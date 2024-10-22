Пограничники уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". ВИДЕО
Пограничники на одном из участков фронта обнаружили и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских защитников опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
"Стрела-10" - советский зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение в 1976 году.
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-то на узліссі .... що щось десь горить і де відео детонації????...