Сирський відвідав бригади ЗСУ на Запоріжжі: підрозділи додатково забезпечать озброєнням і технікою
На Запорізький напрямок скерують додаткову зброю та техніку. Особлива увага буде приділена підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
"Працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. На цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів", - написав Сирський.
Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, в таких умовах головне завдання — посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони.
Яку роботу провів Сирський на Запоріжжі?
- зустрівся з командирами бригад.
- детально проаналізували обстановку в районах бойових дій,
- проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕБ.
- особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період.
- були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним
"Дякую нашим воїнам за героїзм, стійкість та хоробрість. Важливо – знищувати окупанта максимально. Слава Україні!", - резюмував Головнокомандувач
Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області РФ, де українські воїни хоробро і ефективно виконують бойові завдання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ця якось дуже хріново його мотивує?