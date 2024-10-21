Люди скандируют депутату Безуглой лозунг "Ганьба!". ВИДЕО
Депутата Марьяну Безуглую люди встретили лозунгом "Ганьба!"
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, можно услышать обвинения в адрес Безуглой: "Вы ничего не делаете!" По словам одной из женщин, можно предположить, что Безуглая, как депутат, не отреагировала на какой-то запрос.
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+27 Олександр Дніпро
показать весь комментарий21.10.2024 16:34 Ответить Ссылка
+26 Ник Литвиненко #400717
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+22 Юрій Заданюк
показать весь комментарий21.10.2024 16:40 Ответить Ссылка
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але ж каміння безкоштовне.... 👿
ту бі контінед, як кажуть в Холлівуді 👿
ну все..,заміж не вийде
нє гоні лошадєй ! 😂👍🔨
після кінця царювання найвеличнішого лідера **********.
вони ж його й порвуть
"А що таке "ганьба"? - Це вони мене так ХВАЛЯТ?"
а в кінечному підсумку воюючій країні, в спину.
скажіть що у вас в штатах ? трамп перемагає ?
задавати одне одному питання "за кого ти проголуєш" не прийнято та відповіді ти не отримаеш тільки здивований погляд " a яке твоє діло собачє?"
а по офіційних опросах, все як і було - то Камала то трамп,
залежить від того хто опитує, кого опитує, де опитує і т.п.
все як завжди і все дуже близько.
все вирішиться через 3 тиждні...
відповіла "братику, без образ, не скажу я тобі"...
якось так..
Це ж не Порошенко!
Якби він, от тоді ці жінки себе б показали…
»Ви нічого не робите» сказала одна жінка!
Оце протест! Оце ляпас
Або ще тупішу, ніж про неї думали.