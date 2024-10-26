Наиболее горячо сегодня на Покровском направлении: враг совершил 20 попыток штурма украинских позиций, 12 атак уже отражены, - Генштаб

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 90. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки почти на всех направлениях востока и юга нашей Украины, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ относительно ситуации на фронте по состоянию на 16:00 26 октября, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы территории Украины

Оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов, таких как Хреновка, Александровка, Яблоновка, Басовка, Тимофеевка и Покровка. Также авиация противника нанесла авиаудар в районе Храповщины, сбросив при этом две управляемые авиабомбы.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Наши войска отразили четыре атаки россиян в районах Волчанска и Старицы. Еще три боестолкновения вблизи Старицы до сих пор продолжаются.

Читайте также: Враг концентрирует усилия у Лысовки, Селидово и Миролюбовки, вблизи Богоявленки и Новоукраинки более 20 атак, - Генштаб

Пять штурмовых действий захватчиков отражены нашими воинами вблизи Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Першотравневого на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки и Кондрашовки идет еще три боестолкновения. Враг активно применяет авиацию. Подверглись ударам КАБами Песчаное, Глушковка, Загрызово, также Берестовое оказалось под ударами неуправляемых авиационных ракет.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атакует в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Серебрянки и Григорьевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Белогоровки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск вблизи Щербиновки. В настоящее время три атаки уже отражены.

Читайте также: Оккупанты ежедневно атакуют в направлении Грековки на Луганщине, - ОВА

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Николаевки и Селидово идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 20 попыток штурма украинских позиций, 12 атак нашими защитниками уже отражены. Оккупанты сбросили авиабомбу в районе Мирнограда.

На Кураховском направлении продолжается одиннадцать боестолкновений в районах населенных пунктов Измайловка, Степановка, Новодмитровка, Новоселидовка, Острое, Дальнее, Антоновка, Елизаветовка, Екатериновка. Семь вражеских штурмов уже отражены нашими защитниками.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Новоданиловки. Захватчики активно применяли авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка и Малые Щербаки.

Читайте также: Враг продвинулся в Селидово, Катериновке, Вишневом, возле Шахтерского, Новодмитровки и Богоявленки, - DeepState

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено четыре атаки врага. Оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Львово, применив неуправляемые авиационные ракеты.

Удары РФ по Курской области

По имеющейся на данный момент информации, враг нанес 18 авиаударов по территории Курской области, применив 29 КАБ.