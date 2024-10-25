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"Слуга народу" Безугла: Потрібно готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму. Чим займається Сирський?

Нардепка від Слуги народу Мар’яна Безугла

"Слуга народу" закликала Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму. Та нагадала йому, що вона раніше повідомляла про плани росіян протягом осені створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів.

Відповідний допис нардепка Мар'яна Безугла розмістила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Також нагадую про цей свій допис.

При цьому:

Селидове вже переважно росіянами завойоване. В Купʼянськ вони зайшли. Половину Курщини вже повернули.

Потрібно готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму.

Чим займається Сирський? Сортами брехні", - написала Безугла.

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Також вона прикріпила свій допис за вересень 2024 року:

"Протягом осені росіяни планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів та нищити їх: Запоріжжя і Дніпро, до яких вони поступово наближаються, Харків і Херсон, що вже тривалий час зазнають постійних атак, а також Суми, які стали плацдармом для наших активних дій на Курщині.

Ви бачите, наскільки складною є ситуація в США, а також неадекватність військового керівництва, яке зайняте "курською пісочницею" та забирає туди бригади.

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Прошу військових за таких обставин приділити увагу максимальній горизонтальній координації, максимальному спротиву агресору, а цивільних – реалістичному сприйняттю ситуації, небайдужості та підтримці бойових підрозділів. Ми не можемо віддати ні нашу землю, ні наш розум.

Незалежно від того, що відбувається на найвищих рівнях, українці вже не раз довели, що сильніші за будь-які обставини.

Тримаймося".

Безугла звернулася до Сирського
Безугла звернулася до Сирського

Автор: 

Ізюм (340) Сирський Олександр (646) Безугла Мар’яна (299)


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Топ коментарі
+48
Потужна і незламна !

Колись їй пам'ятник поставлять на Алеї *********** Українського Наріду
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25.10.2024 20:50 Відповісти
+36
мар'яну завжди виймають з ширинки, коли зе!гундос обсирається дуже сильно.
що ж трапилося, цього разу?
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25.10.2024 20:52 Відповісти
+30
Мєждудрочім, це саме вона агітувала змінити Залужного на Сирського.
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25.10.2024 21:03 Відповісти
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ты ЗЕ-идиот конченный - у твоей рашки есть ядерное оружие и что? она не может его применять
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25.10.2024 23:54 Відповісти
Готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно сьогодні, - Жорін

"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Сьогодні командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов ("Осман") повідомив, що ворогу вдалося прорватися до Вишневого на Донеччині.

"До виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км від Покровського напрямку та 11 від Гуляйпільського", - написав військовий.
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25.10.2024 23:48 Відповісти
Всі кошти і технічни можливості є у віськових адміністрацій. Чому вона не задає ці питання ЗЕ?
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25.10.2024 23:49 Відповісти
Її завдання спаплюжити військове керівництво в принципі і посіяти зневіру до армії як інституції.
Бо це заважає рейтингу найвеличнішого. Приводи завжди знайдуться, не знайдуться то вигадають.
Якщо "втомленому від війни" лохторату заходить - можна казати все що завгодно.
Країна варта свого керівництва, керівництво варто своєї країни. Здобули.
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26.10.2024 06:50 Відповісти
примотайте їй шелепу скотчем до голови...
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25.10.2024 23:58 Відповісти
Сидить,десь ФСБ шний урод та пише під псевдонімом Безугла
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26.10.2024 00:07 Відповісти
Тут вона права..
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26.10.2024 00:34 Відповісти
В чому? У разі оточення міст, їх зрівняють з землею КАБами.
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26.10.2024 09:55 Відповісти
тоді нах оборонятись взагалі...
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27.10.2024 21:04 Відповісти
Безуглу - на пост головнокомандувача! Ну, а чого?
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26.10.2024 00:35 Відповісти
Энергичная девка со стратегическим мышлением.

Интересно, где учат таких многопрофильных спецов, как Марьяна?

Наверное, в киевском "кульке" под чутким педагогическим руководством Поплавского?
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26.10.2024 01:41 Відповісти
Який головнокомандувач, такий і Генштаб.
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26.10.2024 01:07 Відповісти
Даже страшно представить , чем занимается ВЕРХОВНЫЙ.
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26.10.2024 01:35 Відповісти
Мабуть, спочатку нюхає, а потім вже якось петляє.
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26.10.2024 09:04 Відповісти
Потрібно тобі приготуваьтся замкнути уста!
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26.10.2024 04:27 Відповісти
в Купянськ зайшли орки???То це правда??Не хило... То так не замітно ми побачимо орків в Дніпрі Київі і Чернігові...А телемарафон буде казати протилежне....
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26.10.2024 04:39 Відповісти
А чому Сирського, тьотя? У нас немає цивільних адміністрацій? У них нема техніки? Людей? Ви заїбали військовими всі дири щатикати! І владу військові змінять і корупцію, може і соплі вам прийти підтерти? Країна підарасів. Призначили собі мільйон рабів і використовують іх як хочуть, на ізнос, поки не здохнуть.
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26.10.2024 05:07 Відповісти
Выход на границы 1991 года согласно плану полудурка Зеленского идёт полным ходом. Жорин пишет, что надо срочно Днепропетровщину к обороне готовить.
Пора бы уже приехать санитарам и увезти хохочущего Зеленского в дурку. А на его место назначить ответственного, адекватного руководителя.
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26.10.2024 05:36 Відповісти
Хто увезе ? Хто назначить ? Легітимно обраний виконує побажання виборців "зійтись посередині".
Не подобається - будуть ще вибори. Але це не точно.
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26.10.2024 06:53 Відповісти
Он выбранный легетимно, но полномочия президента пять лет. Вас развели, сейчас зеленский со стефанчуком совершили конституционный переворот. Есть решения Конституционного суда 2014 года и 103 статья Конституции. Если будете хавать Зеленского не будет Украины и украинцев.
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26.10.2024 09:21 Відповісти
Легітимно обраний за фінансування кацапського фсб, з кремлівською пропагандою по всіх українських каналах, фейкових замовних соцопитувань, без прозорої системи підрахунку голосів, участі у виборах і оголошення результатів?
Не смішіть кацапського фюрера, а то ще лопне від сміху.
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26.10.2024 13:47 Відповісти
Чим займається.....зливає Україну, згідно омнанському договорняку
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26.10.2024 08:45 Відповісти
КОЛИ ВЖЕ ЦІЙ РИЖІЙ ВІДЬМІ ВИРВУТЬ ЇЇ ВОЛОССЯ.
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26.10.2024 09:02 Відповісти
Да что там мелочиться, потом Днепр, Кропивнитский,Винница,Тернополь,Львов и дальше на запад.Правильно клоун вова , тебе же так приказал из кремля *****, а озвучить это должна твоя говорящая пи...да безумная? Член вам всем в сраку, настоящие украинцы будут бороться за свои дома и будущее своих детей и внуков, и никогда не позволят московитам с их холуями в Киеве продать будущее своих потомков. Всё будет Украина-запомните это уроды.
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26.10.2024 09:12 Відповісти
Родители и родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского до сих пор живут в России, а его отец - полковник российской армии в отставке.
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26.10.2024 09:17 Відповісти
Що нюхає Безугла, не кругова оборона а ешелована.
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26.10.2024 09:22 Відповісти
Коли вже цій дурепі закриють рота?
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26.10.2024 09:58 Відповісти
просроченную выпустили
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26.10.2024 10:05 Відповісти
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26.10.2024 10:13 Відповісти
👏
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27.10.2024 17:10 Відповісти
Почекайте,не сваріться, в нас тут чутки ходять,що війна скінчиться в листопаді,якимись там перемовами,а в грудні вже пасажирські літаки будуть по всій Україні. А пані,щось таке каже,не зрозуміло,що.
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26.10.2024 10:35 Відповісти
Дивно!? Вона що, служить у генштабі? Яке падло їй зливає інфу?
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26.10.2024 10:46 Відповісти
Займається консервацією. Зима на підході.
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26.10.2024 11:54 Відповісти
" Якщо в справи війскових втручаються цівільні, то ця армія програє"
/Ф. Енгельс /
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26.10.2024 12:02 Відповісти
Отступаєм до Крижополя???
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26.10.2024 12:19 Відповісти
Тактика з безуглою ,нахальна та цинічна 100% від ОПи ...вона озвуку робить, коли дермаку треба ...типу % почули ,чи ні ,але ми сказали ...народ вже нікуди не дінеться ,ми оман продвигаємо ,сирський наш генерал ,все ок ...
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27.10.2024 17:14 Відповісти
Пані Безугла! А Ви принаймі відслідковуєте пересування і концентрацію військ в Білорусії?! І як гадаєте, вони туди каву попити приїхали?! А в обороні лише тилові ремонтно-будівельні підрозділи, поліція та дідусі з ТРО.
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31.10.2024 08:11 Відповісти
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