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Новини Війна
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Рашисти розстріляли двох полонених воїнів ЗСУ біля Селидового на Донеччині

Рашисти розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля Селидового

Російські окупанти розстріляли двох полонених українських воїнів біля Селидового на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

18 жовтня о 14:38 російські загарбники у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

"Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: 

Донецька область (8812) воєнні злочини (1877) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+19
Досить гратись в гуманість для ворога немає жодних правил ,це варвари їх треба тільки знищувати.
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21.10.2024 17:19 Відповісти
+8
Но ето же не мешает Гюттерюшу ехать к ***** на поклон
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21.10.2024 17:59 Відповісти
+7
Р@шистські ублюдки(((
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21.10.2024 17:39 Відповісти
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Досить гратись в гуманість для ворога немає жодних правил ,це варвари їх треба тільки знищувати.
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21.10.2024 17:19 Відповісти
Шановний, в якому документі можна прочитати про 100 000 наших полонених?
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21.10.2024 17:54 Відповісти
Слово " мабуть " не читаем? И потом, если с гражданскими и детьми, то вполне себе реальная цифра.
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21.10.2024 18:15 Відповісти
100 000 ? Самі винні що здались.
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21.10.2024 17:54 Відповісти
Р@шистські ублюдки(((
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21.10.2024 17:39 Відповісти
Це вже система. Протидії немає. Тільки всраті підозри.
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21.10.2024 17:48 Відповісти
Якщо кацапи звірі то по перше розумію що погагі кажу речі але не брати їх в полон на відгодівлю і самим не здаватись в полон.Ф-1 і разом з кацапами на суд Божий чим як барана розстрілять .За смерть платити смертю.
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21.10.2024 17:53 Відповісти
Но ето же не мешает Гюттерюшу ехать к ***** на поклон
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21.10.2024 17:59 Відповісти
Конечно мешает. Но он очень старается.
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21.10.2024 18:17 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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21.10.2024 19:41 Відповісти
І що!? Візьмуть їх у полон та сраку поцьомають, бо правильні хохли не такі як вони, а такі яких можна безкарно різати та розстрілювати.
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21.10.2024 22:36 Відповісти
 
 