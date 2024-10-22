Воины 3-й ОШБр ликвидировали российскую пехоту сбросами боеприпасов с дрона на Харьковщине. ВИДЕО

Украинские войска продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали новые кадры прицельных атак защитников по российской пехоте на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Сначала прижали пи#ара к земле, а контрольная граната оторвала ему все лишнее. Тем, кто прятался, сбросили прямо в блиндаж и подорвали", - говорится в сообщении.

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