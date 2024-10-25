"Слуга народу" Безугла: Потрібно готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму. Чим займається Сирський?
"Слуга народу" закликала Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму. Та нагадала йому, що вона раніше повідомляла про плани росіян протягом осені створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів.
Відповідний допис нардепка Мар'яна Безугла розмістила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Також нагадую про цей свій допис.
При цьому:
Селидове вже переважно росіянами завойоване. В Купʼянськ вони зайшли. Половину Курщини вже повернули.
Потрібно готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму.
Чим займається Сирський? Сортами брехні", - написала Безугла.
Також вона прикріпила свій допис за вересень 2024 року:
"Протягом осені росіяни планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів та нищити їх: Запоріжжя і Дніпро, до яких вони поступово наближаються, Харків і Херсон, що вже тривалий час зазнають постійних атак, а також Суми, які стали плацдармом для наших активних дій на Курщині.
Ви бачите, наскільки складною є ситуація в США, а також неадекватність військового керівництва, яке зайняте "курською пісочницею" та забирає туди бригади.
Прошу військових за таких обставин приділити увагу максимальній горизонтальній координації, максимальному спротиву агресору, а цивільних – реалістичному сприйняттю ситуації, небайдужості та підтримці бойових підрозділів. Ми не можемо віддати ні нашу землю, ні наш розум.
Незалежно від того, що відбувається на найвищих рівнях, українці вже не раз довели, що сильніші за будь-які обставини.
Тримаймося".
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"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.
Сьогодні командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов ("Осман") повідомив, що ворогу вдалося прорватися до Вишневого на Донеччині.
"До виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км від Покровського напрямку та 11 від Гуляйпільського", - написав військовий.
Бо це заважає рейтингу найвеличнішого. Приводи завжди знайдуться, не знайдуться то вигадають.
Якщо "втомленому від війни" лохторату заходить - можна казати все що завгодно.
Країна варта свого керівництва, керівництво варто своєї країни. Здобули.
Интересно, где учат таких многопрофильных спецов, как Марьяна?
Наверное, в киевском "кульке" под чутким педагогическим руководством Поплавского?
Пора бы уже приехать санитарам и увезти хохочущего Зеленского в дурку. А на его место назначить ответственного, адекватного руководителя.
Не подобається - будуть ще вибори. Але це не точно.
Не смішіть кацапського фюрера, а то ще лопне від сміху.
/Ф. Енгельс /