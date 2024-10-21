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Новости Война
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Рашисты расстреляли двух пленных воинов ВСУ возле Селидово на Донетчине

Рашисти розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля Селидового

Российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских воинов возле Селидово в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

18 октября в 14:38 российские захватчики в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.

"Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте: Казни оккупантами украинских военнопленных являются целенаправленной политикой РФ, за последний год их количество возросло, - Костин

Автор: 

Донецкая область (9991) военные преступления (1452) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+19
Досить гратись в гуманість для ворога немає жодних правил ,це варвари їх треба тільки знищувати.
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21.10.2024 17:19 Ответить
+8
Но ето же не мешает Гюттерюшу ехать к ***** на поклон
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21.10.2024 17:59 Ответить
+7
Р@шистські ублюдки(((
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21.10.2024 17:39 Ответить
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Досить гратись в гуманість для ворога немає жодних правил ,це варвари їх треба тільки знищувати.
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21.10.2024 17:19 Ответить
Шановний, в якому документі можна прочитати про 100 000 наших полонених?
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21.10.2024 17:54 Ответить
Слово " мабуть " не читаем? И потом, если с гражданскими и детьми, то вполне себе реальная цифра.
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21.10.2024 18:15 Ответить
100 000 ? Самі винні що здались.
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21.10.2024 17:54 Ответить
Р@шистські ублюдки(((
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21.10.2024 17:39 Ответить
Це вже система. Протидії немає. Тільки всраті підозри.
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21.10.2024 17:48 Ответить
Якщо кацапи звірі то по перше розумію що погагі кажу речі але не брати їх в полон на відгодівлю і самим не здаватись в полон.Ф-1 і разом з кацапами на суд Божий чим як барана розстрілять .За смерть платити смертю.
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21.10.2024 17:53 Ответить
Но ето же не мешает Гюттерюшу ехать к ***** на поклон
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21.10.2024 17:59 Ответить
Конечно мешает. Но он очень старается.
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21.10.2024 18:17 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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21.10.2024 19:41 Ответить
І що!? Візьмуть їх у полон та сраку поцьомають, бо правильні хохли не такі як вони, а такі яких можна безкарно різати та розстрілювати.
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21.10.2024 22:36 Ответить
 
 