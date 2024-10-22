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Новости Война
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Оккупанты вклинились в нашу линию обороны в районе Часова Яра, продолжаются ожесточенные бои, - 24 ОМБр

Зруйнований росіянами Часів Яр

Войска РФ смогли вклиниться в нашу линию обороны в районе Часова Яра в Донецкой области, однако о потере города речь не идет.

Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 Отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Иван Петричак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о провале критическом и потере Часова Яра речь не идет. Сейчас продолжаются ожесточенные бои", - сказал Петричак.

По его словам, ситуация оставалась напряженной в течение последнего месяца, и оккупанты предпринимали попытки штурмов ежедневно.

"Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации, и сейчас все силы бригады настроены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован", - рассказал Петричак.

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Обстановка в зоне ответственности 24 ОМБр

Он также рассказал, что ситуация на фронте в зоне ответственности 24 ОМБр остается критически сложной, оккупанты кратно преобладают по численности и пытаются проломить украинскую линию обороны, также обстреливают Часов Яр из артиллерии, ракетами, осуществляют авиабомбардировки, однако оборона города продолжается.

"Ситуация контролируемая", - подчеркнул Петричак.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг заводит новое пополнение на передовые позиции и пытается пробить оборону ВСУ в районе Часова Яра.

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боевые действия (4321) 24 омб имени князя Данила Галицкого (259) Часов Яр (369)


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Поки Зеленський бігає з планом " Перемоги". рашисти кожен день десь просовуються на кілометри.
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22.10.2024 15:09 Ответить
Очередная оперетка за эти два с половиной года. Ясное дело что рано говорить об отходе. То во втором акте споют.
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22.10.2024 15:34 Ответить
Зараз експерти з Цензора все пояснять - як насправді...
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22.10.2024 15:39 Ответить
Кратна перевага ворога. Цим все сказано.
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22.10.2024 18:25 Ответить
 
 