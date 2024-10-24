У Покровську зруйновано 80% критичної інфраструктури, - МВА

Станом на 24 жовтня в Покровську Донецької області зруйновано 80% критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ йдеться в повідомленні Покровської МВА в телеграмі.



Минулої доби під ударом, завданим російськими військами, опинився приватний сектор північної частини Покровська. В зону обстрілу потрапили два приватні будинки.



Внаслідок ворожого обстрілу перебито газову трубу. Без газопостачання залишились 54 абоненти. Обійшлося без постраждалих.



У МВА повідомили, що станом на 24 жовтня вже зруйновано 80% критичної інфраструктури міста.

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В адміністрації зауважили, що ворог цинічно руйнує все, від чого залежить життєдіяльність громади.



"Бережіть своє життя! Евакуюйтеся!", - закликали в МВА.

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Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що в Покровську Донецької області залишаються близько 12 тисяч містян і та 59 дітей. На вулицях встановлюють фортифікації, опалювального сезону в місті не буде. На тлі погіршення безпекової ситуації містян закликають до евакуації.