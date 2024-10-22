Оккупанты вклинились в нашу линию обороны в районе Часова Яра, продолжаются ожесточенные бои, - 24 ОМБр

Войска РФ смогли вклиниться в нашу линию обороны в районе Часова Яра в Донецкой области, однако о потере города речь не идет.

Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 Отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Иван Петричак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о провале критическом и потере Часова Яра речь не идет. Сейчас продолжаются ожесточенные бои", - сказал Петричак.

По его словам, ситуация оставалась напряженной в течение последнего месяца, и оккупанты предпринимали попытки штурмов ежедневно.

"Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации, и сейчас все силы бригады настроены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован", - рассказал Петричак.

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Обстановка в зоне ответственности 24 ОМБр

Он также рассказал, что ситуация на фронте в зоне ответственности 24 ОМБр остается критически сложной, оккупанты кратно преобладают по численности и пытаются проломить украинскую линию обороны, также обстреливают Часов Яр из артиллерии, ракетами, осуществляют авиабомбардировки, однако оборона города продолжается.

"Ситуация контролируемая", - подчеркнул Петричак.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг заводит новое пополнение на передовые позиции и пытается пробить оборону ВСУ в районе Часова Яра.