Новини
22 783 55

Ворог окупував Левадне Запорізької області, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники окупували село Левадне Запорізької області, а також мають просування біля  7 населених пунктів Донеччини, Луганщини та Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку: Ворог здійснив 20 спроб штурму українських позицій, 12 атак вже відбито, - Генштаб

Ворог окупував Левадне

Автор: 

армія рф (18761) бойові дії (4641)
Топ коментарі
+46
Ну якщо замість укріплень та мінувань будувати дороги, роздавати вовину тисячу, всі боєздатні резервні бригади погнати задля піару на суджанщину то результат такий.
27.10.2024 07:36 Відповісти
+34
27.10.2024 07:44 Відповісти
+34
27.10.2024 07:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тепер повзуча окупація Запорізької"("Сцирскій,гдє снаряди?"((((
27.10.2024 07:24 Відповісти
"Сцирскій,гдє снаряди?"
На суджанщині.
Суджанщіна наше всьо!
27.10.2024 07:34 Відповісти
27.10.2024 07:44 Відповісти
одне село- то пох, затра десять сіл- та то маленькі-пох.., Після завтра будуть вже під києвом , а зеля в оман втече саміти і плани чієї? перемоги строчити
27.10.2024 19:18 Відповісти
Відходи нічого не дають - кацапи идуть по п"ятах - вони не зупиняться
27.10.2024 07:27 Відповісти
Ну якщо замість укріплень та мінувань будувати дороги, роздавати вовину тисячу, всі боєздатні резервні бригади погнати задля піару на суджанщину то результат такий.
27.10.2024 07:36 Відповісти
27.10.2024 07:45 Відповісти
В нас зараз два вороги - кацапи і корупція - при ціи владі корупцію ми не поборем - потрібно зупинити кацапів
27.10.2024 08:13 Відповісти
Два ворога - кацапи і слугориги, які вже створили культ лічності і все для того, щоб ми програли.
27.10.2024 08:27 Відповісти
Ше не вечір
27.10.2024 08:32 Відповісти
не вечір? а я думав,у тебе під тиловим диваном завжди ніч....
27.10.2024 09:09 Відповісти
Не корупція а зрада , і зупинити кацапів при цій владі не вдасться , бо її завдання здати Україну.
27.10.2024 08:48 Відповісти
так з твого висловлювання з корупціею все'' ЗАКІНЧИЛИ''залишилися одні свинособаки я спілкуюсь з солдатами у них вже практично нема мотивації воювати як прочитають і бачать як влада все більш і більше воруе кошти на гражданке в тилу і на фронті пише що улікарів не можно забрати кошти які вони назбирали за взятки щоб не потрапляти воювати цеж десятки тисяч людей зважаючи на суми вилучених грошей і де ділась стаття за одержання
хабарів
ГАНЬБА
27.10.2024 09:02 Відповісти
В. Портніков сказав що зараз менше зло це корупція - так що вперед потрібно відбитись від кацапів
показати весь коментар
Вова, де план?
27.10.2024 07:42 Відповісти
Читайте DeepState.
27.10.2024 07:46 Відповісти
вОва перейшов на кокс.
27.10.2024 07:46 Відповісти
Він з нього не злазив...
27.10.2024 07:52 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=2090544211049654
27.10.2024 07:54 Відповісти
На Донбасі десятки міст і містечок - це вже фортифікаціі - потрібно держатись - не давати себе обходити
27.10.2024 07:44 Відповісти
Це і "план перемоги Зеленського" ,керащі підрозділи відправили на курщину замість того що б стабілізувати фронт на Донбасі і Запоріжжі ,нічого сказати це неуки чи вороги так роблять.
27.10.2024 07:50 Відповісти
А хтось уточнював: "План перемоги України"? Ви ж пишете - Перемоги Зеленського. Вважаєте що Зеленський - це Україна? То в мене для Вас погані новини.
27.10.2024 09:29 Відповісти
И тишина. Войска отступают, в медиа тихо. Даже т.н. лидеры общественного мнения молчат. Приказали заткнуться?
27.10.2024 07:52 Відповісти
А ти чому не на фронті?
27.10.2024 07:56 Відповісти
З окопа строчеш, а кому?
27.10.2024 08:00 Відповісти
А ти?.
27.10.2024 09:40 Відповісти
На днях Жорин из 3 ОШБр сказал, что надо начинать готовить Днепропетровскую область к обороне...
27.10.2024 08:28 Відповісти
Правильно сказав, тільки хто ж його слухатиме? В Україні ідіократія, більшості населення і всім чиновникам байдуже, що буде завтра. Тому щирі співчуття тій меншості, яка все розуміє, але нічого не в змозі вдіяти.
27.10.2024 08:38 Відповісти
То Жорін же наче десь за Куп'янськом стоїть. Як він може розганяти за Дніпропетровську область? Купітє карту
27.10.2024 09:32 Відповісти
Так він у Києві або у Львові..
27.10.2024 12:46 Відповісти
Та не дивіться ви DeepState. Дивіться марафон і кіно про Голобородьку. Дуже велика подяка 73%. А що робити далі, коли оте, що ви навибирали продовжує жирувати, красти, добивати інститути влади, брехати і здавати Україну? Воно демає, що як в кіно, можна перезняти дубль? Чому не біжите закривати своїми дупами фронт? Чому біжите в ЄС, а не на південь та Донбас? Це ж ваших рук справи.
27.10.2024 08:01 Відповісти
Якщо подивитися на карту зазначеного ресурсу, то Левадне, або було захоплене вже досить давно, або стався прорив фронту і водночас було захоплено кілька сіл, помітно ближче розташованих до лінії фронту, щодо яких Левадне знаходиться у ворожому запіллі, але про ці села у повідомленні нічого не згадується, тільки про Левадне. Дивне повідомлення.
27.10.2024 08:11 Відповісти
а ви хотіли одразу усю правду? дізнаєтесь, коли одного разу прокинетесь і зрозумієте, що ми вже живемо у іншій державі
27.10.2024 18:11 Відповісти
Все простіше, на карті два Левадних, які недалеко знаходяться одне від одного, те що фігурує у публікації, не те що хутором, а й зимівником назвати не можна,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
До того ж знаходиться у низині, оточене висотами з нашими позиціями, як запевняє наше командування. Можна алармувати до чого завгодно, але робити подію з якоїсь захопленої орками давно розваленої хати, це вже занадто, таких подій на фронті десятки і сотні кожний день, проте комусь потрібно було запустити хвилю, а інші підхопили і поширили
27.10.2024 18:41 Відповісти
А Військовий Вождь все Потужні Ставки проводить та гроші обіцяє на халяву роздати всім ... у тому числі й "прокурорам-інвалідам", членам банд ТЦКунів та поліцаїв, суддям , митникам, депутатікам ...

Це так діє План Перемоги!
27.10.2024 08:13 Відповісти
Це так діє План Перемоги на виборах!
27.10.2024 09:05 Відповісти
Мінус 52 км2 за добу - потужно
27.10.2024 08:19 Відповісти
Віходять з Гірника, про відхід з Селидове писали ще вчора, не рахуючи дрібних сіл.
27.10.2024 08:22 Відповісти
На Сході взагалі фронт розвалюється... Зєля, негайно зміни Сирського та Баргилевича. Люди та боєзапаси є, тільки командування не знає - на чиєму воно боці! Все більше смердить зрадою.
27.10.2024 08:25 Відповісти
"Зєля, негайно зміни Сирського та Баргилевича..."

який же ж тупий цей мудрий нарід....
27.10.2024 08:44 Відповісти
Звісно, ми розуміємо що в Україні немає більше полководців окрім Бубочки, ермака, подоляка та Лисого з пікаловим. Вони проведуть ставку, перегрупують війська, побудують лінію оборони, видадуть по тищі.
27.10.2024 09:11 Відповісти
Треба з кабами боротись, без цього діла не буде, можна пробувати розвернути РЕБ на аеростатах, і можливо на інерційній системі наведення ті втратять точність та не будуть такі ефективні, раз нам не дають авіацію щоб не було ескалації.

Але при приглушенні навігаційних сигналів і в нас буде проблема, через слабку підготовку багато хто не вміє орієнтуватись на місцевості. Хоча для оборони це не так критично.

Друге потрібно повернути термін підготовки до 3 місяців, тому що через її скорочення гине більше новачків і потім потрібно більше поповнення в результаті. Та проводити скритий аудит навчань, наприклад якимось онлайн тестуванням через застосунок, щоб бачити реальну картину які навчальні центри халтурять або інструктори. Але вже після переведення з навчальних центрів щоб не було підтасувань.
27.10.2024 09:51 Відповісти
Смердить зрадою?! Та реальна зрада почалася ще з 19-го року. Прокиньтеся нарешті.
27.10.2024 19:24 Відповісти
А чому б не змінити спочатку бідона і не вимагати повернення вкраденої ЯЗ
27.10.2024 09:12 Відповісти
Хто всрався? Бідон!
А бубочку нашу не тронь!
мудрий наріт.
27.10.2024 09:50 Відповісти
Соромлюся спитати, а що ви збираєтеся робити з ЯЗ?
27.10.2024 19:26 Відповісти
Схоже,це і є знаменитий План Зюзі-Йермака....відволікати увагу наріду Курськом,закріпити це діло 1000,а тим часом невпинно здавати території на Сході і Півдні,як і вимагає путін....
27.10.2024 09:12 Відповісти
а що? ще хтось сумніввся? треба визнати - оманський план збіса крутезний і таки же збіса дорогезний! а що за це заплатить дєрмакова команда і наш красень презЕдентик?
27.10.2024 18:09 Відповісти
З наявним військово-політичним керівництвом щось зробити важко. А Сирського і компанію треба міняти, повернути до справи генералів та офіцерів, що були на початку війни.
27.10.2024 09:53 Відповісти
ШО не кажіть а Суровікіна будує ліпше ніж Сирський !
27.10.2024 10:02 Відповісти
27.10.2024 10:13 Відповісти
ну, що, посполиті, з почином!! зараз щодня здаватимемо пачками села на запоріжжі!! зелений ********, план потужний!! продовжуємо...
27.10.2024 12:46 Відповісти
27.10.2024 18:05 Відповісти
 
 