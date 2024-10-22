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Новости Видео Война
19 053 13

Украинские десантники показали ликвидированных российских морпехов в Курской области. ВИДЕО

Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины успешно уничтожают противника на территории Курской области. Бойцы показали ликвидированных россиян из 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 3-й ОШБр ликвидировали российскую пехоту сбросами боеприпасов с дрона на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19682) ликвидация (3698) Курск (1148) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (63)


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Топ комментарии
+25
моркуї путінські... ці виродки нашим хлопцям голови відтиняли... кабздон хай співає голосніше, щоб чорти почули..Слава Україні!!
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22.10.2024 21:52 Ответить
+20
Глумитись над поверженим супротивником не є гуд.
Але це не стосується покидьків зі 155-ї бригади морпіхів країни 404, які наплювали на звичаї воєнних дій, і загальнолюдську мораль!
Давіть їх, хлопці! Величезна шана та подяка Вам за кожну задвохсочену свинособаку!
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22.10.2024 22:39 Ответить
+17
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22.10.2024 21:55 Ответить
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моркуї путінські... ці виродки нашим хлопцям голови відтиняли... кабздон хай співає голосніше, щоб чорти почули..Слава Україні!!
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22.10.2024 21:52 Ответить
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22.10.2024 21:55 Ответить
Знаменитое курское море
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22.10.2024 22:07 Ответить
Глумитись над поверженим супротивником не є гуд.
Але це не стосується покидьків зі 155-ї бригади морпіхів країни 404, які наплювали на звичаї воєнних дій, і загальнолюдську мораль!
Давіть їх, хлопці! Величезна шана та подяка Вам за кожну задвохсочену свинособаку!
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22.10.2024 22:39 Ответить
155-та свино-собача за час війни змінала вже безліч особових складів: починаючи з Вугледара її нищать безжально
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23.10.2024 02:03 Ответить
Nike має заплатити за таку рекламу
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22.10.2024 22:50 Ответить
Just do it!
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23.10.2024 00:04 Ответить
Дохлий орк це завжди приємно!
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22.10.2024 23:03 Ответить
Добре..
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23.10.2024 00:19 Ответить
Мочите їх хлопці.
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23.10.2024 05:25 Ответить
Окуні грьобані!
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23.10.2024 19:01 Ответить
 
 