Натовп скандує депутатці Безуглій "Ганьба!". ВIДЕО
Депутатку Мар'яну Безуглу натовп зустрів гаслом "Ганьба!"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, можна почути звинувачення на адресу Безуглої: "Ви нічого не робите!". Зі слів однієї із жінок, можна припустити, що Безугла, як депутат, не відреагувала на якийсь запит.
Топ коментарі
+27 Олександр Дніпро
показати весь коментар21.10.2024 16:34 Відповісти Посилання
+26 Ник Литвиненко #400717
показати весь коментар21.10.2024 16:29 Відповісти Посилання
+22 Юрій Заданюк
показати весь коментар21.10.2024 16:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але ж каміння безкоштовне.... 👿
ту бі контінед, як кажуть в Холлівуді 👿
ну все..,заміж не вийде
нє гоні лошадєй ! 😂👍🔨
після кінця царювання найвеличнішого лідера **********.
вони ж його й порвуть
"А що таке "ганьба"? - Це вони мене так ХВАЛЯТ?"
а в кінечному підсумку воюючій країні, в спину.
скажіть що у вас в штатах ? трамп перемагає ?
задавати одне одному питання "за кого ти проголуєш" не прийнято та відповіді ти не отримаеш тільки здивований погляд " a яке твоє діло собачє?"
а по офіційних опросах, все як і було - то Камала то трамп,
залежить від того хто опитує, кого опитує, де опитує і т.п.
все як завжди і все дуже близько.
все вирішиться через 3 тиждні...
відповіла "братику, без образ, не скажу я тобі"...
якось так..
Це ж не Порошенко!
Якби він, от тоді ці жінки себе б показали…
»Ви нічого не робите» сказала одна жінка!
Оце протест! Оце ляпас
Або ще тупішу, ніж про неї думали.