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В Покровске разрушены 80% критической инфраструктуры, - ГВА

З Мирнограду вже евакуйовано всіх дітей, у Покровську залишилися 59 Джерело: https://censor.net/ua/n3516380

По состоянию на 24 октября в Покровске Донецкой области разрушено 80% критической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ говорится в сообщении Покровской ГВА в телеграмме.

За прошедшие сутки под ударом, нанесенным российскими войсками, оказался частный сектор северной части Покровска. В зону обстрела попали два частных дома.

В результате вражеского обстрела перебита газовая труба. Без газоснабжения остались 54 абонента. Обошлось без пострадавших.

В ГВА сообщили, что по состоянию на 24 октября уже разрушено 80% критической инфраструктуры города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвигается к ключевой шахте Донбасса в Покровске, - Reuters

В администрации отметили, что враг цинично разрушает все, от чего зависит жизнедеятельность громады.

"Берегите свою жизнь! Эвакуируйтесь!", - призвали в ГВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении фронт держится, круглосуточно ведется работа, - офицер 59 ОМБр Цехоцкий

Напомним, 18 октября сообщалось, что в Покровске Донецкой области остаются около 12 тысяч горожан и и 59 детей. На улицах устанавливают фортификации, отопительного сезона в городе не будет. На фоне ухудшения ситуации с безопасностью горожан призывают к эвакуации.

Автор: 

Донецкая область (10009) Покровск (645)


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Топ комментарии
+8
Головне, що бруківку встигли перекласти в Покровську.
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24.10.2024 15:24 Ответить
+8
раз така інформація пішла - значить будуть здавати
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24.10.2024 15:32 Ответить
+8
Ну, те саме і про Вугледар казали... Хороше було місто.
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24.10.2024 15:32 Ответить
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Головне, що бруківку встигли перекласти в Покровську.
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24.10.2024 15:24 Ответить
раз така інформація пішла - значить будуть здавати
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24.10.2024 15:32 Ответить
Ну, те саме і про Вугледар казали... Хороше було місто.
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24.10.2024 15:32 Ответить
Кому ще не ясно? Зелені запроданці крутяться, як глисти на пательні, відволікають увагу різними "курськами" і "планами" - аби люди не фокусувались на головному - Донбас здають.
Оман рулить.
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24.10.2024 15:38 Ответить
Немає де захищатись. Руїни кругом.
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24.10.2024 15:38 Ответить
А сильні демократії спостерігають як руйнується місто за містом, як гинуть сотні українців на добу і чекають поки рускій мір приповзе до їх кордонів
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24.10.2024 15:41 Ответить
Зараз по твою душу Ріно Ріно прибіжить за образу західних партнерів.
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24.10.2024 16:10 Ответить
Покрасили все бруківку покл ..али квіти посадили газони прибрали замість доти дзоти укріпрайони будувать гроші на офшори хто перевіре скільки куди і чого було витрачено.Залиштлись ждуни щоб потім казать як погано було як знущалися заставляли на мові розмовлять садюги
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24.10.2024 15:50 Ответить
Ну, то щоб Зеленському перед кацапами не соромно було. Йому ж у них ще депутатом бути.
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24.10.2024 16:36 Ответить
Схоже у Зельоних один список повідомлень, пронумерований по пунктам, і кочує від одного окупованого міста до наступного.
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24.10.2024 15:55 Ответить
Рожа ціла?
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24.10.2024 16:03 Ответить
 
 