З Мирнограду вже евакуйовано всіх дітей, у Покровську залишилися 59, - ОВА
Вадим Філашкін розповів про ситуацію з евакуацією дітей з прифронтових міст Донецької області.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"З Мирнограда вже евакуйовано всіх дітей, у Покровську дітей залишилися 59", - розповів він.
Також Філашкін додав, що Завдяки підтримці міжнародних партнерів, ми зуміли покращити ситуацію з водопостачанням на півночі області, де росіяни активно нищать водну інфраструктуру.
Нагадаємо, станом на середину жовтня в 10 населених пунктах, які підпадають під примусову евакуацію родин із дітьми, залишалося 433 дитини. Найбільше дітей – у Костянтинівській громаді (256 неповнолітніх).
Також впродовж тижня евакуювали 168 маломобільних мешканців Донеччини.
В ОВА зазначили, що можливості розселення у Черкаській області вичерпані, з цього тижня розпочалась евакуація людей до Дніпропетровської області та продовжується до Львівської. Евакуаційний потяг курсує щодня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ахуітєльний план миру з таємним пунктом.