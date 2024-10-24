Рашисты казнили 4 пленных нацгвардейцев возле Селидово Донецкой области, - Офис Генпрокурора

Российские захватчики совершили очередное военное преступление возле Селидово Донецкой области, убив четырех пленных бойцов Нацгвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, 6 октября четверо бойцов Нацгвардии Украины выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе г. Селидово.

"Около 13:00 оккупационные войска начали штурм укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. В дальнейшем представители ВС РФ записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео. На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября сообщалось, что рашисты расстреляли двух пленных воинов ВСУ возле Селидово в Донецкой области

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