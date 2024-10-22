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Окупант перед смертю курить цигарку та конає від поранення, отриманого внаслідок скиду боєприпасів. ВIДЕО 18+

Воїни 30-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника влучними скидами боєприпасів із дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Спецпризначенці знищили місце дислокації та боєприпаси окупантів, а також ліквідували 10 російських солдатів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+25
Вони ж ще героями оце лайно вважають. Напасти на вшестеро слабшого, получити піз.дюлєй і сконати в канаві за 200 т. ржублєй і мєдаль.
Асвабадітєль нюханий...
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22.10.2024 18:32 Відповісти
+13
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22.10.2024 18:31 Відповісти
+9
Ну від твого триндіжа він навряд чи сдох би , тому довелось скидами мінуснути цього рашиста .
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22.10.2024 18:41 Відповісти
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22.10.2024 18:31 Відповісти
Вони ж ще героями оце лайно вважають. Напасти на вшестеро слабшого, получити піз.дюлєй і сконати в канаві за 200 т. ржублєй і мєдаль.
Асвабадітєль нюханий...
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22.10.2024 18:32 Відповісти
лапоть-пєрєд смєртю нє накуріся...
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22.10.2024 18:34 Відповісти
То що, на нього два ********** витрптили, та ще й постріляли з стрілкової зброї? Не зажирно було?
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22.10.2024 18:35 Відповісти
А дійсно. Кацап все одно від нікотину помер би.
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22.10.2024 18:38 Відповісти
Ну від твого триндіжа він навряд чи сдох би , тому довелось скидами мінуснути цього рашиста .
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22.10.2024 18:41 Відповісти
отдышка не от курения ,а от ожирения
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22.10.2024 18:46 Відповісти
курю с пятого класса и в 70 не знаю что такое отдышка
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22.10.2024 18:48 Відповісти
А нева бич мабуть вже гигнув.
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22.10.2024 19:24 Відповісти
Не путайте оДышку с оТдушкой
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22.10.2024 22:31 Відповісти
Таки взял в рот перед подыхом!
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22.10.2024 19:31 Відповісти
Вже лисий,а такий дурний)
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22.10.2024 19:45 Відповісти
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22.10.2024 19:55 Відповісти
Мені подобається... -красівоє!
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22.10.2024 20:39 Відповісти
То шо, поки граната летіла, підру почорніло волосся і борода виросла? Конає не той, з якого починається відео. Хоча пох, звичайно. Лише не зрозуміло, нащо було тратити ше одну вартісну гранату: і так би крівцею стік. Краще залишати важко пораненими, ніж добивати.
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22.10.2024 20:55 Відповісти
Ти дебіл, що ти мелеш, подивись уважно
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22.10.2024 21:57 Відповісти
Боевые выплаты идут только за 100% выпиленного орка
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22.10.2024 22:30 Відповісти
цікаві галюни?
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22.10.2024 22:40 Відповісти
Ну так... воно якось з Німеччини видніше.
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23.10.2024 11:15 Відповісти
***********, когда вы уже накуритесь?
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22.10.2024 22:29 Відповісти
Рєбята! Ви слішком много курітє. С такой одишкой Вам нє пробєжать і ста ярдов.
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23.10.2024 05:27 Відповісти
"... давай закурім тавАрісЧ пА аднОй..."
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23.10.2024 09:46 Відповісти
 
 