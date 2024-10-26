Ворог просунувся у Селидовому, Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарського, Новодмитрівки та Богоявленки, - DeepState

Війська РФ мають просування на території Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено! Ворог просунувся у Селидовому (адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області), Катеринівці (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області), Вишневому (селище у Селидівській міській громаді Покровського району Донецької області), біля Шахтарського (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області), Новодмитрівки (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області) та Богоявленки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

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Шахтарське



Новодмитрівка



Богоявленка



Селидове



Катеринівка



Вишневе