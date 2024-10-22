Українські десантники показали ліквідованих російських морпіхів в Курській області. ВIДЕО
Воїни 82-ої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України прожовують успішно знищувати противника на території Курської області. Бійці показали ліквідованих росіян із 155-ої окремої бригади морської піхоти РФ.
Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у соцмережі, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+25 Caesar Rsi #584702
показати весь коментар22.10.2024 21:52 Відповісти Посилання
+20 Only
показати весь коментар22.10.2024 22:39 Відповісти Посилання
+17 Pavlo Z
показати весь коментар22.10.2024 21:55 Відповісти Посилання
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Але це не стосується покидьків зі 155-ї бригади морпіхів країни 404, які наплювали на звичаї воєнних дій, і загальнолюдську мораль!
Давіть їх, хлопці! Величезна шана та подяка Вам за кожну задвохсочену свинособаку!