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Из Мирнограда уже эвакуированы все дети, в Покровске детей осталось 59, - ОВА

Евакуація дітей з Мирнограда

Вадим Филашкин рассказал о ситуации с эвакуацией детей из прифронтовых городов Донецкой области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Из Мирнограда уже эвакуированы все дети, в Покровске детей остались 59". - рассказал он.

Также Филашкин добавил, что благодаря поддержке международных партнеров, мы сумели улучшить ситуацию с водоснабжением на севере области, где россияне активно уничтожают водную инфраструктуру.

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Напомним, по состоянию на середину октября в 10 населенных пунктах, которые подпадают под принудительную эвакуацию семей с детьми, оставалось 433 ребенка. Больше всего детей - в Константиновской громаде (256 несовершеннолетних).

Также в течение недели эвакуировали 168 маломобильных жителей Донецкой области.

В ОВА отметили, что возможности расселения в Черкасской области исчерпаны, с этой недели началась эвакуация людей в Днепропетровскую область и продолжается во Львовскую. Эвакуационный поезд курсирует ежедневно.

Автор: 

дети (6576) эвакуация (2102) Покровск (643) Мирноград (81)


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Це добре. Але означає що ці міста незабаром перейдуть до кацапів.
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23.10.2024 14:57 Ответить
мирноград всьо?
ахуітєльний план миру з таємним пунктом.
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23.10.2024 15:25 Ответить
Коли судитимуть причетних до віддавання ядерної зброї?
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23.10.2024 16:33 Ответить
 
 