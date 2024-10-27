Ворог окупував Левадне Запорізької області, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники окупували село Левадне Запорізької області, а також мають просування біля 7 населених пунктів Донеччини, Луганщини та Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі", - йдеться в повідомленні.

