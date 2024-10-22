На Покровському напрямку фронт тримається, цілодобово ведеться робота, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький

На Покровському напрямку Сили оборони намагаються здійснювати контратаки на ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Місцевість біля Покровська ми знаємо дуже добре, тому що перебуваємо на цій ділянці вже два роки. Нам відомо, звідки можна очікувати якісь несподіванки. Але це близько до Покровська, і на жаль, це дозволяє противнику обстрілювати місто з різноманітних видів озброєння, в тому числі з мінометів", - наголосив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, штурмовими підрозділами Сил оборони, наскільки це можливо, здійснюються контратаки на ворога.

"Ми не просто сидимо й відбиваємося. Ведеться планова, цілодобова робота, плануються військові операції, проводяться навчання. Мінуються території, щоб забезпечити безпеку. Тобто робота продовжується, фронт тримається", - додав Цехоцький.

Нагадаємо, минулої доби майже третина бойових зіткнень відбувалася на Покровському напрямку.

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