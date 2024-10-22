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Новости Видео Война
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Оккупант перед смертью курит сигарету и умирает от ранения, полученного в результате сброса боеприпасов. ВИДЕО 18+

Воины 30-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика точными сбросами боеприпасов с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Спецназовцы уничтожили место дислокации и боеприпасы оккупантов, а также ликвидировали 10 российских солдат. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19682) ликвидация (3698) 30 отдельная механизированная бригада (154)


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Топ комментарии
+25
Вони ж ще героями оце лайно вважають. Напасти на вшестеро слабшого, получити піз.дюлєй і сконати в канаві за 200 т. ржублєй і мєдаль.
Асвабадітєль нюханий...
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22.10.2024 18:32 Ответить
+13
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22.10.2024 18:31 Ответить
+9
Ну від твого триндіжа він навряд чи сдох би , тому довелось скидами мінуснути цього рашиста .
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22.10.2024 18:41 Ответить
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22.10.2024 18:31 Ответить
Вони ж ще героями оце лайно вважають. Напасти на вшестеро слабшого, получити піз.дюлєй і сконати в канаві за 200 т. ржублєй і мєдаль.
Асвабадітєль нюханий...
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22.10.2024 18:32 Ответить
лапоть-пєрєд смєртю нє накуріся...
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22.10.2024 18:34 Ответить
То що, на нього два ********** витрптили, та ще й постріляли з стрілкової зброї? Не зажирно було?
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22.10.2024 18:35 Ответить
А дійсно. Кацап все одно від нікотину помер би.
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22.10.2024 18:38 Ответить
Ну від твого триндіжа він навряд чи сдох би , тому довелось скидами мінуснути цього рашиста .
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22.10.2024 18:41 Ответить
отдышка не от курения ,а от ожирения
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22.10.2024 18:46 Ответить
курю с пятого класса и в 70 не знаю что такое отдышка
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22.10.2024 18:48 Ответить
А нева бич мабуть вже гигнув.
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22.10.2024 19:24 Ответить
Не путайте оДышку с оТдушкой
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22.10.2024 22:31 Ответить
Таки взял в рот перед подыхом!
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22.10.2024 19:31 Ответить
Вже лисий,а такий дурний)
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22.10.2024 19:45 Ответить
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22.10.2024 19:55 Ответить
Мені подобається... -красівоє!
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22.10.2024 20:39 Ответить
То шо, поки граната летіла, підру почорніло волосся і борода виросла? Конає не той, з якого починається відео. Хоча пох, звичайно. Лише не зрозуміло, нащо було тратити ше одну вартісну гранату: і так би крівцею стік. Краще залишати важко пораненими, ніж добивати.
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22.10.2024 20:55 Ответить
Ти дебіл, що ти мелеш, подивись уважно
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22.10.2024 21:57 Ответить
Боевые выплаты идут только за 100% выпиленного орка
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22.10.2024 22:30 Ответить
цікаві галюни?
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22.10.2024 22:40 Ответить
Ну так... воно якось з Німеччини видніше.
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23.10.2024 11:15 Ответить
***********, когда вы уже накуритесь?
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22.10.2024 22:29 Ответить
Рєбята! Ви слішком много курітє. С такой одишкой Вам нє пробєжать і ста ярдов.
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23.10.2024 05:27 Ответить
"... давай закурім тавАрісЧ пА аднОй..."
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23.10.2024 09:46 Ответить
 
 