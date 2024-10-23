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З Мирнограду вже евакуйовано всіх дітей, у Покровську залишилися 59, - ОВА

Евакуація дітей з Мирнограда

Вадим Філашкін розповів про ситуацію з евакуацією дітей з прифронтових міст Донецької області.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"З Мирнограда вже евакуйовано всіх дітей, у Покровську дітей залишилися 59", - розповів він.

Також Філашкін додав, що Завдяки підтримці міжнародних партнерів, ми зуміли покращити ситуацію з водопостачанням на півночі області, де росіяни активно нищать водну інфраструктуру.

Також читайте: Евакуаційний потяг із Донеччини курсуватиме щодня. Людей везтимуть на Дніпропетровщину та Львівщину, - ОВА

Нагадаємо, станом на середину жовтня в 10 населених пунктах, які підпадають під примусову евакуацію родин із дітьми, залишалося 433 дитини. Найбільше дітей – у Костянтинівській громаді (256 неповнолітніх). 

Також впродовж тижня евакуювали 168 маломобільних мешканців Донеччини.

В ОВА зазначили, що можливості розселення у Черкаській області вичерпані, з цього тижня розпочалась евакуація людей до Дніпропетровської області та продовжується до Львівської. Евакуаційний потяг курсує щодня.

Автор: 

діти (5152) евакуація (2343) Покровськ (675) Мирноград (82)


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Це добре. Але означає що ці міста незабаром перейдуть до кацапів.
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23.10.2024 14:57 Відповісти
мирноград всьо?
ахуітєльний план миру з таємним пунктом.
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23.10.2024 15:25 Відповісти
Коли судитимуть причетних до віддавання ядерної зброї?
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23.10.2024 16:33 Відповісти
 
 