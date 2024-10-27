Ворог окупував Левадне Запорізької області, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники окупували село Левадне Запорізької області, а також мають просування біля 7 населених пунктів Донеччини, Луганщини та Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі", - йдеться в повідомленні.
На суджанщині.
Суджанщіна наше всьо!
До того ж знаходиться у низині, оточене висотами з нашими позиціями, як запевняє наше командування. Можна алармувати до чого завгодно, але робити подію з якоїсь захопленої орками давно розваленої хати, це вже занадто, таких подій на фронті десятки і сотні кожний день, проте комусь потрібно було запустити хвилю, а інші підхопили і поширили
Але при приглушенні навігаційних сигналів і в нас буде проблема, через слабку підготовку багато хто не вміє орієнтуватись на місцевості. Хоча для оборони це не так критично.
Друге потрібно повернути термін підготовки до 3 місяців, тому що через її скорочення гине більше новачків і потім потрібно більше поповнення в результаті. Та проводити скритий аудит навчань, наприклад якимось онлайн тестуванням через застосунок, щоб бачити реальну картину які навчальні центри халтурять або інструктори. Але вже після переведення з навчальних центрів щоб не було підтасувань.
