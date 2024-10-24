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Россияне пытаются активно штурмовать Покровское направление, вражеские группы пехоты просачиваются в Селидово, - представитель НГУ Музычук

Ворог активно атакує на Покровському напрямку

Россияне пытаются активно штурмовать Покровское направление и проводить частые атаки Селидово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал представитель НГУ Руслан Музычук.

"Группы пехоты противника пытаются просачиваться в Селидово с восточных окраин, но наши защитники держат оборону, выбивая их, не давая им закрепляться, устанавливать наблюдательные или огневые позиции", - отметил спикер.

И добавил, что за минувшие сутки россияне атаковали Селидово 19 раз, применяя значительное количество пехоты. Гвардейцы уничтожили 118 оккупантов, отражая эти атаки (52 из них - безвозвратные потери врага, остальные - санитарные).

"Враг также активно применяет по Селидово и авиацию. Окрестности города регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам", - рассказал Музычук.

Всего на Покровском направлении 23 октября защитники отбили 38 штурмов россиян.

Также гвардейцы по линии фронта уничтожили за минувшие сутки: 1 танк, 5 единиц бронетехники, 9 автомобилей, 2 склада БК и 1 станцию РЭБ врага.

Читайте: Рашисты казнили 4 пленных нацгвардейцев возле Селидового Донецкой области, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Донецкая область (10009) боевые действия (4332) Национальная гвардия (2163) Покровск (645)


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Наразі вже половина Селідового захоплена рашистами. Рашисти на 9-ти поверхівках Селідового свої ганчіврки власовські почепили. Так що цей речник щось верзе для заспокоєння. Мабудь для заспокоєння обох невдах говнокомандуючих - верховного та звичайного..
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24.10.2024 10:57 Ответить
Та що там того Вугледару, Селідовго, Покровська, Мирнограда тощо...
Суджа наше всьо!!!
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24.10.2024 11:44 Ответить
Просочуються? Схоже там повний хаос. Місто здається навіть швидше Новогродівки.
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24.10.2024 11:56 Ответить
 
 