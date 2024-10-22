Оккупант перед смертью курит сигарету и умирает от ранения, полученного в результате сброса боеприпасов. ВИДЕО 18+
Воины 30-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика точными сбросами боеприпасов с дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+9 Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий22.10.2024 18:41 Ответить Ссылка
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