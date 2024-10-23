Идентифицирован российский оккупант, который расстрелял гражданского во время оккупации с. Мощун на Киевщине, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении военнослужащему 1065 артиллерийского полка 98 воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ, который во время оккупации села Мощун Киевской области убил местного жителя и еще одного ранил.

Об этом информирует Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Детали военного преступления оккупанта

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Мощун Бучанского района Киевской области подозреваемый "патрулировал" местность вместе с двумя другими военнослужащими ВС РФ.

"Они увидели, как неподалеку от частного двора двое местных жителей пытаются потушить горящий грузовой микроавтобус. Приблизившись к ним, оккупант без предупреждения открыл огонь из автоматического оружия, осуществив не менее пяти прицельных выстрелов. От огнестрельных ранений один человек скончался на месте, другой - получив ранения, упал на землю и таким образом остался жив", - рассказали правоохранители.

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Подозрение оккупанту

После этого подозреваемый с двумя пока неустановленными военнослужащими ВС РФ покинул место совершения преступления.

"Пострадавшие местные жители были гражданскими лицами и не участвовали в вооруженном конфликте. У них отсутствовали любое оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к ним насилия", - отметили в прокуратуре.

Следователи объявили военному РФ о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины). Оккупанту грозит пожизненное лишение свободы.

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