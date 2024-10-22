Пограничники уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". ВИДЕО

Пограничники на одном из участков фронта обнаружили и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских защитников опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

"Стрела-10" - советский зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение в 1976 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сбор на FPV-дроны для батальона "Рарог" 24 ОМБр: За донат от 500 грн - шанс выиграть BMW 530. ВИДЕО