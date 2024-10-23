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Новини Війна
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Ідентифіковано російського окупанта, який розстріляв цивільного під час окупації с. Мощун на Київщині, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру військовослужбовцю 1065 артилерійського полку 98 повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ, який під час окупації села Мощун на Київщині вбив місцевого жителя та ще одного поранив.

Про це інформує Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Деталі воєнного злочину окупанта

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Мощун Бучанського району Київської області підозрюваний "патрулював" місцевість разом з двома іншими військовослужбовцями ЗС РФ.

Підозра російському військовому

"Вони побачили, як неподалік приватного подвір’я двоє місцевих жителів намагаються загасити палаючий вантажний мікроавтобус. Наблизившись до них, окупант без попередження відкрив вогонь із автоматичної зброї, здійснивши щонайменше п’ять прицільних пострілів. Від вогнепальних поранень один чоловік помер на місці, інший – зазнавши поранення, впав на землю і таким чином залишився живим", - розповіли правоохоронці. 

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Підозра окупанту

Після цього підозрюваний з двома наразі невстановленими військовослужбовцями ЗС РФ залишив місце вчинення злочину.

"Потерпілі місцеві жителі були цивільними особами та не брали участі у збройному конфлікті. У них були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до них насильства", - наголосили в прокуратурі. 

Слідчі оголосили військовому РФ про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України). Окупанту загрожує довічне позбавлення волі.

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Автор: 

Київська область (4094) воєнні злочини (1877) Офіс Генпрокурора (3280)


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А казали, що то лише буряти таке там вчиняли....
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23.10.2024 12:32 Відповісти
читав, якось, одного рашен-пубіциста, брав участь в чеченській війні! писав, що товаришував там з якимось ванькой, звичайним, типу, нормальним чуваком з яким ділили всі радощі і проблеми... і от, ідуть вони, якось, бтр-ом по чеченському містечку і бачать на узбіччі стоять чеченські жінки, ну от цей ванька бере кулемет і починає по ним стріляти! на запитання - "якого біса він робить", відповідає, "а чьо?"
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23.10.2024 12:37 Відповісти
для чого довічно його одягати та годувати? просто в яблуневому саду пару раз молотком по немитій макітрі.
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23.10.2024 12:33 Відповісти
Щоб ти здох,кацап.
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23.10.2024 12:34 Відповісти
Фотка є а прізвища нема. ?
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23.10.2024 12:54 Відповісти
напомню зрадофилам - у военных преступлений нет срока давности , военных преступников которым было по 90 лет сажали в тюрьму.
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23.10.2024 13:13 Відповісти
В России убит начальник штаба авиаэскадрильи, причастный к трагедиям в Днепре и Кременчуге
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23.10.2024 13:17 Відповісти
 
 