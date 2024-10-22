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Пограничники уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". ВИДЕО

Пограничники на одном из участков фронта обнаружили и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских защитников опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

"Стрела-10" - советский зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение в 1976 году.

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Автор: 

Госпогранслужба (6583) уничтожение (7258) ЗРК (212)


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чого видалили статтю про МСЕК "скасовані видані справки про інвалідність" і т.п.
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22.10.2024 16:33 Ответить
Поле. У полі стоїть ракетний комплекс "Стріла-10". Відео дрон летить на Стріла-10.... далі відео дрон уже летить куди
-то на узліссі .... що щось десь горить і де відео детонації????...
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22.10.2024 17:50 Ответить
 
 