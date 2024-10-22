УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13641 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
6 501 2

Прикордонники знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". ВIДЕО

Прикордонники на одній з ділянок фронту виявили та знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських захисників опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

"Стріла-10" - радянський зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збір на FPV-дрони для батальйону "Рарог" 24 ОМБр: За донат від 500 грн - шанс виграти BMW 530. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) знищення (7578) ЗРК (217)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чого видалили статтю про МСЕК "скасовані видані справки про інвалідність" і т.п.
показати весь коментар
22.10.2024 16:33 Відповісти
Поле. У полі стоїть ракетний комплекс "Стріла-10". Відео дрон летить на Стріла-10.... далі відео дрон уже летить куди
-то на узліссі .... що щось десь горить і де відео детонації????...
показати весь коментар
22.10.2024 17:50 Відповісти
 
 