В Покровске разрушены 80% критической инфраструктуры, - ГВА
По состоянию на 24 октября в Покровске Донецкой области разрушено 80% критической инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ говорится в сообщении Покровской ГВА в телеграмме.
За прошедшие сутки под ударом, нанесенным российскими войсками, оказался частный сектор северной части Покровска. В зону обстрела попали два частных дома.
В результате вражеского обстрела перебита газовая труба. Без газоснабжения остались 54 абонента. Обошлось без пострадавших.
В ГВА сообщили, что по состоянию на 24 октября уже разрушено 80% критической инфраструктуры города.
В администрации отметили, что враг цинично разрушает все, от чего зависит жизнедеятельность громады.
"Берегите свою жизнь! Эвакуируйтесь!", - призвали в ГВА.
Напомним, 18 октября сообщалось, что в Покровске Донецкой области остаются около 12 тысяч горожан и и 59 детей. На улицах устанавливают фортификации, отопительного сезона в городе не будет. На фоне ухудшения ситуации с безопасностью горожан призывают к эвакуации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оман рулить.