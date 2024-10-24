Росіяни намагаються активно штурмувати Покровський напрямок, ворожі групи піхоти просочуються у Селидове, - речник НГУ Музичук
Росіяни намагаються активно штурмувати Покровський напрямок й проводити часті атаки Селидового.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів речник НГУ Руслан Музичук.
"Групи піхоти противника намагаються просочуватися в Селидове зі східних околиць, але наші захисники тримають оборону, вибиваючи їх, не даючи їм закріплюватись, встановлювати спостережені чи вогневі позиції", - зазначив речник.
Та додав, що минулої доби росіяни атакували Селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Гвардійці знищили 118 окупантів, відбиваючи ці атаки ( 52 з них – безповоротні втрати ворога, решта – санітарні).
"Ворог також активно застосовує по Селидовому й авіацію. Околиці міста регулярно зазнають артилерійських обстрілів", - розповів Музичук.
Загалом на Покровському напрямку 23 жовтня захисники відбили 38 штурмів росіян.
Також гвардійці по лінії фронту знищили за минулу добу: 1 танк, 5 одиниць бронетехніки, 9 автівок, 2 склади БК та 1 станцію РЕБ ворога.
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