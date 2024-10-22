Прикордонники знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". ВIДЕО
Прикордонники на одній з ділянок фронту виявили та знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських захисників опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
"Стріла-10" - радянський зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році.
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-то на узліссі .... що щось десь горить і де відео детонації????...