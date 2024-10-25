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Новости Война
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Рашисты штурмуют Селидово малыми группами широким фронтом и без бронетехники, - пресс-офицер 15-й бригады НГУ "Кара-Даг"

У Нацгвардії розповіли про особливості штурмів окупантів у Селидовому

Российские войска не применяют бронетехнику во время наступления на Селидово, штурмуя его малыми группами. Географическое расположение города оккупанты могут использовать для наступления на Покровск в будущем.

Об этом Радио Свобода (проект Свобода.Ранок) рассказал подполковник Виталий Миловидов, пресс-офицер 15 бригады специального назначения Нацгвардии "Кара-Даг", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты обстреливают город КАБами, дронами, артиллерией, но при этом не уничтожают его полностью, как это было с другими городами Донецкой области.

Пресс-офицер бригады предполагает, что это делается для того, чтобы в будущем россияне могли использовать инфраструктуру и географическое расположение Селидово для наступления на Покровск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются активно штурмовать Покровское направление, вражеские группы пехоты просачиваются в Селидово, - спикер НГУ Музычук

Очень большое количество их с разных направлений, им удается просачиваться в населенный пункт, пытаться закрепиться именно в частном секторе, а дальше уже развивать свои дальнейшие действия. То есть группы, которые заходят частично, и там даже если это два-три военнослужащих Российской Федерации добрались до здания, они заняли дом и ждут пока их не накопится больше, для того, чтобы уже численным преимуществом противодействовать нашим пехотным подразделениям", - рассказал Миловидов.

По словам аналитика мониторингового проекта Deep State Руслана Микулы, захват Селидово может обеспечить врагу прикрытие левого фланга группировки, которая будет двигаться на Покровск.

"Селидово - это очень большой город, в котором много подвалов, где можно будет расквартировать огромное число личного состава, где можно будет скрыть технику, легкую автомобильную технику. Собственно как раз Селидово улучшит их логистику и позволит подтянуть большее количество живой силы и техники для того, чтобы уже проводить дальше штурмовые действия на Покровск", - сказал он.

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Автор: 

штурм (534) Донецкая область (10009) боевые действия (4332) Национальная гвардия (2164)


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Топ комментарии
+7
В останньому стрімі , Бутусов все розклав по поличках, чому наша армія постійно відступає.
Хоча і солдат на фронті вистачає і *********** вистачає.
Головне це низька кваліфікація командування, яке не займається фронтом а лише вилизуванням вищестоячого начальства.
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25.10.2024 11:56 Ответить
+4
Це вже не смішно...
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25.10.2024 11:26 Ответить
+2
тактика у пі@арів ще з весни-літа 23-го - біжить група 15-20 пі@арів до посадки, вирви, підвалу, будівлі - добігає 1-3 пі@ари, решта 200-300 завдяки дронам, деколи арті.
і так накатами - друга, третя, четверта група пі@арів, допоки не назбирається на точці 50-60-80-100 пі@арів, які у подальшому такими ж групами по 10-15-20 рил продовжують бігти хвилями до наступної точки
уся надія на наші дрони та дроноводів
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25.10.2024 11:30 Ответить
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смаглі павтаріть-баби іщьо наражают...
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25.10.2024 11:24 Ответить
Це вже не смішно...
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25.10.2024 11:26 Ответить
тактика у пі@арів ще з весни-літа 23-го - біжить група 15-20 пі@арів до посадки, вирви, підвалу, будівлі - добігає 1-3 пі@ари, решта 200-300 завдяки дронам, деколи арті.
і так накатами - друга, третя, четверта група пі@арів, допоки не назбирається на точці 50-60-80-100 пі@арів, які у подальшому такими ж групами по 10-15-20 рил продовжують бігти хвилями до наступної точки
уся надія на наші дрони та дроноводів
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25.10.2024 11:30 Ответить
у міських/сільських забудовах та прилеглих територіях - так
у полі та по посадках - троха більше
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25.10.2024 11:36 Ответить
Ніколи не бачив груп по 15-20 чоловік. Так в місті не наступають. Тому що це ідіотизм.
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25.10.2024 11:42 Ответить
тут 13 пі@арів



тут було 12-13 пі@арів



гарна група здохлих пі@арів, усіх не порахувати



не буду більше утомляти, за бажанням знайдете на цензорі відеопідтвердження ліквідованих та процесу ліквідації наступальних груп пі@арів чисельністю понад 10-15 рил
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25.10.2024 12:09 Ответить
Цілих півгодини на це витратили. Дідусеві емоції.
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25.10.2024 12:16 Ответить
шо є то є.
емоції від відео груп здохлих пі@арів дійсно гарні
могли б подякувати, онучатки
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25.10.2024 12:27 Ответить
У Бутусова є відео де бійці НГУ рухаються містом на броньованій машині та афігівають від кількості кацапів які ведуть по ним вогонь з калашів.
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25.10.2024 11:50 Ответить
В останньому стрімі , Бутусов все розклав по поличках, чому наша армія постійно відступає.
Хоча і солдат на фронті вистачає і *********** вистачає.
Головне це низька кваліфікація командування, яке не займається фронтом а лише вилизуванням вищестоячого начальства.
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25.10.2024 11:56 Ответить
Якщо Зєля не зрадник, він повинен не планами пустопоржніми займатися, а терміново змінити Сирського та Баргилевича! Жодної ефективної дії після звільнення Залужного та Шаптали!
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25.10.2024 12:21 Ответить
яке "якщо"? це зрадник!
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25.10.2024 12:38 Ответить
 
 