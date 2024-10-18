На Покровському напрямку ворожі штурми відбуваються практично цілодобово, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький

Російські війська намагаються встигнути зайняти більше ділянок фронту на Покровському напрямку до осінніх дощів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Він зазначив, що ситуація на цьому напрямку є напруженою через постійні штурми росіян. Сили оборони передбачають всі можливі ризики, які можуть бути на полі бою, тренуються, мінують території та будують нові укріплення.

"Штурми практично цілодобові, росіяни намагаються до осінніх дощів встигнути максимально зайняти більше ділянок фронту для того, щоб там потім закріпитися і чекати більш сприятливої погоди для спроб наступу", - пояснив Цехоцький.

При цьому значні втрати особового складу не дозволяють росіянам вести активні штурмові дії одночасно по всьому фронту.

"У них все одно не вистачає для цього сил. Тому вони запрошують сюди корейців, інших мігрантів, яким надають громадянство, щоб прийняти їх в армію і зробити з них "м'ясо" на полі бою", - підсумував Цехоцький.

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