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Спецназовцы уничтожили место дислокации и боеприпасы оккупантов, а также ликвидировали 10 российских солдат. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций Очаковского 73-го морского центра имени кошевого атамана Антона Головатого продолжают операцию по зачистке Херсонского направления от оккупантов.

Разведчики обнаружили место дислокации врага и склад с боеприпасами. С этой целью были нанесены точные удары с помощью FPV-дронов. В результате успешной операции противник понес значительные потери: 10 убитых и трое раненых, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19682) ликвидация (3698) ССО (532) Херсонская область (4893)


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Слава ЗСУ !
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22.10.2024 18:06 Ответить
а у вишкі щось було, рвануло
кіт-предатєль
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23.10.2024 13:56 Ответить
 
 