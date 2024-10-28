УКР
Сирський відвідав бригади ЗСУ на Запоріжжі: підрозділи додатково забезпечать озброєнням і технікою

Сирський на Запоріжжі

На Запорізький напрямок скерують додаткову зброю та техніку. Особлива увага буде приділена підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. На цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів", - написав Сирський.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, в таких умовах головне завдання — посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони.

Читайте також: "Слуга народу" Безугла: Потрібно готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму. Чим займається Сирський?

Яку роботу провів Сирський на Запоріжжі?

  • зустрівся з командирами бригад. 
  • детально проаналізували обстановку в районах бойових дій,
  • проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕБ.
  • особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період.
  • були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним

"Дякую нашим воїнам за героїзм, стійкість та хоробрість. Важливо – знищувати окупанта максимально. Слава Україні!", - резюмував Головнокомандувач

Також читайте: На Запоріжжі будують другу та третю лінії оборони, - ОВА

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області РФ, де українські воїни хоробро і ефективно виконують бойові завдання.

Запорізька область (4084) Сирський Олександр (747)
Топ коментарі
+7
яким озброєнням і технікою вони збираються забезпечити особовий склад, якщо, за визнанням самого ЕрЗ, їх катастрофічно бракує для комплектування новостворених бригад ЗСУ?
28.10.2024 20:47 Відповісти
28.10.2024 20:47 Відповісти
+7
На жаль призначення Сирського на цю посаду лише погіршило ситуацію на фронті, саме він вніс хаос ,змінивши всіх командирів бригад йому головне гарно доповісти Зелі "все нормально" а тим часом ворог захоплює місто за містом на Донбасі.
28.10.2024 21:31 Відповісти
28.10.2024 21:31 Відповісти
+3
28.10.2024 20:34 Відповісти
28.10.2024 20:34 Відповісти
Люди потрібні, ********** і запчастини, а ще легковушок більше, бо підрозділи дуже розсредоточені в степах.
28.10.2024 20:25 Відповісти
28.10.2024 20:25 Відповісти
Запоріжжя! - так посилення потрібне - а Донбас чого провалюється?
28.10.2024 20:30 Відповісти
28.10.2024 20:30 Відповісти
Там кацапня активізується.
28.10.2024 21:04 Відповісти
28.10.2024 21:04 Відповісти
28.10.2024 20:34 Відповісти
28.10.2024 20:34 Відповісти
Ви не розумієте, то вони збирали, складали по скільки можуть, щоб раптом все задонатити на потреби ЗСУ.
28.10.2024 20:52 Відповісти
28.10.2024 20:52 Відповісти
най в ті частини їде, де люде жаліються
28.10.2024 20:39 Відповісти
28.10.2024 20:39 Відповісти
Може цьому курському солов'ю варто обрати собі іншу музу, яка б надихала його на боротьбу за Україну?
Ця якось дуже хріново його мотивує?

28.10.2024 20:39 Відповісти
28.10.2024 20:39 Відповісти
У нас 2000 км границы с кацапами. Почти столько и линии фронта. Сырского на весь километраж не хватит оружие привозить с визитом приезжая как в этом случае. Уже пол года запросто патроны считают защитники наши, а по снарядам......
28.10.2024 20:46 Відповісти
28.10.2024 20:46 Відповісти
яким озброєнням і технікою вони збираються забезпечити особовий склад, якщо, за визнанням самого ЕрЗ, їх катастрофічно бракує для комплектування новостворених бригад ЗСУ?
28.10.2024 20:47 Відповісти
28.10.2024 20:47 Відповісти
Людей не вистачає, запчастин і БК.
28.10.2024 21:06 Відповісти
28.10.2024 21:06 Відповісти
щодо особового складу - це проблема само собою, але Сирський тут веде розмову про зброю
28.10.2024 22:57 Відповісти
28.10.2024 22:57 Відповісти
Люди це не само-собою, це проблема, мабуть, більша за брак снарядів.
29.10.2024 06:47 Відповісти
29.10.2024 06:47 Відповісти
На жаль призначення Сирського на цю посаду лише погіршило ситуацію на фронті, саме він вніс хаос ,змінивши всіх командирів бригад йому головне гарно доповісти Зелі "все нормально" а тим часом ворог захоплює місто за містом на Донбасі.
28.10.2024 21:31 Відповісти
28.10.2024 21:31 Відповісти
А що має статися на фронті,щоб постало питання про зняття Сцирського?(Говорили про нього ,як про "м'ясника",але йому дали кредит довіри((Кредит безлімітний,я так розумію(
28.10.2024 21:48 Відповісти
28.10.2024 21:48 Відповісти
А якби не відвідав, то не забезпечили б. Зелений совок і хунвейбінство з променями сірих чучхе під патронатом спецслужб кацапстану триває.
29.10.2024 02:38 Відповісти
29.10.2024 02:38 Відповісти
 
 