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Натовп скандує депутатці Безуглій "Ганьба!". ВIДЕО

Депутатку Мар'яну Безуглу натовп зустрів гаслом "Ганьба!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, можна почути звинувачення на адресу Безуглої: "Ви нічого не робите!". Зі слів однієї із жінок, можна припустити, що Безугла, як депутат, не відреагувала на якийсь запит. 

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Автор: 

акція (1461) протест (2402) Безугла Мар’яна (299)


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Топ коментарі
+27
Лише тільки уявіть, який буде шухер
після кінця царювання найвеличнішого лідера **********.
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21.10.2024 16:34 Відповісти
+26
Нарешті одна слуга наріду почула від Народу оцінку своєї безглуздої діяльності депутата ВР..!
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21.10.2024 16:29 Відповісти
+22
Цій їстоті пофіг, так як і усій зеленій шоблі.
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21.10.2024 16:40 Відповісти
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21.10.2024 16:27 Відповісти
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21.10.2024 16:43 Відповісти
Левого или правого?
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21.10.2024 20:37 Відповісти
👍 - Отчего у вас шрам на лбу, потрудитесь объяснить этой даме, - вкрадчиво спросил Филипп Филиппович. Шариков сыграл по банку. - Я на колчаковских фронтах ранен, - пролаял он.
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22.10.2024 12:13 Відповісти
помідори дорогі, яйці теж недешеві.

але ж каміння безкоштовне.... 👿
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21.10.2024 21:46 Відповісти
Спочатку "ганьба" - далі "банду геть". А потім і дійсно "геть". Тільки так.
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21.10.2024 16:28 Відповісти
Наївний народ, думає, що шукати правди у відморозків це правильний шлях)
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21.10.2024 16:28 Відповісти
коли "ганьба", то стадія наявності вже минула...

ту бі контінед, як кажуть в Холлівуді 👿
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21.10.2024 21:49 Відповісти
Нарешті одна слуга наріду почула від Народу оцінку своєї безглуздої діяльності депутата ВР..!
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21.10.2024 16:29 Відповісти
а Зе любить оплески, а не крики "ганьба". )) тож Безумну можуть і злити, повиганяти із всіх комітетів і з фракції слуг..
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21.10.2024 16:29 Відповісти
не киздили ? не кидали в мусорний бак ?....
ну все..,заміж не вийде
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21.10.2024 16:30 Відповісти
Дайте їй сєльодкі,нехай станцює.
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21.10.2024 16:31 Відповісти
Треба не кричати а стріляти.
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21.10.2024 16:33 Відповісти
коли стріляють, не кричать...

нє гоні лошадєй ! 😂👍🔨
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21.10.2024 21:50 Відповісти
Лише тільки уявіть, який буде шухер
після кінця царювання найвеличнішого лідера **********.
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21.10.2024 16:34 Відповісти
Не будет никакого шухера, Зеленский просто спокойно уедет себе в Израиль и будет там доживать до конца жизни!
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21.10.2024 19:25 Відповісти
хасидам цадіка вік не бачити 😂👍

вони ж його й порвуть
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21.10.2024 21:51 Відповісти
Та їй по**ю. Аби єрмак не вигнав.
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21.10.2024 16:36 Відповісти
Цій їстоті пофіг, так як і усій зеленій шоблі.
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21.10.2024 16:40 Відповісти
Ганьба Ганьбе!
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21.10.2024 16:42 Відповісти
хвойду на гіляку
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21.10.2024 16:45 Відповісти
Безугла:
"А що таке "ганьба"? - Це вони мене так ХВАЛЯТ?"
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21.10.2024 16:50 Відповісти
зєльОнкой по ЗЕльонкє..
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21.10.2024 16:53 Відповісти
Безумне це всього навсього виконавиця волі Банкової ,воно саме ніхто.
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21.10.2024 16:56 Відповісти
Тюрма треба скандувати тій чучці
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21.10.2024 17:11 Відповісти
вона лише одна з тих багатьох зелених тварей які стріляють військовим,
а в кінечному підсумку воюючій країні, в спину.
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21.10.2024 17:15 Відповісти
жодної хорошої новини останнім часом
скажіть що у вас в штатах ? трамп перемагає ?
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21.10.2024 18:02 Відповісти
не знаю що і відповісти,
задавати одне одному питання "за кого ти проголуєш" не прийнято та відповіді ти не отримаеш тільки здивований погляд " a яке твоє діло собачє?"
а по офіційних опросах, все як і було - то Камала то трамп,
залежить від того хто опитує, кого опитує, де опитує і т.п.
все як завжди і все дуже близько.
все вирішиться через 3 тиждні...
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21.10.2024 18:12 Відповісти
жінка брату по телефону на його запитання "за кого ти будеш голосувати"
відповіла "братику, без образ, не скажу я тобі"...
якось так..
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21.10.2024 18:36 Відповісти
Прекратите! Она все таки женщина.
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21.10.2024 17:11 Відповісти
так їй жінки й кричали
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21.10.2024 17:41 Відповісти
це не жінка, а безугла.
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21.10.2024 18:57 Відповісти
Якщо гасло «ганьба» - вища міра покарання для зрадників, то дійсно - Ганьба!
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21.10.2024 17:28 Відповісти
А чого марьянка так ризикнула...до людей вийшла ..?!!! як їй коси, не повидривали ...?
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21.10.2024 17:43 Відповісти
Теж скажете…
Це ж не Порошенко!
Якби він, от тоді ці жінки себе б показали…
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21.10.2024 18:57 Відповісти
А вибрати отаку істоту до влади, не ганьба?
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21.10.2024 18:23 Відповісти
Скільки там ухилянтів на задньому фоні, у шоломах та броніках і певно з автоматами. Очікують дрг чеченців?
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21.10.2024 18:35 Відповісти
Та ну их на.уй тех ухилянтов. Иду сегодня по Одессе, один гопник нагло набирает и орешки и еще что-то у бедной старушки с лотком на тротуаре. Бедная женщина грудью закрыла свой злыденный крам. а козел тянется еще че-нить зацепить и все в рот пихает. Когда я подошел и стал набирать полицейский номер, тот ханыга остановился в своих действиях, положил орехи (лузанныее) обратно и пошел в атаку. Мол оно - с фронта, в отпуске. Есть хочет. Всех стало одоробло обвинять что не на фронте. Оно было невменяемое: или ширкнулось, или набухалось. В ходе ожидания ментов хорохорился, тряс бумажкой фронтовика, мол его свезут в комендатуру, а те отпустят. задал ему элементарный вопрос, как он оказался на фронте, дурак , даже не сообразил соврать, сказал, что ЦВКашники подмели на улице и отправили на фронт без его воли. Я этой падле сказал, что оно не достойно защищать Украину. И удаляющемуся кинул в догонку, что я его бы упаковал в мусорный бак, но не сделал это из уважения к Армии , которая воюет. А повод у меня был его даже вырубить, бо брался в ручки. Я не использовал свои руки, а он улетел на три метра, а то я его угробил бы защищаясь, хотя я из-за инвалидности и ограничен в движениях... ЗЫ... ни в какую ментовку я не звонил, только вид сделал. Если бы оно дальше буянило , рубонул бы и дотащил бы до комендатуры(недалеко). Теперь я сомневаюсь , что правильно сделал, что рыло не начистил кондому.
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21.10.2024 18:57 Відповісти
нарит понавыбирал кухарок и актеров,а жить хочет как при умных,на кого орут?да на себя же!
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21.10.2024 18:42 Відповісти
*********** їй пику, не жалкуйте, все одно страшна.
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21.10.2024 18:48 Відповісти
Як радикально!
»Ви нічого не робите» сказала одна жінка!
Оце протест! Оце ляпас
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21.10.2024 18:54 Відповісти
А я б не здивувався, якби Безугла послала цю жінку у сраку або просто харкнула їй в обличча.
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21.10.2024 20:38 Відповісти
Подивіться на істоту без інстинкту самозбереження!
Або ще тупішу, ніж про неї думали.
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21.10.2024 19:12 Відповісти
А скільки коштує картопля,звичайна капуста,морква в "АТБ"?Ось це ті д...и...и...и...Ппу..у..утати не бачать ............
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21.10.2024 19:42 Відповісти
Дерьмак наказав -пора йти в *народ*.
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21.10.2024 19:58 Відповісти
Це ще поки кричать, а ще трішечки правління зеленої шобли і їх будуть просто тирити без слів.
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22.10.2024 08:27 Відповісти
 
 