Враг оккупировал Левадное Запорожской области, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики оккупировали село Левадное Запорожской области, а также имеют продвижение возле 7 населенных пунктов Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг оккупировал Левадное, а также продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе", - говорится в сообщении.
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+46 Vlad Lancev
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+34 Роман с камнем
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+34 Роман с камнем
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На суджанщині.
Суджанщіна наше всьо!
хабарів
ГАНЬБА
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
До того ж знаходиться у низині, оточене висотами з нашими позиціями, як запевняє наше командування. Можна алармувати до чого завгодно, але робити подію з якоїсь захопленої орками давно розваленої хати, це вже занадто, таких подій на фронті десятки і сотні кожний день, проте комусь потрібно було запустити хвилю, а інші підхопили і поширили
Це так діє План Перемоги!
який же ж тупий цей мудрий нарід....
Але при приглушенні навігаційних сигналів і в нас буде проблема, через слабку підготовку багато хто не вміє орієнтуватись на місцевості. Хоча для оборони це не так критично.
Друге потрібно повернути термін підготовки до 3 місяців, тому що через її скорочення гине більше новачків і потім потрібно більше поповнення в результаті. Та проводити скритий аудит навчань, наприклад якимось онлайн тестуванням через застосунок, щоб бачити реальну картину які навчальні центри халтурять або інструктори. Але вже після переведення з навчальних центрів щоб не було підтасувань.
А бубочку нашу не тронь!
мудрий наріт.
YYYYYY@@@@@@@