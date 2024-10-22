Сбор на FPV-дроны для батальона "Рарог" 24 ОМБр: За донат от 500 грн – шанс выиграть BMW 530. ВИДЕО
Воинам батальона беспилотных авиационных комплексов 24 ОМБр "Рарог" нужна помощь с приобретением FPV-дронов для эффективного уничтожения российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Враг прорвался в районе Часова Яра, и до Константиновки остается всего 7-8 км! Ситуация критическая - наши защитники держат оборону на грани возможного. Подразделение "Рарог" сейчас ведет бой на этом направлении и нуждается в нашей мощной поддержке. Искусные пилоты постоянно уничтожают врага, но им нужны FPV дроны, чтобы действовать еще эффективнее и защищать наши позиции. Мы должны помочь!" - отметили защитники.
Каждый, кто задонатит от 500 грн, автоматически будет участвовать в розыгрыше BMW 530.
Реквизиты для помощи
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG
Номер карты: 5375 4112 1874 4972
PayPal: [email protected]
Конверт Приват24: https://www.privat24.ua/send/c7v1y
Номер карты Приват: 5168 7521 0664 0827
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