що ми котролюємо 1200 кв.км Курської області і більше 100 населених пунктів.
А чому зараз не каже , скільки контролюємо?
Бо майже половину вже втратили там.
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25.10.2024 14:56 Відповісти
Може,пройшли нп і залишили,заїхавши в новий нп і тд.Але всі нп творог зарахував до захоплених,резонно розраховуючи,що ніхто спростовувати не буде.
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25.10.2024 22:21 Відповісти
То все фігня. Ось справжня прикраса цього збіговиська геронтофілів:

https://streamable.com/8ppc8v

лаворово-коняка демонструє найвищий рівень дипломатичного етикету.
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25.10.2024 14:58 Відповісти
Как отучить ребенка ковыряться в носу 😕🙏🏾
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25.10.2024 15:00 Відповісти
А от як коняці на копито наступили:

https://streamable.com/xxulmh
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25.10.2024 15:17 Відповісти
я шукав це відео ....дякую
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25.10.2024 20:40 Відповісти
Якщо сирський щось заперечує - значить то правда.
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25.10.2024 15:06 Відповісти
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25.10.2024 15:12 Відповісти
дипстэйт карта непонятная
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25.10.2024 15:14 Відповісти
мууу, бееее. мяяяяясник.
мы тебе не верим, мы ***** верим,, муууу, бееее
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25.10.2024 15:49 Відповісти
У Зели с десяток версий зачем он туда залез, а что скажет Сырский, нах ты туда попёрся?!
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25.10.2024 16:03 Відповісти
Это только полоумный шизик может открывать по сути второй фронт, когда на основных направлениях не хватает живой силы, техники и боеприпасов.
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25.10.2024 16:07 Відповісти
Авжеж, віримо. Але ж про Авдіївку і Вугледар генерал йєрмака те саме казав
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25.10.2024 16:22 Відповісти
Всі дії влади зеленского засновані на брехні, зраді, лікувальному канабієсу - а є думки шо і тяжкі яскраві засоби.
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25.10.2024 20:20 Відповісти
Наступні кілька тижнів покажуть реальну картину "курська".
Варто лише нагадати,що творог зняв з дон.напрямку кращі військові зєднання і кращу зах.техніку,та перевів на курський напрямок,збільшивши протяжність фронту мінімум на 300 км.,та ще і місцеве населення треба утримувати.
Касапи скористались ослабленням фронту,пішли в наступ,захоплюючи щодобово нові нп.По "курську" повна невідомість,що буде завтра,крім того,туди приїзжають північнокорейські військові зєднання.
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25.10.2024 22:05 Відповісти
 
 