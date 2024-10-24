Рашисти стратили 4 полонених нацгвардійців біля Селидового на Донеччині, - Офіс Генпрокурора
Російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин біля Селидового на Донеччині, вбивши чотирьох полонених бійців Нацгвардії України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Так, 6 жовтня четверо бійців Нацгвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі м. Селидове.
"Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. У подальшому представники зс рф записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео. Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 жовтня повідомлялось, що рашисти розстріляли двох полонених воїнів ЗСУ біля Селидового на Донеччині
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Сотні тисяч людей були би живі та не покалічились би , якби ВОНО не поперлося в Президенти по завданню хасидоолігархів на чолі с Бенею. Йди вже геть к своїм рахункам та нерухомості. Скільки вже можна знущатися над Україною ... на радість Путлу?
"План Премоги" ? Яка перемога ? З ким ? С протермінованим кривлякою-нарцисом Зеленським, Пророком Єрмаком , ісламістом Умєровим , с Татаровим , с Подоляком , с "зеленим" шмурдяком у владі, с дурнями73% ?
Тут хоч би якось заморозити цю війну та врятувати ту частину України, що ще маємо ... поки маємо, бо Військовий Вождь та його оточення збираються воювати ( не своїми життями ! ) та мародерити до останнього українця, а потім втічуть з країни-РУЇНИ на Захід до своїх рахунків та нерухомості !
та смерть *********.
Радянська показуха це характеристика Зе влади, були б патріоти України при владі то полонених кацапів тримали у окремих польових військових концтаборах де була б крупа на воді і огірок з перловкою на друге, ні зарплатні, ні м'яса, ні цивілізаційного комфорту - все на вулиці і душові і паращі.
Взагалі 1 тис. двухсотих або стабільно трйохсотих кацапів на добу це мало, цифра повинна бути під 5 тисяч, казав це ще рік тому, бо перелому ніякого не буде коли втрати для каацпів некритичні.
І не кажіть що у вас є допуск в Генштаб і ОП.
Тому мрія є, а можливостей перевести цю мрію в життя немає.
І у вас такої можливості немає, щоб ви тут не говорили.