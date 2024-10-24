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Росіяни намагаються активно штурмувати Покровський напрямок, ворожі групи піхоти просочуються у Селидове, - речник НГУ Музичук

Ворог активно атакує на Покровському напрямку

Росіяни намагаються активно штурмувати Покровський напрямок й проводити часті атаки Селидового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів речник НГУ Руслан Музичук.

"Групи піхоти противника намагаються просочуватися в Селидове зі східних околиць, але наші захисники тримають оборону, вибиваючи їх, не даючи їм закріплюватись, встановлювати спостережені чи вогневі позиції", - зазначив речник.

Та додав, що  минулої доби  росіяни атакували Селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Гвардійці знищили 118 окупантів, відбиваючи ці атаки ( 52 з них – безповоротні втрати ворога, решта – санітарні).

"Ворог також активно застосовує по Селидовому й авіацію. Околиці міста регулярно зазнають артилерійських обстрілів", - розповів Музичук.

Загалом на Покровському напрямку 23 жовтня захисники відбили 38 штурмів росіян.

Також гвардійці по лінії фронту знищили за минулу добу: 1 танк, 5 одиниць бронетехніки, 9 автівок, 2 склади БК та 1 станцію РЕБ ворога.

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Автор: 

Донецька область (8825) бойові дії (4092) Національна гвардія (1576) Покровськ (678)


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Наразі вже половина Селідового захоплена рашистами. Рашисти на 9-ти поверхівках Селідового свої ганчіврки власовські почепили. Так що цей речник щось верзе для заспокоєння. Мабудь для заспокоєння обох невдах говнокомандуючих - верховного та звичайного..
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24.10.2024 10:57 Відповісти
Та що там того Вугледару, Селідовго, Покровська, Мирнограда тощо...
Суджа наше всьо!!!
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24.10.2024 11:44 Відповісти
Просочуються? Схоже там повний хаос. Місто здається навіть швидше Новогродівки.
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24.10.2024 11:56 Відповісти
 
 