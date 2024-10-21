Рашисты расстреляли двух пленных воинов ВСУ возле Селидово на Донетчине

Российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских воинов возле Селидово в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

18 октября в 14:38 российские захватчики в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.

"Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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