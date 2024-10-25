Заява Путіна щодо оточення ЗСУ на Курщині - це відверта дезінформація, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив заяву Путіна щодо нібито оточення Сил оборони України на Курщині.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію", - наголосив він.
Сирський заявив, що із 8 серпня, коли почалася операція на Курщині, російські війська втратили в особовому складі – 17 819 осіб.
З них: безповоротні – 6662 особи, санітарні – 10446 осіб, полонені – 711 осіб.
Також війська РФ втратили 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артилерійських систем та 5 реактивних систем залпового вогню.
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так як це не людина , а кривава істота і людожер 👹
а шушера , яка приїхала до нього на поклон ,
його покірно слухають , звісно за чимале бабло 😡
https://streamable.com/7fz35e
Але ж про це Сирський ні слова не скаже.
Зате починає, про втрати у москалів у Курський області, хоча знає, що це ніхто не перевірить.
В серпні Сирський бодро рапортував Зеленському у прямому ефірі, що ми котролюємо 1200 кв.км Курської області і більше 100 населених пунктів.
А чому зараз не каже , скільки контролюємо?
Бо майже половину вже втратили там.
https://streamable.com/8ppc8v
лаворово-коняка демонструє найвищий рівень дипломатичного етикету.
https://streamable.com/xxulmh
мы тебе не верим, мы ***** верим,, муууу, бееее
Варто лише нагадати,що творог зняв з дон.напрямку кращі військові зєднання і кращу зах.техніку,та перевів на курський напрямок,збільшивши протяжність фронту мінімум на 300 км.,та ще і місцеве населення треба утримувати.
Касапи скористались ослабленням фронту,пішли в наступ,захоплюючи щодобово нові нп.По "курську" повна невідомість,що буде завтра,крім того,туди приїзжають північнокорейські військові зєднання.