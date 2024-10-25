Знищена російська техніка на "дорозі смерті" Снагость-Зелений Шлях у Курській області. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена російська техніка на "дорозі смерті" Снагость-Зелений Шлях в Курській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробили аеророзвідники 82-ї Буковинської окремої десантно-штурмової бригади.
"Дорога смерті" армії Путіна в Курській області на ділянці дороги завдовжки 14 кілометрів, яка прострілюється українськими військами. Скрізь знищена вигоріла російська техніка на десятки мільйонів доларів. Найбільші втрати у цьому секторі зазнала 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ", - зазначається у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+19 Sergii Ustim
показати весь коментар25.10.2024 14:04 Відповісти Посилання
+16 Amber
показати весь коментар25.10.2024 14:02 Відповісти Посилання
+11 Євген Дусик #421274
показати весь коментар25.10.2024 14:02 Відповісти Посилання
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Але краще б Донбас захищали ніж розпорошували сили ЗСУ.
Захід взнав новину - більщість західних танків і БМП чомусь бере участь в курській операції,
замість захищати територію України.
Донбас здається вже півроку село за селом.
Ще скажи при Залужному темпи здачі Донбасу були ті ж самі.
"Яка різниця, де вбивати окупанта" - бачу ти розмовляєш на мові Зебілів.
Турбувати більше не буду, бо з подоляцькими це марна справа.
Йди по адресі крейсера москва