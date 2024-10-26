Враг концентрирует усилия у Лысовки, Селидово и Миролюбовки, вблизи Богоявленки и Новоукраинки более 20 атак, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки, 25 октября 2024 года, на фронте было зафиксировано 192 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением восьми ракет, а также 91 авиаудар, сбросил 139 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4300 обстрелов, из них 142 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бобылевка, Высокая Яруга, Гоптовка, Казачья Лопань, Кудиевка, Северск, Звановка, Рай-Александровка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Щербиновка, Донецкое, Екатериновка, Сухая Балка, Курахово, Антоновка и Казачьи Лагеря.
Удары по врагу
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар по артиллерийским системам.
Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1690 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 45 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, две РСЗО, два средства ПВО, 56 БпЛА оперативно-тактического уровня, 95 автомобилей, шесть единиц специальной техники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, на Харьковском направлении произошло четыре вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки состоялось 17 штурмов противником наших позиций у Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого.
Обстановка на Востоке
Также информируется, что на Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед неподалеку от шести различных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу.
По данным Генштаба, на Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, в настоящее время все атаки отбиты, противник успеха не имел.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часова Яра.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил три атаки в районе населенного пункта Торецк.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий вблизи населенных пунктов Лысовки, Селидово и Миролюбовки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 41 атаку вблизи Острого, Катериновки и Новодмитровки", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 22 штурма наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.
На Ореховском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили, ведут обстрелы населенных пунктов с применением всех имеющихся типов вооружения, наносят авиационные удары.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Сумской и Черниговской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов, осуществляет артиллерийские обстрелы. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где продолжается операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 35 авиационных ударов, использовав при этом 47 управляемых авиабомб.
Украинские воины активно наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. Истощают боевой потенциал врага по всей линии фронта и в тылу.
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це ж запорізька область , війська раши вже під Запоріжжям і по цій дорозі підвозять зброю і продукти .
Знову договорняк Арахамії і Ермака?
Великоновоселківський напрямок.
На північ від Золотої Ниви російські війська за підтримки бронетехніки атакували у напрямку Великої Новосілки, Шахтарського та Новоукраїнки (в районі західної частини балки Берестова). Частину накатів вдалося відбити, проте у напрямку Шахтарського противник зайняв ділянку завширшки до 4.38 км на глибину до 3.2 км. Зіткнення тривають у районі Шахтарського та на західній околиці балки Берестова.
Вугледарський напрямок.
Під Богоявленкою супротивник просунувся вздовж лісосмуг на ділянці завширшки до 3.6 км на глибину до 2 км і вийшов на околиці населеного пункту, де продовжуються активні бойові дії.
Курахівський напрямок.
Тривають бої за Катеринівку, у напрямку Антонівки, на захід від Перемоги, на південь від Максимільянівки у напрямку балки Довга та за дачне селище «Шахтобудівник».
На захід від Перемоги противник атакував маневреними групами на глибину до 2.2 км, де потрапив під вогонь танка ЗСУ. Попередньо додана сіра зона.
Покровський напрямок.
На захід від залізниці на ділянці від Вишневого до Цукуриного противник просунувся на ділянці шириною до 3.9 км на глибину до 1.6 км.
У Вишневому російські війська зайняли південно-східну частину. Бої продовжуються.
У Селидовому противник просунувся у південній частині міста на ділянці шириною до 1.2 км.
Часівярський напрямок.
Територія копальні «Блок-9» перейшла з червоної в сіру зону: противник з танка обстріляв будівлю, на якій раніше встановив свій прапор, але згодом був вибитий.
Лиманський напрямок.
Штурмова група противника увійшла до північної частини н.п. Терни, де потрапила під удар дроноводів ЗСУ. За попередньою інформацією, російські війська були вибиті з північної околиці, проте продовжують підтягувати сили для подальших штурмів."