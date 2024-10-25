Уничтоженная российская техника на "дороге смерти" Снагость-Зеленый Путь в Курской области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена уничтоженная российская техника на "дороге смерти" Снагость-Зеленый Путь в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали аэроразведчики 82-й Буковинской отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Дорога смерти" армии Путина в Курской области на участке дороги длиной 14 километров, которая простреливается украинскими войсками. Везде уничтожена выгоревшая российская техника на десятки миллионов долларов. Самые большие потери в этом секторе понесла 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ", - отмечается в комментарии к публикации.

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