Уничтоженная российская техника на "дороге смерти" Снагость-Зеленый Путь в Курской области. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена уничтоженная российская техника на "дороге смерти" Снагость-Зеленый Путь в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали аэроразведчики 82-й Буковинской отдельной десантно-штурмовой бригады.
"Дорога смерти" армии Путина в Курской области на участке дороги длиной 14 километров, которая простреливается украинскими войсками. Везде уничтожена выгоревшая российская техника на десятки миллионов долларов. Самые большие потери в этом секторе понесла 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ", - отмечается в комментарии к публикации.
Топ комментарии
+19 Sergii Ustim
показать весь комментарий25.10.2024 14:04 Ответить Ссылка
+16 Amber
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+11 Євген Дусик #421274
показать весь комментарий25.10.2024 14:02 Ответить Ссылка
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Але краще б Донбас захищали ніж розпорошували сили ЗСУ.
Захід взнав новину - більщість західних танків і БМП чомусь бере участь в курській операції,
замість захищати територію України.
Донбас здається вже півроку село за селом.
Ще скажи при Залужному темпи здачі Донбасу були ті ж самі.
"Яка різниця, де вбивати окупанта" - бачу ти розмовляєш на мові Зебілів.
Турбувати більше не буду, бо з подоляцькими це марна справа.
Йди по адресі крейсера москва