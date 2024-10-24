У Покровську зруйновано 80% критичної інфраструктури, - МВА
Станом на 24 жовтня в Покровську Донецької області зруйновано 80% критичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ йдеться в повідомленні Покровської МВА в телеграмі.
Минулої доби під ударом, завданим російськими військами, опинився приватний сектор північної частини Покровська. В зону обстрілу потрапили два приватні будинки.
Внаслідок ворожого обстрілу перебито газову трубу. Без газопостачання залишились 54 абоненти. Обійшлося без постраждалих.
У МВА повідомили, що станом на 24 жовтня вже зруйновано 80% критичної інфраструктури міста.
В адміністрації зауважили, що ворог цинічно руйнує все, від чого залежить життєдіяльність громади.
"Бережіть своє життя! Евакуюйтеся!", - закликали в МВА.
Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що в Покровську Донецької області залишаються близько 12 тисяч містян і та 59 дітей. На вулицях встановлюють фортифікації, опалювального сезону в місті не буде. На тлі погіршення безпекової ситуації містян закликають до евакуації.
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