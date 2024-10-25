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Новини Війна
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Рашисти штурмують Селидове малими групами широким фронтом і без бронетехніки, - пресофіцер 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг"

У Нацгвардії розповіли про особливості штурмів окупантів у Селидовому

Російські війська не застосовують бронетехніку під час наступу на Селидове, штурмуючи його малими групами. Географічне розташування міста окупанти можуть використати для наступу на Покровськ у майбутньому. 

Про це Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів підполковник Віталій Миловидов, пресофіцер 15 бригади спеціального призначення Нацгвардії "Кара-Даг", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти обстрілюють місто КАБами, дронами, артилерією, але водночас не знищують його повністю, як це було з іншими містами Донеччини.

Пресофіцер бригади припускає, що це робиться для того, щоб в майбутньому росіяни могли використати інфраструктуру та географічне розташування Селидового задля наступу на Покровськ.

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Дуже велика кількість їх із різних напрямків, їм вдається просочуватись в населений пункт, намагатися закріпитися саме в приватному секторі, а далі вже розвивати свої подальші дії. Тобто групи, які заходять частково, і там навіть якщо це два-три військовослужбовці Російської Федерації добрались до будівлі, вони зайняли хату і чекають поки їх не накопичиться більше, для того, щоб вже чисельною перевагою протидіяти нашим піхотним підрозділам", - розповів Миловидов.

За словами аналітика моніторингового проєкту Deep State Руслана Микули, захоплення Селидового може забезпечити ворогу прикриття лівого флангу угруповання, яке рухатиметься на Покровськ.

"Селидове – це дуже велике місто, в якому багато підвалів, де можна буде розквартирувати величезне число особового складу, де можна буде приховати техніку, легку автомобільну техніку. Власне якраз Селидове покращить їхню логістику і дасть змогу підтягнути більшу кількість живої сили й техніки для того, щоб уже проводити далі штурмові дії на Покровськ", - сказав він.

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Автор: 

штурм (245) Донецька область (8830) бойові дії (4096) Національна гвардія (1580)


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Топ коментарі
+7
В останньому стрімі , Бутусов все розклав по поличках, чому наша армія постійно відступає.
Хоча і солдат на фронті вистачає і *********** вистачає.
Головне це низька кваліфікація командування, яке не займається фронтом а лише вилизуванням вищестоячого начальства.
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25.10.2024 11:56 Відповісти
+4
Це вже не смішно...
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25.10.2024 11:26 Відповісти
+2
тактика у пі@арів ще з весни-літа 23-го - біжить група 15-20 пі@арів до посадки, вирви, підвалу, будівлі - добігає 1-3 пі@ари, решта 200-300 завдяки дронам, деколи арті.
і так накатами - друга, третя, четверта група пі@арів, допоки не назбирається на точці 50-60-80-100 пі@арів, які у подальшому такими ж групами по 10-15-20 рил продовжують бігти хвилями до наступної точки
уся надія на наші дрони та дроноводів
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25.10.2024 11:30 Відповісти
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смаглі павтаріть-баби іщьо наражают...
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25.10.2024 11:24 Відповісти
Це вже не смішно...
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25.10.2024 11:26 Відповісти
тактика у пі@арів ще з весни-літа 23-го - біжить група 15-20 пі@арів до посадки, вирви, підвалу, будівлі - добігає 1-3 пі@ари, решта 200-300 завдяки дронам, деколи арті.
і так накатами - друга, третя, четверта група пі@арів, допоки не назбирається на точці 50-60-80-100 пі@арів, які у подальшому такими ж групами по 10-15-20 рил продовжують бігти хвилями до наступної точки
уся надія на наші дрони та дроноводів
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25.10.2024 11:30 Відповісти
у міських/сільських забудовах та прилеглих територіях - так
у полі та по посадках - троха більше
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25.10.2024 11:36 Відповісти
Ніколи не бачив груп по 15-20 чоловік. Так в місті не наступають. Тому що це ідіотизм.
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25.10.2024 11:42 Відповісти
тут 13 пі@арів



тут було 12-13 пі@арів



гарна група здохлих пі@арів, усіх не порахувати



не буду більше утомляти, за бажанням знайдете на цензорі відеопідтвердження ліквідованих та процесу ліквідації наступальних груп пі@арів чисельністю понад 10-15 рил
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25.10.2024 12:09 Відповісти
Цілих півгодини на це витратили. Дідусеві емоції.
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25.10.2024 12:16 Відповісти
шо є то є.
емоції від відео груп здохлих пі@арів дійсно гарні
могли б подякувати, онучатки
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25.10.2024 12:27 Відповісти
У Бутусова є відео де бійці НГУ рухаються містом на броньованій машині та афігівають від кількості кацапів які ведуть по ним вогонь з калашів.
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25.10.2024 11:50 Відповісти
В останньому стрімі , Бутусов все розклав по поличках, чому наша армія постійно відступає.
Хоча і солдат на фронті вистачає і *********** вистачає.
Головне це низька кваліфікація командування, яке не займається фронтом а лише вилизуванням вищестоячого начальства.
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25.10.2024 11:56 Відповісти
Якщо Зєля не зрадник, він повинен не планами пустопоржніми займатися, а терміново змінити Сирського та Баргилевича! Жодної ефективної дії після звільнення Залужного та Шаптали!
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25.10.2024 12:21 Відповісти
яке "якщо"? це зрадник!
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25.10.2024 12:38 Відповісти
 
 