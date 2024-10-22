Збір на FPV-дрони для батальйону "Рарог" 24 ОМБр: За донат від 500 грн - шанс виграти BMW 530. ВIДЕО

Воїнам батальйону безпілотних авіаційних комплексів 24 ОМБр "Рарог" потрібна допомога із придбанням FPV-дронів для ефективного знищення російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог прорвався в районі Часового Яру, і до Костянтинівки залишається лише 7-8 км! Ситуація критична – наші захисники тримають оборону на межі можливого. Підрозділ "Рарог" зараз веде бій на цьому напрямку і потребує нашої потужної підтримки. Вправні пілоти постійно знищують ворога, але їм потрібні FPV дрони, щоб діяти ще ефективніше й захищати наші позиції. Ми маємо допомогти!" - зазначили захисники.

Кожен, хто задонатить від 500 грн, автоматично братиме участь у розіграші BMW 530.

Реквізити для допомоги

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Номер карти: 5375 4112 1874 4972

PayPal: [email protected]

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Номер картки Приват: 5168 7521 0664 0827

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