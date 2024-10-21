Натовп скандує депутатці Безуглій "Ганьба!". ВIДЕО

Депутатку Мар'яну Безуглу натовп зустрів гаслом "Ганьба!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, можна почути звинувачення на адресу Безуглої: "Ви нічого не робите!". Зі слів однієї із жінок, можна припустити, що Безугла, як депутат, не відреагувала на якийсь запит.

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