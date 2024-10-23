Из Мирнограда уже эвакуированы все дети, в Покровске детей осталось 59, - ОВА
Вадим Филашкин рассказал о ситуации с эвакуацией детей из прифронтовых городов Донецкой области.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Из Мирнограда уже эвакуированы все дети, в Покровске детей остались 59". - рассказал он.
Также Филашкин добавил, что благодаря поддержке международных партнеров, мы сумели улучшить ситуацию с водоснабжением на севере области, где россияне активно уничтожают водную инфраструктуру.
Напомним, по состоянию на середину октября в 10 населенных пунктах, которые подпадают под принудительную эвакуацию семей с детьми, оставалось 433 ребенка. Больше всего детей - в Константиновской громаде (256 несовершеннолетних).
Также в течение недели эвакуировали 168 маломобильных жителей Донецкой области.
В ОВА отметили, что возможности расселения в Черкасской области исчерпаны, с этой недели началась эвакуация людей в Днепропетровскую область и продолжается во Львовскую. Эвакуационный поезд курсирует ежедневно.
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