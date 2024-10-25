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Новости Видео Война
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Уничтоженная российская техника на "дороге смерти" Снагость-Зеленый Путь в Курской области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена уничтоженная российская техника на "дороге смерти" Снагость-Зеленый Путь в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали аэроразведчики 82-й Буковинской отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Дорога смерти" армии Путина в Курской области на участке дороги длиной 14 километров, которая простреливается украинскими войсками. Везде уничтожена выгоревшая российская техника на десятки миллионов долларов. Самые большие потери в этом секторе понесла 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ", - отмечается в комментарии к публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские десантники показали ликвидированных российских морпехов в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) Курск (1150) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (63)


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Топ комментарии
+19
Нічого не вдієш, не ми почали цю війну.
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25.10.2024 14:04 Ответить
+16
Смерть кацапам 👹
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25.10.2024 14:02 Ответить
+11
круто
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25.10.2024 14:02 Ответить
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Смерть кацапам 👹
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25.10.2024 14:02 Ответить
круто
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25.10.2024 14:02 Ответить
І все в грошах оцінюється - а скільки це в людських життях воїнів України?
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25.10.2024 14:03 Ответить
Нічого не вдієш, не ми почали цю війну.
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25.10.2024 14:04 Ответить
Сподіваємось, що там так само в рядок і багато будуть невдовзі лежати вузькоокі солдатики товариша Кіма.
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25.10.2024 14:06 Ответить
курская дуга
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25.10.2024 14:07 Ответить
Красіво, молодці.
Але краще б Донбас захищали ніж розпорошували сили ЗСУ.
Захід взнав новину - більщість західних танків і БМП чомусь бере участь в курській операції,
замість захищати територію України.
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25.10.2024 14:12 Ответить
Вони і захищають Донбас, бо розпорошують сили кацапів на різні фронти.
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25.10.2024 15:04 Ответить
Ви взагалі в темі ?
Донбас здається вже півроку село за селом.
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25.10.2024 15:05 Ответить
Що ти мелеш.
Ще скажи при Залужному темпи здачі Донбасу були ті ж самі.

"Яка різниця, де вбивати окупанта" - бачу ти розмовляєш на мові Зебілів.
Турбувати більше не буду, бо з подоляцькими це марна справа.

Йди по адресі крейсера москва
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27.10.2024 00:02 Ответить
Oh no, this is the road to hell.
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25.10.2024 14:19 Ответить
Але, ми все ще дуже багато не зробили для досягнення реальних результатів, чого варті лише ця пропорція коли 70% армії сидить у тилу, займаючись нібито забезпеченням тих самих 30% які воюють, нам як мінімум треба поміняти у зворотний бік цю картинку, і це дуже просто зробити. Достатньо лише привернути увагу до цього питання, а там вистачить лише підпису та відповідних рішень, а то у нас не армія виходить, а якась бюрократична інстанція, в мирній країні.
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25.10.2024 15:12 Ответить
Це все давно робиться, але не повністю, і в більшості серед рядового та сержантського складу
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25.10.2024 16:15 Ответить
Скільки коло тоі Снагості наших в полон потрапили
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25.10.2024 17:08 Ответить
скільки?
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26.10.2024 09:09 Ответить
за цифрами до генштабу
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26.10.2024 13:32 Ответить
то якого хріна пишеш бидло всяку дурню, добре що не до х...ла за питаннями, але мабуть ти там інформацію береш
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27.10.2024 07:15 Ответить
мекаєш тут ти баран!
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28.10.2024 11:06 Ответить
хрюзге швайн детектед
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28.10.2024 11:11 Ответить
іди своім шляхом убогий бот. Краще з розумним згубити чим з тобою телепнем знайти. Аrrivederci lexсик
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28.10.2024 11:49 Ответить
ні, ні кацапе, не зливайся, ти сернуло щось там про оточення, і відразу сцикливо почало петляти. типово для хрюкіх трварин, попідсирають і втікають, а ще потім верещать, що хтось бот і агент *******.
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28.10.2024 12:17 Ответить
Они на войну до миллиарда долларов в сутки тратят.
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26.10.2024 04:39 Ответить
 
 