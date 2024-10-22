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На Покровском направлении фронт держится, круглосуточно ведется работа, - офицер 59 ОМБр Цехоцкий

ЗСУ тримають фронт на Покровському напрямку

На Покровском направлении Силы обороны пытаются осуществлять контратаки на врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Местность возле Покровска мы знаем очень хорошо, потому что находимся на этом участке уже два года. Нам известно, откуда можно ожидать какие-то неожиданности. Но это близко к Покровску, и к сожалению, это позволяет противнику обстреливать город из различных видов вооружения, в том числе из минометов", - подчеркнул Цехоцкий.

По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, штурмовыми подразделениями Сил обороны, насколько это возможно, осуществляются контратаки на врага.

"Мы не просто сидим и отбиваемся. Ведется плановая, круглосуточная работа, планируются военные операции, проводятся учения. Минируются территории, чтобы обеспечить безопасность. То есть работа продолжается, фронт держится", - добавил Цехоцкий.

Напомним, за прошедшие сутки почти треть боевых столкновений происходила на Покровском направлении.

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Автор: 

Донецкая область (9997) боевые действия (4321) Покровск (641)


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судьба покровска, к сожалению, решена- будет стерт с лица земли
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22.10.2024 12:42 Ответить
какие операции, какие учения- пуйло наступает, мы отступаем, это учения?
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22.10.2024 12:51 Ответить
***@ни зелені. Де укріплення? Людськими тілами фронт затуляєте.
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22.10.2024 12:52 Ответить
 
 