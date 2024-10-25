"Слуга народу" Безугла: Потрібно готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму. Чим займається Сирський?

"Слуга народу" закликала Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму. Та нагадала йому, що вона раніше повідомляла про плани росіян протягом осені створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів.

Відповідний допис нардепка Мар'яна Безугла розмістила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Також нагадую про цей свій допис.

При цьому:

Селидове вже переважно росіянами завойоване. В Купʼянськ вони зайшли. Половину Курщини вже повернули.

Потрібно готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму.

Чим займається Сирський? Сортами брехні", - написала Безугла.

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Також вона прикріпила свій допис за вересень 2024 року:

"Протягом осені росіяни планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів та нищити їх: Запоріжжя і Дніпро, до яких вони поступово наближаються, Харків і Херсон, що вже тривалий час зазнають постійних атак, а також Суми, які стали плацдармом для наших активних дій на Курщині.

Ви бачите, наскільки складною є ситуація в США, а також неадекватність військового керівництва, яке зайняте "курською пісочницею" та забирає туди бригади.

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Прошу військових за таких обставин приділити увагу максимальній горизонтальній координації, максимальному спротиву агресору, а цивільних – реалістичному сприйняттю ситуації, небайдужості та підтримці бойових підрозділів. Ми не можемо віддати ні нашу землю, ні наш розум.

Незалежно від того, що відбувається на найвищих рівнях, українці вже не раз довели, що сильніші за будь-які обставини.

Тримаймося".



