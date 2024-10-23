Ідентифіковано російського окупанта, який розстріляв цивільного під час окупації с. Мощун на Київщині, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру військовослужбовцю 1065 артилерійського полку 98 повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ, який під час окупації села Мощун на Київщині вбив місцевого жителя та ще одного поранив.

Про це інформує Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Деталі воєнного злочину окупанта

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Мощун Бучанського району Київської області підозрюваний "патрулював" місцевість разом з двома іншими військовослужбовцями ЗС РФ.

"Вони побачили, як неподалік приватного подвір’я двоє місцевих жителів намагаються загасити палаючий вантажний мікроавтобус. Наблизившись до них, окупант без попередження відкрив вогонь із автоматичної зброї, здійснивши щонайменше п’ять прицільних пострілів. Від вогнепальних поранень один чоловік помер на місці, інший – зазнавши поранення, впав на землю і таким чином залишився живим", - розповіли правоохоронці.

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Підозра окупанту

Після цього підозрюваний з двома наразі невстановленими військовослужбовцями ЗС РФ залишив місце вчинення злочину.

"Потерпілі місцеві жителі були цивільними особами та не брали участі у збройному конфлікті. У них були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до них насильства", - наголосили в прокуратурі.

Слідчі оголосили військовому РФ про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України). Окупанту загрожує довічне позбавлення волі.

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