Рашисти стратили 4 полонених нацгвардійців біля Селидового на Донеччині, - Офіс Генпрокурора

Російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин біля Селидового на Донеччині, вбивши чотирьох полонених бійців Нацгвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Так, 6 жовтня четверо бійців Нацгвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі м. Селидове.

"Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. У подальшому представники зс рф записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео. Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня повідомлялось, що рашисти розстріляли двох полонених воїнів ЗСУ біля Селидового на Донеччині

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