Сбор на FPV-дроны для батальона "Рарог" 24 ОМБр: За донат от 500 грн – шанс выиграть BMW 530. ВИДЕО

Воинам батальона беспилотных авиационных комплексов 24 ОМБр "Рарог" нужна помощь с приобретением FPV-дронов для эффективного уничтожения российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг прорвался в районе Часова Яра, и до Константиновки остается всего 7-8 км! Ситуация критическая - наши защитники держат оборону на грани возможного. Подразделение "Рарог" сейчас ведет бой на этом направлении и нуждается в нашей мощной поддержке. Искусные пилоты постоянно уничтожают врага, но им нужны FPV дроны, чтобы действовать еще эффективнее и защищать наши позиции. Мы должны помочь!" - отметили защитники.

Каждый, кто задонатит от 500 грн, автоматически будет участвовать в розыгрыше BMW 530.

Реквизиты для помощи

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Номер карты: 5375 4112 1874 4972

PayPal: [email protected]

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