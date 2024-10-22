Окупант перед смертю курить цигарку та конає від поранення, отриманого внаслідок скиду боєприпасів. ВIДЕО 18+
Воїни 30-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника влучними скидами боєприпасів із дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+25 Andrew Moon
показати весь коментар22.10.2024 18:32 Відповісти Посилання
+13 kergudu barbambiya
показати весь коментар22.10.2024 18:31 Відповісти Посилання
+9 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар22.10.2024 18:41 Відповісти Посилання
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