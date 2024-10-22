Окупанти вклинилися в нашу лінію оборони у районі Часового Яру, тривають запеклі бої, - 24 ОМБр

Війська РФ змогли вклинитися у нашу лінію оборони в районі Часового Яру на Донеччині, проте про втрату міста не йдеться.

Про це повідомив представник пресслужби 24 Окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Іван Петричак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, ворогу вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, але про провал критичний і втрату Часового Яру не йдеться. Зараз тривають запеклі бої", - сказав Петричак.

За його словами, ситуація залишалася напруженою впродовж останнього місяця, й окупанти чинили спроби штурмів щодня.

"Удень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, щоб перейти канал. Зараз він заблокований, триває робота з локалізації, і зараз усі сили бригади налаштовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований", - розповів Петричак.

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Обстановка у зоні відповідальності 24 ОМБр

Він також розповів, що ситуація на фронті в зоні відповідальності 24 ОМБр залишається критично складною, окупанти кратно переважають за чисельністю та намагаються проломити українську лінію оборони, також обстрілюють Часів Яр з артилерії, ракетами, здійснюють авіабомбардування, проте оборона міста триває.

"Ситуація контрольована", - наголосив Петричак.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог заводить нове поповнення на передові позиції та намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру.