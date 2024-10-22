Спецпризначенці знищили місце дислокації та боєприпаси окупантів, а також ліквідували 10 російських солдатів. ВIДЕО
Бійці Сил спеціальних операцій Очаківського 73-го морського центру імені кошового отамана Антіна Головатого продовжують операцію із зачистки Херсонського напрямку від окупантів.
Розвідники виявили місце дислокації ворога та склад з боєприпасами. З цією метою були завдані точні удари за допомогою FPV-дронів. В результаті успішної операції противник зазнав значних втрат: 10 убитих та троє поранених, повідомляє Цензор.НЕТ.
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