Рашисти штурмують Селидове малими групами широким фронтом і без бронетехніки, - пресофіцер 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг"
Російські війська не застосовують бронетехніку під час наступу на Селидове, штурмуючи його малими групами. Географічне розташування міста окупанти можуть використати для наступу на Покровськ у майбутньому.
Про це Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів підполковник Віталій Миловидов, пресофіцер 15 бригади спеціального призначення Нацгвардії "Кара-Даг", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти обстрілюють місто КАБами, дронами, артилерією, але водночас не знищують його повністю, як це було з іншими містами Донеччини.
Пресофіцер бригади припускає, що це робиться для того, щоб в майбутньому росіяни могли використати інфраструктуру та географічне розташування Селидового задля наступу на Покровськ.
Дуже велика кількість їх із різних напрямків, їм вдається просочуватись в населений пункт, намагатися закріпитися саме в приватному секторі, а далі вже розвивати свої подальші дії. Тобто групи, які заходять частково, і там навіть якщо це два-три військовослужбовці Російської Федерації добрались до будівлі, вони зайняли хату і чекають поки їх не накопичиться більше, для того, щоб вже чисельною перевагою протидіяти нашим піхотним підрозділам", - розповів Миловидов.
За словами аналітика моніторингового проєкту Deep State Руслана Микули, захоплення Селидового може забезпечити ворогу прикриття лівого флангу угруповання, яке рухатиметься на Покровськ.
"Селидове – це дуже велике місто, в якому багато підвалів, де можна буде розквартирувати величезне число особового складу, де можна буде приховати техніку, легку автомобільну техніку. Власне якраз Селидове покращить їхню логістику і дасть змогу підтягнути більшу кількість живої сили й техніки для того, щоб уже проводити далі штурмові дії на Покровськ", - сказав він.
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і так накатами - друга, третя, четверта група пі@арів, допоки не назбирається на точці 50-60-80-100 пі@арів, які у подальшому такими ж групами по 10-15-20 рил продовжують бігти хвилями до наступної точки
уся надія на наші дрони та дроноводів
у полі та по посадках - троха більше
тут було 12-13 пі@арів
гарна група здохлих пі@арів, усіх не порахувати
не буду більше утомляти, за бажанням знайдете на цензорі відеопідтвердження ліквідованих та процесу ліквідації наступальних груп пі@арів чисельністю понад 10-15 рил
емоції від відео груп здохлих пі@арів дійсно гарні
могли б подякувати, онучатки
Хоча і солдат на фронті вистачає і *********** вистачає.
Головне це низька кваліфікація командування, яке не займається фронтом а лише вилизуванням вищестоячого начальства.