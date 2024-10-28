Сирський відвідав бригади ЗСУ на Запоріжжі: підрозділи додатково забезпечать озброєнням і технікою

На Запорізький напрямок скерують додаткову зброю та техніку. Особлива увага буде приділена підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. На цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів", - написав Сирський.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, в таких умовах головне завдання — посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони.

Читайте також: "Слуга народу" Безугла: Потрібно готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму. Чим займається Сирський?

Яку роботу провів Сирський на Запоріжжі?

зустрівся з командирами бригад.

детально проаналізували обстановку в районах бойових дій,

проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕБ.

особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період.

були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним

"Дякую нашим воїнам за героїзм, стійкість та хоробрість. Важливо – знищувати окупанта максимально. Слава Україні!", - резюмував Головнокомандувач

Також читайте: На Запоріжжі будують другу та третю лінії оборони, - ОВА

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області РФ, де українські воїни хоробро і ефективно виконують бойові завдання.