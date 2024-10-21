Люди скандируют депутату Безуглой лозунг "Ганьба!". ВИДЕО

Депутата Марьяну Безуглую люди встретили лозунгом "Ганьба!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, можно услышать обвинения в адрес Безуглой: "Вы ничего не делаете!" По словам одной из женщин, можно предположить, что Безуглая, как депутат, не отреагировала на какой-то запрос.

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