Украинские десантники показали ликвидированных российских морпехов в Курской области. ВИДЕО
Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины успешно уничтожают противника на территории Курской области. Бойцы показали ликвидированных россиян из 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ.
Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.
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+25 Caesar Rsi #584702
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Але це не стосується покидьків зі 155-ї бригади морпіхів країни 404, які наплювали на звичаї воєнних дій, і загальнолюдську мораль!
Давіть їх, хлопці! Величезна шана та подяка Вам за кожну задвохсочену свинособаку!