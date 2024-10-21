Рашисти розстріляли двох полонених воїнів ЗСУ біля Селидового на Донеччині
Російські окупанти розстріляли двох полонених українських воїнів біля Селидового на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
18 жовтня о 14:38 російські загарбники у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.
"Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.
Прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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