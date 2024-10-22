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Воїни 3 ОШБр ліквідували російську піхоту скидами боєприпасів із дрона на Харківщині. ВIДЕО

Українські війська продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку. Бійці 3-ої окремої штурмової бригади показали нові кадри з прицільних атак захисників по російській піхоті на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Спочатку притиснули пі#ара до землі, а контрольна граната відірвала йому все зайве. Тим, хто ховався — скинули прямо в бліндаж та підірвали," - йдеться в повідомлені.

Дивіться: Окупант перед смертю курить цигарку та конає від поранення, отриманого внаслідок скиду боєприпасів. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084) 3 Окрема штурмова бригада (458)


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22.10.2024 20:13 Відповісти
Фугас прямо в очко - зачет 😁
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22.10.2024 20:31 Відповісти
Но ні ачко обічно губіт,а к адінадцаті туз.. .
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22.10.2024 20:37 Відповісти
добре..
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22.10.2024 20:33 Відповісти
Хто з мечем піде на Україну - тому буде срака драна!
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22.10.2024 20:44 Відповісти
 
 