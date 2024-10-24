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Новости Война
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Рашисты казнили 4 пленных нацгвардейцев возле Селидово Донецкой области, - Офис Генпрокурора

Окупанти вбили 4 полонених нацгвардійців

Российские захватчики совершили очередное военное преступление возле Селидово Донецкой области, убив четырех пленных бойцов Нацгвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, 6 октября четверо бойцов Нацгвардии Украины выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе г. Селидово.

"Около 13:00 оккупационные войска начали штурм укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. В дальнейшем представители ВС РФ записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео. На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября сообщалось, что рашисты расстреляли двух пленных воинов ВСУ возле Селидово в Донецкой области

Читайте: Идентифицирован российский оккупант, который расстрелял гражданского во время оккупации с. Мощун на Киевщине, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Донецкая область (10009) Национальная гвардия (2163) военные преступления (1452) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+28
Вот вам и нулевая реакция и Украины и международных организация на зверства рашистов. ***** увидело что ему ничего не будет за убийства и нарушение международных законов. Мало того, еще все в очередь становятся ему сраку полизать и призывать к миру. Бункерный маньяк аж оргазм испытывает от такого. Вы сами воспитали маньяка.
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24.10.2024 10:05 Ответить
+19
У нас вже пять таборів для полонених. Один навіть з статусом "больнічки". Досить! Ми їх там відгодовуємо, підліковуємо і розважаємо. Кацапи будь який гуманізм сприймають як слабкість. Вони вважають що якщо ми їх не катуємо і не вбиваємо то лише тому що їх боїмося. Враховуючи "толерастію" союзників до кацапні ми маємо знищувати кацапів так щоб не лишалось жодних ознак їх існування і жодних свідків. Їх не варто затримувати і брати в полон, а знищувати за найменшої можливості остаточно. Коли обміняємо останнього з тих кого маємо в полоні тоді можна набрати ще. А зараз полонені нам не потрібні.
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24.10.2024 10:19 Ответить
+12
3,14дараси кацапськ.і
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24.10.2024 10:10 Ответить
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Вот вам и нулевая реакция и Украины и международных организация на зверства рашистов. ***** увидело что ему ничего не будет за убийства и нарушение международных законов. Мало того, еще все в очередь становятся ему сраку полизать и призывать к миру. Бункерный маньяк аж оргазм испытывает от такого. Вы сами воспитали маньяка.
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24.10.2024 10:05 Ответить
А нашим воинам нужно обяснять что в плен им сдаваться никак нельзя. А командирам дать приказ любой ценой обеспечивать наших воинов чтобы они даже в окружении не остались без боеприпасов. Благо сейчас куча возможностей доставлять боеприпасы в любую точку хоть фронта хоть глубокого тыла дронами хоть наземными хоть воздушными
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24.10.2024 10:11 Ответить
Благо что вы добропорядочно выполняете свой долг по защите отечества сидя в дырявых штанах на цензоре. Или вы, возможно, заслуженый дед СССР и потому в силу возраста и прочих регалий не воюете. Но тогда где ваши дети или внуки? Они по возрасту как раз подпадают под мобилизацию
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24.10.2024 12:08 Ответить
Розкажи воїнам ще, як їм треба воювати і що робити
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24.10.2024 13:54 Ответить
3,14дараси кацапськ.і
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24.10.2024 10:10 Ответить
Рашистам не потрібні наші полонені ,на відміну від піклувань про рашиських злочинців які перебувають тут в полоні і яких червоний хрест постійно відвідує хоч в росію їх не пускають,тому треба зрозуміти російська орда це варвари ніякі міжнародні правила в них не діють ,як би не вихвалялись в нас умовами в яких перебувають так звані полоненіс росії.
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24.10.2024 10:19 Ответить
Продажный Кровавый Крест постоянно рассказывает нам, что мы делаем не так, не так облизываем рашиских сволочей. Зато к рабсии притензий не имеют так как им сказали в россии "идите на..."
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25.10.2024 05:22 Ответить
У нас вже пять таборів для полонених. Один навіть з статусом "больнічки". Досить! Ми їх там відгодовуємо, підліковуємо і розважаємо. Кацапи будь який гуманізм сприймають як слабкість. Вони вважають що якщо ми їх не катуємо і не вбиваємо то лише тому що їх боїмося. Враховуючи "толерастію" союзників до кацапні ми маємо знищувати кацапів так щоб не лишалось жодних ознак їх існування і жодних свідків. Їх не варто затримувати і брати в полон, а знищувати за найменшої можливості остаточно. Коли обміняємо останнього з тих кого маємо в полоні тоді можна набрати ще. А зараз полонені нам не потрібні.
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24.10.2024 10:19 Ответить
Особистим прикладом....
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24.10.2024 10:25 Ответить
Кацапи полонені потрібні , але утримувати їх так само як кацапи наших утримують, а десяток для комісій європейських тримати окремо щоб не нервувалися щодо дотримання міжнародних норм ((
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24.10.2024 21:23 Ответить
А всього цього не було б , якби не суїцідний вибір "мудрого наріда-суїцідніка73%" 21 квітня 2019 року.

Сотні тисяч людей були би живі та не покалічились би , якби ВОНО не поперлося в Президенти по завданню хасидоолігархів на чолі с Бенею. Йди вже геть к своїм рахункам та нерухомості. Скільки вже можна знущатися над Україною ... на радість Путлу?

"План Премоги" ? Яка перемога ? З ким ? С протермінованим кривлякою-нарцисом Зеленським, Пророком Єрмаком , ісламістом Умєровим , с Татаровим , с Подоляком , с "зеленим" шмурдяком у владі, с дурнями73% ?

Тут хоч би якось заморозити цю війну та врятувати ту частину України, що ще маємо ... поки маємо, бо Військовий Вождь та його оточення збираються воювати ( не своїми життями ! ) та мародерити до останнього українця, а потім втічуть з країни-РУЇНИ на Захід до своїх рахунків та нерухомості !
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24.10.2024 11:38 Ответить
На жаль це так.
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25.10.2024 05:25 Ответить
Щоби росіяни поводились гуманно з полоненими,потрібно до пуйла підселити свого козиря: він полонених не дасть в образу-свої ж то.
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24.10.2024 12:25 Ответить
Прокацапських ..гнид також живими не брати
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24.10.2024 14:48 Ответить
Вічна память ГЕРОЯМ !!
та смерть *********.
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24.10.2024 14:49 Ответить
нужно перестать брать в плен, а немытых которые уже в плену у нас шикуют - в одну общую яму под решёткой сверху. и в плен не сдаваться (толку с этого?)
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24.10.2024 17:27 Ответить
а ******** в это время целует дупина.
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24.10.2024 21:26 Ответить
помститись рашистсько-фашистським загарбникам!
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25.10.2024 00:11 Ответить
А ви і надалі тримайте в комфорті кацапських полонених і кладіть їм м'со в суп і кащи, виплачуючи зарплатню за збивання поддонів.
Радянська показуха це характеристика Зе влади, були б патріоти України при владі то полонених кацапів тримали у окремих польових військових концтаборах де була б крупа на воді і огірок з перловкою на друге, ні зарплатні, ні м'яса, ні цивілізаційного комфорту - все на вулиці і душові і паращі.
Взагалі 1 тис. двухсотих або стабільно трйохсотих кацапів на добу це мало, цифра повинна бути під 5 тисяч, казав це ще рік тому, бо перелому ніякого не буде коли втрати для каацпів некритичні.
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25.10.2024 01:44 Ответить
Це все правильно, а підкажіть чим їх вбивати до 5 000 на день?
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25.10.2024 05:28 Ответить
Коли мета є, засоби знайдуться.
І не кажіть що у вас є допуск в Генштаб і ОП.
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25.10.2024 14:08 Ответить
Не маю доступу до Пентагону тому я не можу сказати вам скільки в Америці залишилося новітньої зброї поразки.
Тому мрія є, а можливостей перевести цю мрію в життя немає.
І у вас такої можливості немає, щоб ви тут не говорили.
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26.10.2024 19:01 Ответить
 
 