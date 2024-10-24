Россияне пытаются активно штурмовать Покровское направление, вражеские группы пехоты просачиваются в Селидово, - представитель НГУ Музычук

Россияне пытаются активно штурмовать Покровское направление и проводить частые атаки Селидово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал представитель НГУ Руслан Музычук.

"Группы пехоты противника пытаются просачиваться в Селидово с восточных окраин, но наши защитники держат оборону, выбивая их, не давая им закрепляться, устанавливать наблюдательные или огневые позиции", - отметил спикер.

И добавил, что за минувшие сутки россияне атаковали Селидово 19 раз, применяя значительное количество пехоты. Гвардейцы уничтожили 118 оккупантов, отражая эти атаки (52 из них - безвозвратные потери врага, остальные - санитарные).

"Враг также активно применяет по Селидово и авиацию. Окрестности города регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам", - рассказал Музычук.

Всего на Покровском направлении 23 октября защитники отбили 38 штурмов россиян.

Также гвардейцы по линии фронта уничтожили за минувшие сутки: 1 танк, 5 единиц бронетехники, 9 автомобилей, 2 склада БК и 1 станцию РЭБ врага.

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