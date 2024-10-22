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Новини Відео Війна
19 053 13

Українські десантники показали ліквідованих російських морпіхів в Курській області. ВIДЕО

Воїни 82-ої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України прожовують успішно знищувати противника на території Курської області. Бійці показали ліквідованих росіян із 155-ої окремої бригади морської піхоти РФ.

Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у соцмережі, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 3 ОШБр ліквідували російську піхоту скидами боєприпасів із дрона на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084) Курськ (1160) 82 окрема десантно-штурмова бригада (63)


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Топ коментарі
+25
моркуї путінські... ці виродки нашим хлопцям голови відтиняли... кабздон хай співає голосніше, щоб чорти почули..Слава Україні!!
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22.10.2024 21:52 Відповісти
+20
Глумитись над поверженим супротивником не є гуд.
Але це не стосується покидьків зі 155-ї бригади морпіхів країни 404, які наплювали на звичаї воєнних дій, і загальнолюдську мораль!
Давіть їх, хлопці! Величезна шана та подяка Вам за кожну задвохсочену свинособаку!
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22.10.2024 22:39 Відповісти
+17
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22.10.2024 21:55 Відповісти
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моркуї путінські... ці виродки нашим хлопцям голови відтиняли... кабздон хай співає голосніше, щоб чорти почули..Слава Україні!!
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22.10.2024 21:52 Відповісти
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22.10.2024 21:55 Відповісти
Знаменитое курское море
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22.10.2024 22:07 Відповісти
Глумитись над поверженим супротивником не є гуд.
Але це не стосується покидьків зі 155-ї бригади морпіхів країни 404, які наплювали на звичаї воєнних дій, і загальнолюдську мораль!
Давіть їх, хлопці! Величезна шана та подяка Вам за кожну задвохсочену свинособаку!
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22.10.2024 22:39 Відповісти
155-та свино-собача за час війни змінала вже безліч особових складів: починаючи з Вугледара її нищать безжально
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23.10.2024 02:03 Відповісти
Nike має заплатити за таку рекламу
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22.10.2024 22:50 Відповісти
Just do it!
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23.10.2024 00:04 Відповісти
Дохлий орк це завжди приємно!
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22.10.2024 23:03 Відповісти
Добре..
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23.10.2024 00:19 Відповісти
Мочите їх хлопці.
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23.10.2024 05:25 Відповісти
Окуні грьобані!
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23.10.2024 19:01 Відповісти
 
 