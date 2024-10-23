З Мирнограду вже евакуйовано всіх дітей, у Покровську залишилися 59, - ОВА

Вадим Філашкін розповів про ситуацію з евакуацією дітей з прифронтових міст Донецької області.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"З Мирнограда вже евакуйовано всіх дітей, у Покровську дітей залишилися 59", - розповів він.

Також Філашкін додав, що Завдяки підтримці міжнародних партнерів, ми зуміли покращити ситуацію з водопостачанням на півночі області, де росіяни активно нищать водну інфраструктуру.

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Нагадаємо, станом на середину жовтня в 10 населених пунктах, які підпадають під примусову евакуацію родин із дітьми, залишалося 433 дитини. Найбільше дітей – у Костянтинівській громаді (256 неповнолітніх).

Також впродовж тижня евакуювали 168 маломобільних мешканців Донеччини.

В ОВА зазначили, що можливості розселення у Черкаській області вичерпані, з цього тижня розпочалась евакуація людей до Дніпропетровської області та продовжується до Львівської. Евакуаційний потяг курсує щодня.