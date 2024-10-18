На Покровском направлении вражеские штурмы проходят практически круглосуточно, - офицер 59 ОМБр Цехоцкий

Российские войска пытаются успеть занять больше участков фронта на Покровском направлении до осенних дождей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Он отметил, что ситуация на этом направлении является напряженной из-за постоянных штурмов россиян. Силы обороны предусматривают все возможные риски, которые могут быть на поле боя, тренируются, минируют территории и строят новые укрепления.

"Штурмы практически круглосуточные, россияне пытаются до осенних дождей успеть максимально занять больше участков фронта для того, чтобы там потом закрепиться и ждать более благоприятной погоды для попыток наступления", - пояснил Цехоцкий.

При этом значительные потери личного состава не позволяют россиянам вести активные штурмовые действия одновременно по всему фронту.

"У них все равно не хватает для этого сил. Поэтому они приглашают сюда корейцев, других мигрантов, которым предоставляют гражданство, чтобы принять их в армию и сделать из них "мясо" на поле боя", - подытожил Цехоцкий.

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