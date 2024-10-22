Спецназовцы уничтожили место дислокации и боеприпасы оккупантов, а также ликвидировали 10 российских солдат. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций Очаковского 73-го морского центра имени кошевого атамана Антона Головатого продолжают операцию по зачистке Херсонского направления от оккупантов.

Разведчики обнаружили место дислокации врага и склад с боеприпасами. С этой целью были нанесены точные удары с помощью FPV-дронов. В результате успешной операции противник понес значительные потери: 10 убитых и трое раненых, сообщает Цензор.НЕТ.

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