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Новини Війна
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Ворог просунувся у Селидовому, Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарського, Новодмитрівки та Богоявленки, - DeepState

Новодмитрівка карта

Війська РФ мають просування на території Донецької області. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено! Ворог просунувся у Селидовому (адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області), Катеринівці (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області), Вишневому (селище у Селидівській міській громаді Покровського району Донецької області), біля Шахтарського (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області), Новодмитрівки (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області) та Богоявленки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Ворог концентрує зусилля біля Лисівки, Селидового і Миролюбівки, поблизу Богоявленки та Новоукраїнки понад 20 атак, - Генштаб

Шахтарське карта
Шахтарське 

Новодмитрівка карта
Новодмитрівка

Богоявленка карта
Богоявленка 

Селидове карта
Селидове 

Катеринівка карта
Катеринівка

Вишневе карта
Вишневе 

Автор: 

Донецька область (8830) бойові дії (4096)


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Топ коментарі
+25
Уся увага "найвеличнішого" прикута до Курщини! А те, що кожного дня Україна втрачає величезні власні території на Донбасі - йому, як видно, по барабану!
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26.10.2024 09:12 Відповісти
+22
Зверніть увагу, пані та панове, на те шо ворог просуваєтся шоденно починаючи десь з лютого 2024 року. Як раз після того як прострочений безпідставно та по паскудному зняв з посади талановитого генерала та зачистив ЗСУ від його команди талановитих генераів. Співпадіння?
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26.10.2024 09:32 Відповісти
+19
Не по барабану.Так видимо было и задумано :отвлекти общественность пиаром на курской операции,чтобы под ее шумок по быстрому сдать донбасс.Тем более ,что и из Курской области всу
рано или поздно выдавят
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26.10.2024 09:21 Відповісти
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Уся увага "найвеличнішого" прикута до Курщини! А те, що кожного дня Україна втрачає величезні власні території на Донбасі - йому, як видно, по барабану!
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26.10.2024 09:12 Відповісти
Не по барабану.Так видимо было и задумано :отвлекти общественность пиаром на курской операции,чтобы под ее шумок по быстрому сдать донбасс.Тем более ,что и из Курской области всу
рано или поздно выдавят
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26.10.2024 09:21 Відповісти
Не брешить так видверто!
Найвялячайшаму не по барабану, йому пох..й.
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26.10.2024 09:24 Відповісти
... по пианину...
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26.10.2024 09:33 Відповісти
Власне, "мудрому наріду" теж пох, одні вже рік здають, інші споглядають
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26.10.2024 09:44 Відповісти
Ну ясен хрен. Все хохолы ж недочеловеки. Хоть бы флажок поменял
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26.10.2024 13:35 Відповісти
потужно звільнили за Залужного! тепер потужно здамо Україну??? чи вже продали жYди за 30 оманських срібників ?
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26.10.2024 12:43 Відповісти
Зверніть увагу, пані та панове, на те шо ворог просуваєтся шоденно починаючи десь з лютого 2024 року. Як раз після того як прострочений безпідставно та по паскудному зняв з посади талановитого генерала та зачистив ЗСУ від його команди талановитих генераів. Співпадіння?
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26.10.2024 09:32 Відповісти
Зрадольдат, а ти кількість орківських кабів та дронів за минулі та теперешні часи-не рахував ? Підкажеш, як з ними боротися та не відступати ?
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26.10.2024 14:21 Відповісти
У цьому житті все взаімопов'язоне. Ось, наприклад - висмикнишь волосину на дупі а сльози з очей.
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26.10.2024 14:26 Відповісти
До попереднього головкома у мене було менше запитань, але ти на конкретне запитання відповідь надаш ?
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26.10.2024 14:31 Відповісти
Згорнцв твій обранець на пост Верховного Головнокомандувача рекетні програми ще у 2019 році, а у 2024 по аєродромам касабів бити нема чім. Бачь як все оно одно за одне чипляєтся. Може тобі до твого найвялічайшага звернутись та спитати - як нам асфальтом з отіма кабами боротись? Потім напиши, шо він відповів.
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26.10.2024 14:38 Відповісти
Він не мій обранець-читай нижче. Я тебе не про верховного запитував. А про головкома. Бо ти кажеш, що з лютого 2024 орки постійно просуваються. Ти кількість кабів при тому головкомі та цьому-не рахував ? При тому було 20-25 на добу, при цьому 120-130. Нічого взаємопов'язаного не бачиш ?
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26.10.2024 14:46 Відповісти
А я тобі як раз про отцього Верховного, іого ліяльність з травня 2019 року по сегодення. Ничого взаімопов'язаного не бачиш? Було б чім наносити ураження носіям КАБів на аєродромах булоб менш і КАБІв.
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26.10.2024 16:50 Відповісти
Та до чого той твій верховний бездара до військових ? Він був і при попередньому, і при нинішньому головкомах. Ще раз-ні при попередньому, ні при нинішньому, далекобійними ракетами пратично не наносилися ураження носіям кабів на їх аеродромах. Але орки за останній рік побачили їх (кабів) ефективність і через це суттєво наростили виробництво і застосування. Суттєво-це у 6-7 разів. Ось чому з початку 2024, як ти сказав ("Зверніть увагу, пані та панове, на те шо ворог просуваєтся шоденно починаючи десь з лютого 2024 року."), орки полізли уперед. Зрівнюють усе в нуль з повітря і у руїни заходить піхота. Плюс дрони. Раніше такої кількості дронів над головами наших хлопців не було. І, про ракети по носіям кабів-після першого ж прильоту нашого Грому по аеродрому орки би відвели свої корита за дальність ураження. Наприклад, за 600-700км від кордону, де їх би вже не дістали. Дальність польоту су-34 навіть без дозаправки знаєш ? Його швидкість ? Підкажу-до 4000 км дальності при швидкості до 1900 км/год. Відведення б зменшило інтенсивність скидання, але не набагато. Кацапи тупі, але не настільки, як нам би хотілося. А ти тільки зраду віслюка бачиш, а об'єктивні обставини саме на фронті-не помічаєш.
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26.10.2024 17:34 Відповісти
Як це до чого? До всього шо коїтся як у лкржаві так і на нулі! Бери Констітуцію України і читай за шо відповідає президент, яки повноваження має та шо має робити. Я вже казав шо у світі все взаімопов'язоне. ВСЕ.
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26.10.2024 17:53 Відповісти
Проголосував у 2019 році за проект Кремля Вальодью Зеленського - народ кровью вмиваєтся.
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26.10.2024 14:28 Відповісти
Це ти мені особисто ? Я 2 рази за Пороха голосував.
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26.10.2024 14:34 Відповісти
Та ні, не особисто, це я для прикладу. А зараз вже кого не спитай то і не голосував за блазня. Мабуть шось трапилось?
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26.10.2024 14:40 Відповісти
Ось всі наслідки звільнення вищого військового керівництва країни ,зрив мобілізації вся відповідальність на провальній стратегії на військово політичному керівництві держави.
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26.10.2024 09:35 Відповісти
Депутатша Мар'яна Безугла заявила що вже треба готувати до кругової оборони Ізюм та Павлоград, бо, мовляв, окупанти зайшли в Селідово (це правда) і до Куп'янська (за моїми даними це брехня). Повідомлення цікаве - і от чому.

Позивна Бур'яна - це та сама через яку пав Вугледар, бо саме вона роздзвонила у соцмережах про ротацію 72-ї бригади, що для окупантів було чітким сигналом - "Пора! Зараз!" Жодного покарання за розголошення інформації позивна Бур'яна не зазнала.

Якщо це не допомога ворогу - що таке допомога?

Тепер позивна Бур'яна волає, що треба готувати до оборони Павлоград та Ізюм...

Я правильно розумію? Тобто Курахове, Покровськ, Мирноград, Лиман та Куп'янськ хтось уже зібрався здавати ворогові?

Ні, я пам'ятаю що в небо (тобто на Донбас) дивитися не можна - треба говорити лише про перемоги під Курськом. До речі, а які нині перемоги під Курськом?

І ще. До сказу цікаво що заспівають "свідки Ватерлоо під Курськом" коли позивна Бур'яна назве Курськ - авантюрою? Так само - безкарно. Печера Дракона.
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26.10.2024 09:39 Відповісти
Ова вже знайшли винного в падінні Вугледару, не Каби, не відсутність снарядів, не прискорена підготовка коли на передок попадають слабо підготовлені бійці, не перевага орків в беспілотниках, де ми могли б мати паритет, не відсутніть РЕБ які також можна виробляти, а саме через пост Безуглої пало місто.

Типу у ворога немає аеророзвідки та їхні беспілотники 24/7 моніторять наші позиції через нехватку засобів боротьби з ними.

Все вона правильно пише, треба не роздавати 1000 одноразово піднявши перед цим податки заднім числом набагато більше і причому кожного місяця будуть забирати більші суми,

а готувати глубоко ешелоновану оборону, як це орки зробили були перед контрнаступом, ато орки просунуться і казкарі знову почнуть розказувати що не можуть нормально будувати укріплення тому що близько до передової і техніка під обстрілом.
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26.10.2024 10:01 Відповісти
Ну да..... Некоторым национальным мазохистам нравятся иуды в юпках. Шо ж поделаешь...
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26.10.2024 13:39 Відповісти
Ситуцію може виправити (не одразу) лише терміново зміна Сирського та Баргилевича. Жодної ефективної дії після звільнення Залужного та Шаптали! Так далі не може бути! Зєля, докажи, що ти не зрадник. Хоча...Єрмак не дозволить.
А зєліна тисяча! Кацапи у захваті, весь світ рже і крутить пальцем біля скроні. Ті "слуги" хоч щось знають про сьогоднішнє життя українців простих?
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26.10.2024 09:54 Відповісти
Говнокомандувачів - на мило!
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26.10.2024 10:04 Відповісти
73 відсотки з вами не згодні, вони ще в трагічному 2019му оце все вибрали.
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26.10.2024 10:23 Відповісти
Людей ввели черговий раз ввели в оману, пора запровадити кримінальну відповідальність за не виконання передвиборчих обіцянок, інакше нас будуть най*бувати до безкінечності

"Я думала, то у вас в груди шкварчить, а то шкварчала ваша папироска"

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%94%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8

"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
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26.10.2024 10:48 Відповісти
Ага... Шо б знать, где упадешь, то уже б подстелили. Тем более что поРОШЕНко нельзя было снова допускатьт до корыта. Но как всегда проср лись. - Юлия Владимировна не прошла во второй тур
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26.10.2024 13:43 Відповісти
а кто бенефициар этого DeepState?
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26.10.2024 10:08 Відповісти
"не дивись вгору"(с)
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26.10.2024 10:56 Відповісти
https://nv.ua/ukraine/events/deepstate-kto-eto-takie-otkuda-berut-informaciyu-dlya-kart-i-svyazany-li-s-minoborony-ukrainy-50446305.html
Кто такие DeepState, как они добывают информацию и связаны ли с властями. Интервью ВВС с основателями OSINT-проекта
ВВС..."Співзасновниками організації є два молоді київські хлопці - Роман Погорілий і Руслан Микула, які, за їхніми словами, не мають жодного стосунку до війська"....
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26.10.2024 13:46 Відповісти
спасибо, понятно, два каких то парня, типа ничего особо не знающие, рисующие на карте, вообщем источник легко управляемый из вне и который с лёгкостью превращающийся в дезинформационный. нет доверия , что и требовалось доказать.
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26.10.2024 14:48 Відповісти
ну коли замість бойових бригад оборону тримають новостворені з бусифікованих 140 та 150ті бригади, то так воно і виходить.
доречі звернув увагу, зараз часто показують відоси роботи танків арти та фпв по практично цілих будинках, тобто кацапи захоплюють територію із шаленою швидкість
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26.10.2024 10:55 Відповісти
Все по плану ze бовд¥ра.
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26.10.2024 11:08 Відповісти
а як там у курській...у курській то як?
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26.10.2024 12:02 Відповісти
Взяли ще один хутір з двома хатами
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26.10.2024 17:28 Відповісти
Якщо так далі піде, вони скоро до Дніпра доберуться.
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26.10.2024 13:41 Відповісти
така ніху...ва стабілізація від зеленого виродка...
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26.10.2024 14:08 Відповісти
 
 