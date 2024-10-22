Воїни 3 ОШБр ліквідували російську піхоту скидами боєприпасів із дрона на Харківщині. ВIДЕО
Українські війська продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку. Бійці 3-ої окремої штурмової бригади показали нові кадри з прицільних атак захисників по російській піхоті на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Спочатку притиснули пі#ара до землі, а контрольна граната відірвала йому все зайве. Тим, хто ховався — скинули прямо в бліндаж та підірвали," - йдеться в повідомлені.
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Bad Robot
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Alessandro Moretti
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Микола Січень #486030
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