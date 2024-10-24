В Покровске разрушены 80% критической инфраструктуры, - ГВА

По состоянию на 24 октября в Покровске Донецкой области разрушено 80% критической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ говорится в сообщении Покровской ГВА в телеграмме.



За прошедшие сутки под ударом, нанесенным российскими войсками, оказался частный сектор северной части Покровска. В зону обстрела попали два частных дома.



В результате вражеского обстрела перебита газовая труба. Без газоснабжения остались 54 абонента. Обошлось без пострадавших.



В ГВА сообщили, что по состоянию на 24 октября уже разрушено 80% критической инфраструктуры города.

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В администрации отметили, что враг цинично разрушает все, от чего зависит жизнедеятельность громады.



"Берегите свою жизнь! Эвакуируйтесь!", - призвали в ГВА.

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Напомним, 18 октября сообщалось, что в Покровске Донецкой области остаются около 12 тысяч горожан и и 59 детей. На улицах устанавливают фортификации, отопительного сезона в городе не будет. На фоне ухудшения ситуации с безопасностью горожан призывают к эвакуации.