Рашисти штурмують Селидове малими групами широким фронтом і без бронетехніки, - пресофіцер 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг"

Російські війська не застосовують бронетехніку під час наступу на Селидове, штурмуючи його малими групами. Географічне розташування міста окупанти можуть використати для наступу на Покровськ у майбутньому.

Про це Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів підполковник Віталій Миловидов, пресофіцер 15 бригади спеціального призначення Нацгвардії "Кара-Даг", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти обстрілюють місто КАБами, дронами, артилерією, але водночас не знищують його повністю, як це було з іншими містами Донеччини.

Пресофіцер бригади припускає, що це робиться для того, щоб в майбутньому росіяни могли використати інфраструктуру та географічне розташування Селидового задля наступу на Покровськ.

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Дуже велика кількість їх із різних напрямків, їм вдається просочуватись в населений пункт, намагатися закріпитися саме в приватному секторі, а далі вже розвивати свої подальші дії. Тобто групи, які заходять частково, і там навіть якщо це два-три військовослужбовці Російської Федерації добрались до будівлі, вони зайняли хату і чекають поки їх не накопичиться більше, для того, щоб вже чисельною перевагою протидіяти нашим піхотним підрозділам", - розповів Миловидов.

За словами аналітика моніторингового проєкту Deep State Руслана Микули, захоплення Селидового може забезпечити ворогу прикриття лівого флангу угруповання, яке рухатиметься на Покровськ.

"Селидове – це дуже велике місто, в якому багато підвалів, де можна буде розквартирувати величезне число особового складу, де можна буде приховати техніку, легку автомобільну техніку. Власне якраз Селидове покращить їхню логістику і дасть змогу підтягнути більшу кількість живої сили й техніки для того, щоб уже проводити далі штурмові дії на Покровськ", - сказав він.

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