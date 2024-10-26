Враг продвинулся в Селидово, Катериновке, Вишневом, возле Шахтерского, Новодмитровки и Богоявленки, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Карта обновлена! Враг продвинулся в Селидово (административный центр Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области), Катериновке (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области), Вишневом (поселок в Селидовской городской громаде Покровского района Донецкой области), возле Шахтерского (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области), Новодмитровки (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области) и Богоявленки (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Шахтерское



Новодмитровка



Богоявленка



Селидово



Катериновка



Вишневое