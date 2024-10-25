Знищена російська техніка на "дорозі смерті" Снагость-Зелений Шлях у Курській області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена російська техніка на "дорозі смерті" Снагость-Зелений Шлях в Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробили аеророзвідники 82-ї Буковинської окремої десантно-штурмової бригади.

"Дорога смерті" армії Путіна в Курській області на ділянці дороги завдовжки 14 кілометрів, яка прострілюється українськими військами. Скрізь знищена вигоріла російська техніка на десятки мільйонів доларів. Найбільші втрати у цьому секторі зазнала 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ", - зазначається у коментарі до публікації.

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