Рашисты расстреляли двух пленных воинов ВСУ возле Селидово на Донетчине
Российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских воинов возле Селидово в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
18 октября в 14:38 российские захватчики в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.
"Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия", - говорится в сообщении.
Прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев