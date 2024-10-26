Ворог просунувся у Селидовому, Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарського, Новодмитрівки та Богоявленки, - DeepState
Війська РФ мають просування на території Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
"Мапу оновлено! Ворог просунувся у Селидовому (адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області), Катеринівці (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області), Вишневому (селище у Селидівській міській громаді Покровського району Донецької області), біля Шахтарського (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області), Новодмитрівки (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області) та Богоявленки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
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рано или поздно выдавят
Найвялячайшаму не по барабану, йому пох..й.
Позивна Бур'яна - це та сама через яку пав Вугледар, бо саме вона роздзвонила у соцмережах про ротацію 72-ї бригади, що для окупантів було чітким сигналом - "Пора! Зараз!" Жодного покарання за розголошення інформації позивна Бур'яна не зазнала.
Якщо це не допомога ворогу - що таке допомога?
Тепер позивна Бур'яна волає, що треба готувати до оборони Павлоград та Ізюм...
Я правильно розумію? Тобто Курахове, Покровськ, Мирноград, Лиман та Куп'янськ хтось уже зібрався здавати ворогові?
Ні, я пам'ятаю що в небо (тобто на Донбас) дивитися не можна - треба говорити лише про перемоги під Курськом. До речі, а які нині перемоги під Курськом?
І ще. До сказу цікаво що заспівають "свідки Ватерлоо під Курськом" коли позивна Бур'яна назве Курськ - авантюрою? Так само - безкарно. Печера Дракона.
Типу у ворога немає аеророзвідки та їхні беспілотники 24/7 моніторять наші позиції через нехватку засобів боротьби з ними.
Все вона правильно пише, треба не роздавати 1000 одноразово піднявши перед цим податки заднім числом набагато більше і причому кожного місяця будуть забирати більші суми,
а готувати глубоко ешелоновану оборону, як це орки зробили були перед контрнаступом, ато орки просунуться і казкарі знову почнуть розказувати що не можуть нормально будувати укріплення тому що близько до передової і техніка під обстрілом.
А зєліна тисяча! Кацапи у захваті, весь світ рже і крутить пальцем біля скроні. Ті "слуги" хоч щось знають про сьогоднішнє життя українців простих?
"Я думала, то у вас в груди шкварчить, а то шкварчала ваша папироска"
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%94%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Кто такие DeepState, как они добывают информацию и связаны ли с властями. Интервью ВВС с основателями OSINT-проекта
ВВС..."Співзасновниками організації є два молоді київські хлопці - Роман Погорілий і Руслан Микула, які, за їхніми словами, не мають жодного стосунку до війська"....
доречі звернув увагу, зараз часто показують відоси роботи танків арти та фпв по практично цілих будинках, тобто кацапи захоплюють територію із шаленою швидкість