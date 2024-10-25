Рашисты штурмуют Селидово малыми группами широким фронтом и без бронетехники, - пресс-офицер 15-й бригады НГУ "Кара-Даг"

Российские войска не применяют бронетехнику во время наступления на Селидово, штурмуя его малыми группами. Географическое расположение города оккупанты могут использовать для наступления на Покровск в будущем.

Об этом Радио Свобода (проект Свобода.Ранок) рассказал подполковник Виталий Миловидов, пресс-офицер 15 бригады специального назначения Нацгвардии "Кара-Даг", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты обстреливают город КАБами, дронами, артиллерией, но при этом не уничтожают его полностью, как это было с другими городами Донецкой области.

Пресс-офицер бригады предполагает, что это делается для того, чтобы в будущем россияне могли использовать инфраструктуру и географическое расположение Селидово для наступления на Покровск.

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Очень большое количество их с разных направлений, им удается просачиваться в населенный пункт, пытаться закрепиться именно в частном секторе, а дальше уже развивать свои дальнейшие действия. То есть группы, которые заходят частично, и там даже если это два-три военнослужащих Российской Федерации добрались до здания, они заняли дом и ждут пока их не накопится больше, для того, чтобы уже численным преимуществом противодействовать нашим пехотным подразделениям", - рассказал Миловидов.

По словам аналитика мониторингового проекта Deep State Руслана Микулы, захват Селидово может обеспечить врагу прикрытие левого фланга группировки, которая будет двигаться на Покровск.

"Селидово - это очень большой город, в котором много подвалов, где можно будет расквартировать огромное число личного состава, где можно будет скрыть технику, легкую автомобильную технику. Собственно как раз Селидово улучшит их логистику и позволит подтянуть большее количество живой силы и техники для того, чтобы уже проводить дальше штурмовые действия на Покровск", - сказал он.

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