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Новости Война
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Идентифицирован российский оккупант, который расстрелял гражданского во время оккупации с. Мощун на Киевщине, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении военнослужащему 1065 артиллерийского полка 98 воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ, который во время оккупации села Мощун Киевской области убил местного жителя и еще одного ранил.

Об этом информирует Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Детали военного преступления оккупанта

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Мощун Бучанского района Киевской области подозреваемый "патрулировал" местность вместе с двумя другими военнослужащими ВС РФ.

Підозра російському військовому

"Они увидели, как неподалеку от частного двора двое местных жителей пытаются потушить горящий грузовой микроавтобус. Приблизившись к ним, оккупант без предупреждения открыл огонь из автоматического оружия, осуществив не менее пяти прицельных выстрелов. От огнестрельных ранений один человек скончался на месте, другой - получив ранения, упал на землю и таким образом остался жив", - рассказали правоохранители.

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Подозрение оккупанту

После этого подозреваемый с двумя пока неустановленными военнослужащими ВС РФ покинул место совершения преступления.

"Пострадавшие местные жители были гражданскими лицами и не участвовали в вооруженном конфликте. У них отсутствовали любое оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к ним насилия", - отметили в прокуратуре.

Следователи объявили военному РФ о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины). Оккупанту грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащего ВС РФ будут судить за пытки гражданского на Киевщине, - прокуратура

Автор: 

Киевская область (4199) военные преступления (1452) Офис Генпрокурора (2498)


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А казали, що то лише буряти таке там вчиняли....
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23.10.2024 12:32 Ответить
читав, якось, одного рашен-пубіциста, брав участь в чеченській війні! писав, що товаришував там з якимось ванькой, звичайним, типу, нормальним чуваком з яким ділили всі радощі і проблеми... і от, ідуть вони, якось, бтр-ом по чеченському містечку і бачать на узбіччі стоять чеченські жінки, ну от цей ванька бере кулемет і починає по ним стріляти! на запитання - "якого біса він робить", відповідає, "а чьо?"
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23.10.2024 12:37 Ответить
для чого довічно його одягати та годувати? просто в яблуневому саду пару раз молотком по немитій макітрі.
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23.10.2024 12:33 Ответить
Щоб ти здох,кацап.
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23.10.2024 12:34 Ответить
Фотка є а прізвища нема. ?
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23.10.2024 12:54 Ответить
напомню зрадофилам - у военных преступлений нет срока давности , военных преступников которым было по 90 лет сажали в тюрьму.
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23.10.2024 13:13 Ответить
В России убит начальник штаба авиаэскадрильи, причастный к трагедиям в Днепре и Кременчуге
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23.10.2024 13:17 Ответить
 
 