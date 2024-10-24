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Новини
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У Покровську зруйновано 80% критичної інфраструктури, - МВА

З Мирнограду вже евакуйовано всіх дітей, у Покровську залишилися 59 Джерело: https://censor.net/ua/n3516380

Станом на 24 жовтня в Покровську Донецької області зруйновано 80% критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ йдеться в повідомленні Покровської МВА в телеграмі.

Минулої доби під ударом, завданим російськими військами, опинився приватний сектор північної частини Покровська. В зону обстрілу потрапили два приватні будинки.

Внаслідок ворожого обстрілу перебито газову трубу. Без газопостачання залишились 54 абоненти. Обійшлося без постраждалих.

У МВА повідомили, що станом на 24 жовтня вже зруйновано 80% критичної інфраструктури міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просувається до ключової шахти Донбасу в Покровську, - Reuters

В адміністрації зауважили, що ворог цинічно руйнує все, від чого залежить життєдіяльність громади.

"Бережіть своє життя! Евакуюйтеся!", - закликали в МВА.

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Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що в Покровську Донецької області залишаються близько 12 тисяч містян і та 59 дітей. На вулицях встановлюють фортифікації, опалювального сезону в місті не буде. На тлі погіршення безпекової ситуації містян закликають до евакуації.

Автор: 

Донецька область (8834) Покровськ (680)


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Топ коментарі
+8
Головне, що бруківку встигли перекласти в Покровську.
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24.10.2024 15:24 Відповісти
+8
раз така інформація пішла - значить будуть здавати
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24.10.2024 15:32 Відповісти
+8
Ну, те саме і про Вугледар казали... Хороше було місто.
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24.10.2024 15:32 Відповісти
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Головне, що бруківку встигли перекласти в Покровську.
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24.10.2024 15:24 Відповісти
раз така інформація пішла - значить будуть здавати
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24.10.2024 15:32 Відповісти
Ну, те саме і про Вугледар казали... Хороше було місто.
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24.10.2024 15:32 Відповісти
Кому ще не ясно? Зелені запроданці крутяться, як глисти на пательні, відволікають увагу різними "курськами" і "планами" - аби люди не фокусувались на головному - Донбас здають.
Оман рулить.
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24.10.2024 15:38 Відповісти
Немає де захищатись. Руїни кругом.
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24.10.2024 15:38 Відповісти
А сильні демократії спостерігають як руйнується місто за містом, як гинуть сотні українців на добу і чекають поки рускій мір приповзе до їх кордонів
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24.10.2024 15:41 Відповісти
Зараз по твою душу Ріно Ріно прибіжить за образу західних партнерів.
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24.10.2024 16:10 Відповісти
Покрасили все бруківку покл ..али квіти посадили газони прибрали замість доти дзоти укріпрайони будувать гроші на офшори хто перевіре скільки куди і чого було витрачено.Залиштлись ждуни щоб потім казать як погано було як знущалися заставляли на мові розмовлять садюги
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24.10.2024 15:50 Відповісти
Ну, то щоб Зеленському перед кацапами не соромно було. Йому ж у них ще депутатом бути.
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24.10.2024 16:36 Відповісти
Схоже у Зельоних один список повідомлень, пронумерований по пунктам, і кочує від одного окупованого міста до наступного.
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24.10.2024 15:55 Відповісти
Рожа ціла?
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24.10.2024 16:03 Відповісти
 
 